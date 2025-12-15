Movant LogComex

El transporte global avanza, pero la infraestructura frena a la logística

Un informe del Foro Económico Mundial advierte que la falta de redes energéticas, nodos adecuados y coordinación operativa limita la eficiencia del transporte terrestre, portuario y aéreo

El estudio subraya que la eficiencia del transporte no depende solo del vehículo o del tipo de energía, sino de la capacidad de orquestar operaciones (Foto: Shutterstock)

La transformación del transporte global y de las cadenas logísticas ya no está condicionada por la falta de tecnología disponible, sino por la capacidad de los sistemas para adaptarse a una infraestructura que avanza de manera desigual.

Así lo señala un reciente informe del Foro Económico Mundial, que advierte que los cuellos de botella en redes energéticas, nodos logísticos y planificación operativa están redefiniendo la competitividad del transporte terrestre, portuario y aéreo.

En el transporte de cargas por carretera, el documento plantea que la electrificación del segmento pesado dejó de ser un desafío estrictamente tecnológico para convertirse en un problema de gestión logística. La disponibilidad de vehículos ya no es el principal límite: hoy pesan más la ubicación de los puntos de carga, la capacidad de conexión a la red eléctrica y la coordinación entre rutas, depósitos y corredores estratégicos. La logística pasa así a ocupar un rol central en la toma de decisiones operativas.

El informe remarca que muchos operadores enfrentan restricciones concretas en trayectos de larga distancia, donde la infraestructura aún no acompaña el ritmo de transformación del transporte. La falta de estaciones de carga bien ubicadas, sumada a demoras en permisos y ampliaciones de red, obliga a rediseñar recorridos, ajustar frecuencias y repensar la planificación diaria. Estas limitaciones impactan directamente en costos, tiempos de entrega y previsibilidad del servicio.

Además, el estudio subraya que la eficiencia del transporte no depende solo del vehículo o del tipo de energía, sino de la capacidad de orquestar operaciones. La coordinación entre horarios de carga, disponibilidad de energía y uso intensivo de activos se vuelve clave para sostener la productividad. En este escenario, la logística deja de ser un área de soporte y se consolida como un factor estratégico que define la viabilidad de los nuevos esquemas de transporte.

Los aeropuertos se consolidan como nodos logísticos complejos, donde la integración de nuevos sistemas debe convivir con operaciones continuas y altos niveles de exigencia operativa (Foto: Shutterstock)

Puertos y aeropuertos, nodos críticos de la nueva logística

Los entornos portuarios aparecen como otro punto neurálgico del análisis. El informe señala que la modernización del transporte terrestre asociado a las terminales exige inversiones coordinadas que permitan integrar nuevas tecnologías sin afectar la operatoria diaria. La logística portuaria se convierte así en un espacio de prueba donde confluyen infraestructura, transporte y planificación, con desafíos que impactan de forma directa en el comercio exterior.

En muchos casos, la falta de coordinación entre autoridades, operadores y proveedores de energía genera fricciones que ralentizan la adopción de nuevos esquemas de transporte. El documento advierte que, sin una visión logística integral, las mejoras parciales pueden incluso generar cuellos de botella adicionales en accesos, playas de maniobra o circuitos internos de las terminales.

El transporte aéreo también enfrenta desafíos similares, aunque con particularidades propias. El informe pone el foco en la logística interna de los aeropuertos, donde la gestión de la infraestructura de abastecimiento, los modelos de propiedad y los sistemas de acceso condicionan la fluidez de los procesos. La falta de flexibilidad en estos esquemas puede traducirse en demoras, sobrecostos y restricciones operativas que afectan a toda la cadena de transporte.

En este contexto, los aeropuertos se consolidan como nodos logísticos complejos, donde la integración de nuevos sistemas debe convivir con operaciones continuas y altos niveles de exigencia operativa. El documento remarca que la adaptación no depende solo de inversiones, sino de la capacidad de coordinar actores, revisar marcos de gestión y anticipar necesidades futuras.

De manera transversal, el informe concluye que el mayor reto para el transporte global no es la innovación en sí misma, sino la dificultad de integrar infraestructura nueva sobre redes existentes. La logística aparece como el hilo conductor que conecta tecnología, inversión y operación, y como el factor que puede acelerar o frenar la evolución del transporte en los próximos años.

En este escenario, la capacidad de planificar infraestructura, ordenar flujos y alinear decisiones operativas se consolida como una ventaja competitiva. La logística deja de ser un componente invisible y pasa a ocupar un lugar central en la agenda del transporte y del comercio global, en un contexto donde la eficiencia dependerá cada vez más de la calidad de esa integración.

