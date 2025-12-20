Qué dejó 2025 para la logística y el transporte por carretera en la Unión Europea

El balance de 2025 deja un mensaje claro para la logística europea: la política de transporte avanza, pero con mayor atención a la operatividad diaria del sector (Imagen: Shutterstock)

El transporte por carretera en la Unión Europea cerró 2025 con una serie de avances regulatorios y políticos que comienzan a reconfigurar el funcionamiento del sistema logístico regional.

Según el balance anual presentado por la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), el último año dejó resultados concretos en materia de acceso a la profesión, operación transfronteriza y transición energética, en un contexto atravesado por escasez de conductores, presión ambiental y necesidad de sostener la competitividad.

La agenda estuvo marcada por un trabajo coordinado entre operadores, asociaciones sectoriales y responsables políticos europeos, con el objetivo de alinear las normas con las realidades operativas del transporte de cargas y de las cadenas de suministro que dependen de él.

Licencias digitales y recambio generacional

Uno de los hitos más relevantes fue la adopción de una normativa modernizada sobre el permiso de conducir en la UE. La reforma elimina barreras históricas que dificultaban el ingreso de jóvenes al transporte profesional, una problemática crítica para el sector ante el envejecimiento de la fuerza laboral.

A partir de los cambios aprobados, los jóvenes de 18 años podrán conducir camiones y los de 21 años autobuses, siempre que cuenten con el Certificado de Aptitud Profesional. Además, se habilitó la conducción acompañada de camiones desde los 17 años y se estableció un permiso de conducir totalmente digital, válido en toda la Unión Europea.

Desde la óptica logística, estas medidas apuntan a sostener la capacidad operativa del transporte por carretera, clave para el abastecimiento interno, el comercio intracomunitario y la conexión con otros modos. La falta de conductores venía siendo señalada como un riesgo estructural para la continuidad de las cadenas de suministro, especialmente en escenarios de alta demanda o crisis.

Pesos, dimensiones y logística transfronteriza

Otro avance significativo se produjo en la revisión de las normas europeas sobre pesos y dimensiones de los vehículos, un debate que llevaba años estancado. En noviembre, los embajadores de la UE alcanzaron un acuerdo político a nivel del Consejo, desbloqueando una negociación compleja con fuerte impacto en la logística regional.

El nuevo marco mejora las condiciones para las operaciones transfronterizas e intermodales y permite el despliegue de vehículos de cero emisiones sin pérdida de carga útil, incluso habilitando combinaciones de hasta 44 toneladas en determinados casos. Además, incorpora una cláusula de respuesta ante crisis, pensada para proteger las cadenas de suministro esenciales frente a interrupciones imprevistas.

Para el transporte de cargas, este punto resulta clave: una mayor armonización normativa reduce fricciones en frontera, mejora la planificación operativa y aporta previsibilidad a los flujos logísticos dentro del mercado europeo.

Descarbonización con foco en la realidad operativa

En materia ambiental, 2025 también dejó definiciones relevantes. La Comisión Europea presentó finalmente una propuesta para la ecologización de flotas corporativas que, a diferencia de su ambición inicial, se limita a automóviles y furgonetas, excluyendo explícitamente a los vehículos pesados.

Este giro refleja la presión del sector por avanzar hacia la descarbonización sin desconocer las limitaciones actuales de infraestructura, suministro energético y costos. Desde la logística, el enfoque busca evitar impactos negativos sobre la capacidad de transporte y la competitividad, especialmente en trayectos de larga distancia y operaciones intensivas en carga.

Durante el año, la IRU promovió activamente este debate en espacios institucionales. Un evento emblemático fue el encuentro sobre descarbonización realizado en Bruselas, con participación de autoridades europeas, líderes del sector y operadores, donde se discutieron vías realistas de transición, diversidad tecnológica de flotas y condiciones necesarias para garantizar inversiones sostenibles.

Diálogo sectorial y mirada a 2026

Además de los avances legislativos, la IRU reforzó su presencia en eventos clave de la industria, como Busworld Europe y SOLUTRANS, donde se abordaron desafíos regulatorios, tecnologías de vehículos y combustibles alternativos tanto para el transporte de mercancías como de pasajeros.

El balance de 2025 deja un mensaje claro para la logística europea: la política de transporte avanza, pero con mayor atención a la operatividad diaria del sector. De cara a 2026, el desafío será consolidar estas reformas, sostener el diálogo público-privado y asegurar que las decisiones regulatorias acompañen la evolución real de las cadenas de suministro, en un entorno cada vez más exigente y dinámico.