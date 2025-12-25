Movant LogComex

La logística detrás del vitel toné: el transporte que se requiere para la receta perfecta

La creación de este plato emblemático requiere una cadena de suministro eficiente que garantice la calidad y frescura de sus elementos durante las celebraciones de fin de año

Guardar
La Navidad representa una temporada
La Navidad representa una temporada alta para los productos alimenticios, y el vitel toné es un ejemplo claro de cómo la demanda estacional afecta la logística (Ilustración: Movant Connection)

Cada fin de año, el vitel toné se convierte en uno de los platos más esperados en las mesas argentinas. Detrás de esta receta tradicional, hay una compleja logística que asegura que los ingredientes lleguen a tiempo y en las mejores condiciones para ser preparados.

Desde el transporte de la carne hasta la importación de los aditivos y condimentos, cada paso en la cadena de suministro tiene un impacto directo en la calidad del plato final.

Ingredientes clave y su logística

El vitel toné, un clásico de la cocina argentina en Navidad y Año Nuevo, tiene una base fundamental: la carne de ternera, que se utiliza para hacer el peceto, el corte principal del plato. Este ingrediente, al igual que otros, pasa por una cadena logística precisa que involucra tanto producción local como importaciones internacionales.

Este insumo, proveniente de diversas provincias argentinas, se transporta en condiciones refrigeradas para garantizar su frescura. Esto implica un proceso que va desde los mataderos hasta los centros de distribución, con la supervisión de organismos sanitarios que aseguran su cumplimiento con las normas de calidad y seguridad alimentaria.

Dependiendo de la demanda de la temporada, algunos cortes de carne pueden ser importados de países vecinos como Brasil o Uruguay, lo que añade una capa más de complejidad a la logística, ya que involucra transporte internacional, aduanas y regulaciones.

El desafío de los ingredientes adicionales

Uno de los aspectos más interesantes de la logística del vitel toné es el manejo de ciertos ingredientes esenciales, como el atún, las alcaparras y la mayonesa. Cada uno de estos productos requiere una logística específica para garantizar su integridad y conservación durante su transporte y distribución.

Atún en lata: Este ingrediente, proveniente principalmente de países como Perú y Ecuador, llega a las mesas en forma de conserva sellada, normalmente en latas de hojalata. El proceso logístico incluye la recepción del producto ya envasado desde la planta procesadora, su almacenamiento en depósitos secos y luego su distribución hasta centros de distribución y puntos de venta.

No requiere cadena de frío una vez enlatado, ya que la conserva está protegida contra el deterioro por el sellado hermético. La importación de atún implica una gestión cuidadosa del transporte marítimo desde los países productores hasta puertos locales, seguido de un traslado terrestre para asegurar la entrega en tiempo y forma.

Alcaparras: Este producto, originario principalmente de Italia, se transporta en recipientes secos adecuados. Aunque no necesitan refrigeración, es importante que durante el transporte se mantengan en condiciones estables de temperatura y humedad para preservar su textura y sabor.

El proceso de importación de alcaparras incluye un seguimiento riguroso desde los centros de producción en Europa, donde las alcaparras se envasan y se envían por vía marítima a los puertos argentinos. Su distribución en el país se realiza con especial cuidado, asegurando que lleguen en perfectas condiciones para su uso en la receta tradicional.

Mayonesa y sus insumos: la mayonesa es una salsa emulsionada que en su forma comercial suele transportarse en envases de plástico o vidrio sin necesidad de refrigeración mientras está cerrada.

Los ingredientes que se usan para su elaboración —como el aceite vegetal y el vinagre— también se transportan de forma estable a temperatura ambiente, ya sea en envases industriales o, en grandes volúmenes, en tanques o barriles hasta las plantas de producción. La logística de estos insumos debe asegurar que no haya contaminación o daños antes de ser transformados en mayonesa.

Si bien estos son los ingredientes principales utilizados en la receta tradicional del vitel toné, también existen diversas variantes regionales que incorporan elementos adicionales, como crema de leche, huevo duro, mostaza o verduras (zanahoria, cebolla, apio), cuyos procesos logísticos también deben garantizar su calidad y frescura antes de llegar a las cocinas familiares o profesionales.

Cada fin de año, el
Cada fin de año, el vitel toné se convierte en uno de los platos más esperados en las mesas argentinas (Foto: Shutterstock)

La temporada alta: desafíos y planificación logística

La Navidad representa una temporada alta para los productos alimenticios, y el vitel toné es un ejemplo claro de cómo la demanda estacional afecta la logística. Esto obliga a las empresas que manejan estos productos a intensificar sus operaciones, desde la planificación de las rutas de transporte hasta la gestión de los inventarios.

Los transportistas deben coordinar con anticipación para asegurar que los ingredientes lleguen a los puntos de venta a tiempo, evitando retrasos que puedan afectar la disponibilidad de los productos frescos.

Además, la demanda de ciertos ingredientes como la carne y las conservas aumenta significativamente en esta época del año, lo que genera un desafío adicional para las empresas involucradas.

Las industrias cárnicas y de alimentos procesados deben coordinarse para garantizar que los envíos sean entregados con la mayor rapidez y eficiencia posible, y esto se logra con un transporte adecuado, personal capacitado y herramientas tecnológicas que permiten el monitoreo en tiempo real de las cargas.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorNavidadSupply Chain

Últimas Noticias

El sector logístico brasileño cierra 2025 con un fuerte impulso en cobertura y diversificación

El 64 % de las empresas ampliaron sus servicios, mientras que casi la mitad de los operadores logísticos expandieron su alcance a las cinco regiones del país consolidando el crecimiento del sector

El sector logístico brasileño cierra

Importar insumos alimenticios: planificación, logística y control de calidad

David Guajardo, responsable de comercio exterior en una empresa que importa y comercializa aditivos alimenticios, comparte su mirada sobre el suministro para la industria y la articulación operativa

Importar insumos alimenticios: planificación, logística

El comercio crece, pero la logística se encarece y tensiona las cadenas de suministro

Un informe de la UNCTAD advierte que el aumento de los costos de transporte y las brechas de conectividad limitan la eficiencia logística, incluso en un contexto de recuperación del comercio global

El comercio crece, pero la

Un sector más dinámico y competitivo: desafíos del comercio exterior autopartista

Emilio Licen Postogna, responsable de comercio exterior en una empresa de repuestos automotores, describe las nuevas dinámicas, el rol de la planificación y los desafíos de trabajar en un mercado cada vez más exigente

Un sector más dinámico y

Logística, tecnología y contexto: competir en comercio exterior desde el norte de Santa Fe

José María Fantoni, presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, analiza el potencial exportador de la región, el impacto de los costos logísticos y la innovación tecnológica

Logística, tecnología y contexto: competir
DEPORTES
¿“It’s time” hasta 2031? Bruce

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Putin lanzó una ofensiva navideña

Putin lanzó una ofensiva navideña con 131 drones: Ucrania repelió la mayoría y atacó depósitos de combustible rusos

En su primera misa de Navidad, el papa León XIV condenó “las guerras en curso o terminadas que dejan heridas abiertas”

Descubren más de 16.000 especies nuevas cada año: cómo cada hallazgo puede aportar avances en biotecnología y salud

Olentzero, el carbonero mágico que reemplaza a Papá Noel en el País Vasco y revive su leyenda cada Navidad

Un modelo teórico propone buscar materia oscura en reactores de fusión: ¿una nueva vía para resolver uno de los mayores enigmas del universo?