El transporte concentra el crecimiento de los servicios en Brasil y marca la agenda logística

El sector de servicios en Brasil continúa mostrando señales de crecimiento, pero con una característica cada vez más marcada: la expansión se apoya de manera casi exclusiva en el transporte y en los servicios de información y comunicación.

Así lo refleja el último relevamiento del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que vuelve a ubicar a la actividad logística como uno de los principales motores de la economía brasileña y un indicador clave para entender la dinámica de las cadenas de suministro.

Según explicó Rodrigo Lobo, gerente de la Encuesta Mensual de Servicios del IBGE, el crecimiento observado mes a mes no se distribuye de manera homogénea entre los distintos segmentos. Por el contrario, se trata de una expansión concentrada, con el transporte liderando los avances, mientras que el resto de las actividades se mantiene cerca de la estabilidad sectorial. Esta falta de difusión plantea interrogantes sobre la sustentabilidad del crecimiento y refuerza la relevancia estratégica del sector logístico.

Entre septiembre y octubre, la actividad de transporte registró un incremento del 1%, acumulando una ganancia del 2,4% en tres meses consecutivos de expansión. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el transporte aéreo y el transporte de mercancías por carretera, dos segmentos que funcionan como termómetros económicos del nivel de actividad productiva y comercial del país.

En el caso del transporte de cargas, el avance está estrechamente vinculado a la cosecha agrícola récord y al sostenido crecimiento de las entregas del comercio electrónico. Esta combinación ejerce una presión creciente sobre la infraestructura logística, en especial sobre el modo carretero, que sigue siendo dominante en la distribución interna de mercancías en Brasil.

El transporte de cargas consolida su peso en la economía real

Los datos del IBGE muestran que el transporte de mercancías creció un 0,9% mensual en octubre y opera actualmente un 41% por encima de los niveles prepandemia. A su vez, el segmento se encuentra apenas 2,5% por debajo del récord histórico alcanzado en julio de 2023, lo que confirma un nivel de actividad elevado y sostenido en el tiempo.

El transporte de pasajeros también exhibe cifras positivas. En octubre creció un 2,3% mensual y se ubica 13,1% por encima del nivel de febrero de 2020, previo a la pandemia. Sin embargo, todavía permanece 13% por debajo del máximo registrado en 2014, lo que evidencia una recuperación incompleta del segmento.

Más allá del transporte, otros segmentos del sector servicios mostraron avances moderados en octubre, como información y comunicación, otros servicios y servicios profesionales y administrativos. No obstante, el propio IBGE advierte que, en una mirada de más largo plazo, ya se observan signos de desaceleración y pérdida de impulso en algunas actividades, especialmente en los servicios profesionales y complementarios.

En este escenario, la concentración del crecimiento en el transporte refuerza su rol como variable estratégica para la planificación logística y las cadenas de suministro. La evolución del movimiento de cargas no solo refleja la actividad agrícola y comercial, sino que también anticipa desafíos en términos de capacidad operativa, costos logísticos y eficiencia sistémica.

El desempeño del sector turístico, que creció 0,8% mensual y se mantiene por encima del nivel prepandémico, aporta un contexto adicional de mayor movilidad y demanda de servicios, con impactos indirectos sobre la logística asociada. Sin embargo, el transporte de mercancías sigue siendo el principal indicador para entender cómo se mueve la economía real brasileña y cómo se reconfiguran sus cadenas logísticas en un contexto de crecimiento concentrado y señales incipientes de desaceleración.