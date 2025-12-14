La ONU lanza un Decenio clave para redefinir la logística y el transporte sostenible

El transporte dejó de ser un componente invisible del desarrollo para convertirse en un eje estratégico de la agenda global.

Con ese enfoque, las Naciones Unidas lanzaron en Nueva York el Decenio para el Transporte Sostenible (2026-2035), una iniciativa que redefine el rol de la logística y la movilidad en la transición hacia economías más eficientes, seguras y bajas en emisiones.

El inicio formal del Decenio estuvo acompañado por una declaración conjunta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Presidencia de la COP30 y el Ministerio de Transporte de Brasil, que puso el foco en un actor clave: el transporte por carretera. El documento subraya que sin rutas eficientes, seguras y sostenibles no es posible garantizar cadenas logísticas resilientes ni avanzar en los compromisos climáticos asumidos a nivel internacional.

Desde una mirada logística, el mensaje es claro. Las carreteras siguen siendo el principal soporte del movimiento de mercancías y de la conexión entre centros productivos, puertos, ciudades y fronteras. En ese marco, la declaración destaca que la transformación del transporte por carretera es central tanto para los objetivos del Decenio como para las metas climáticas que se discutirán en la COP30, que se realizará en Belém, Brasil.

Rutas, convenios internacionales y eficiencia logística en el centro del debate

El texto publicado en Nueva York traza un plan de acción concreto para los próximos años. Entre los compromisos asumidos se encuentra la ratificación e implementación de los principales convenios de transporte de la ONU, incluido el Convenio TIR, una herramienta clave para agilizar y transparentar el transporte internacional de mercancías. También se plantea el fortalecimiento de capacidades técnicas y el desarrollo de herramientas basadas en evidencia que permitan acelerar la adopción de soluciones de transporte por carretera más sostenibles.

(Imagen: Shutterstock)

Otro punto central es la alineación de las políticas nacionales con los seis pilares estratégicos del Decenio: acceso equitativo; descarbonización y acceso a energías limpias; eficiencia logística; movilidad urbana centrada en las personas; transporte seguro y limpio; y ciencia, tecnología e innovación. Para el sector logístico, este enfoque implica integrar sostenibilidad, productividad y digitalización en un mismo esquema de planificación.

La declaración también promueve la neutralidad tecnológica, la innovación sostenible y la digitalización como motores para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión del transporte. En un contexto de cadenas de suministro cada vez más exigentes, estos elementos aparecen como claves para reducir costos, emisiones y tiempos, sin perder competitividad.

En ese sentido, el secretario general de la IRU, Umberto de Pretto, destacó que el lanzamiento del Decenio y la declaración asociada demuestran la voluntad de movilizar las herramientas existentes de la ONU, la cooperación internacional y la innovación para avanzar hacia un transporte más sostenible a escala global. Según señaló, el desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas, con una fuerte articulación entre el sector público y privado.

El caso de Brasil aparece como un ejemplo de ese enfoque colaborativo. La IRU, NTC&Logística y el Ministerio de Transporte brasileño firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar planes de acción conjuntos en áreas clave como seguridad vial, sostenibilidad, capacitación y procesos de transporte transfronterizo. En paralelo, el país avanza en la ratificación del Convenio TIR, a la espera de la aprobación presidencial.

De cara a los próximos años, el Decenio de las Naciones Unidas para el Transporte Sostenible abre una oportunidad estratégica para la logística regional y global. El desarrollo de corredores de transporte sostenibles, como el Corredor Bioceánico, aparece como una de las apuestas para mejorar la integración, reducir impactos ambientales y fortalecer el comercio, combinando crecimiento económico, equidad social y protección del entorno.

Más que una declaración de principios, el lanzamiento del Decenio marca un cambio de paradigma: la logística deja de ser solo un soporte operativo y pasa a ocupar un lugar central en las decisiones que definirán el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad del transporte mundial en la próxima década.