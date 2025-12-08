Planificación y picos de demanda: la ingeniería detrás del abastecimiento tecnológico

Movant LogComex

Leonel Cardoso es líder de supply chain y desarrollador de productos (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los desafíos de trabajar con proveedores internacionales en el diseño de productos, Leonel comenta que “hay que pensar qué lo va a hacer atractivo para el consumidor, qué modelo y especificaciones va a tener, y cómo se representa la marca en ese diseño”. En esta entrevista, detalla cómo se gestionan productos complejos, qué implica desarrollar un diferencial, y cómo la planificación sostiene toda la operación tecnológica.

¿Cuál es el estado actual de la cadena de suministro tecnológica en la que participás?

El estado actual de las cadenas de suministro de tecnología está bastante armonizado. Después de años de trabajo, todo funciona de manera más eficiente que al inicio. Hay procesos mucho más ordenados y una coordinación que antes no existía.

También hay nuevos sistemas de planificación, de gestión, y herramientas analíticas que te permiten tener una visión completa del depósito, de la mercadería y de los procesos. Hoy existen soluciones como “IoT”, que transmiten el estado de la mercadería en tiempo real con sensores conectados a internet, y los gemelos digitales, que permiten simular un depósito o una cadena de suministro completa para planificar mejor.

Son tecnologías que se están implementando y que ayudan mucho a tomar decisiones más rápidas y más precisas.

Dentro de esa cadena global, ¿qué parte te toca específicamente?

Me toca la parte que viene de China. Es completa, desde el desarrollo del producto. Y cuando hablo de desarrollo, no es crear un producto desde cero, sino encontrar el diferencial: qué lo hace distinto, qué valor agregado le podemos dar, qué especificaciones elegir. Es pensar cómo bajamos la idea de producto.

Hay que pensar qué lo va a hacer atractivo para el consumidor, qué modelo y especificaciones va a tener, y cómo se representa la marca en ese diseño. Y, aunque no lo desarrollamos desde cero, sí elegimos detalles clave que hacen que ese producto tenga identidad. También implica pensar cómo se va a vender: la idea general, el concepto.

¿Qué implicancias tiene la cadena de suministro en ese desarrollo de producto?

Lo más importante es que el producto llegue en perfecto estado y en el tiempo que lo necesitamos. Quienes trabajan en este rubro saben que dentro del año hay picos de demanda muy fuertes. En China, por ejemplo, están el Año Nuevo chino y la Semana Dorada, donde se concentran feriados y sube la demanda.

Además, hay momentos de alta exigencia acá, sobre todo por los eventos de e-commerce, que hoy son el gran foco de venta. Entonces el producto tiene que llegar bien y llegar a tiempo.

¿Cuáles son los procesos críticos dentro del abastecimiento y la distribución tecnológica?

El primero es la demanda. Hay que tratar de no caer en las grandes olas de demanda porque generan costos muy altos. Aunque, de alguna manera, siempre terminás llegando ahí, lo ideal es planificar para evitar esos picos.

Otro punto crítico son los productos con baterías: generan mucha burocracia por considerarse carga peligrosa. Piden mucha documentación. Muchas marítimas bajan esos contenedores a último momento por documentación o por capacidad.

Hoy el sector está más armonizado, pero la parte documental de baterías sigue siendo un desafío.

¿Existe algún producto que siempre implique complicaciones?

Sí. Los “powerbanks”, los cargadores portátiles, fueron lo que más dolor de cabeza me dieron. Tienen todas las particularidades juntas: batería unificada, capacidad que si la superás complica todo, intervención de terceros organismos, certificaciones, documentación de embalaje y requisitos que las fábricas suelen no entender porque no conocen nuestra normativa local.

Cuando trabajás con otros países, tenés que explicar por qué esa documentación es importante para nosotros y para la marítima. Es un trabajo constante.

Para Leonel, "El estado actual de las cadenas de suministro de tecnología está bastante armonizado. Hay procesos mucho más ordenados y una coordinación que antes no existía" (Foto: Shutterstock)

¿Qué hay que tener en cuenta cuando intervienen organismos de certificación locales?

Cuando un producto necesita certificados como seguridad eléctrica, ya sabés que se va a volver más complicado. La normativa cambió mucho y hoy algunas cosas están más flexibles, pero cualquier intervención de terceros organismos siempre agrega un paso crítico.

¿Cómo se coordina con otras áreas en la operación?

La coordinación es fundamental. Cuando la mercadería está planificada y sabemos cuándo llega, hay que avisarle al sector de marketing para que prepare la estrategia de venta. Como el foco de venta es e-commerce, tiene que estar todo listo: publicación, contenido, material visual, mensajes, campañas.

Para eso hay que tomar una medida clave: traer muestras de los productos antes del embarque final. Con la muestra, marketing, diseño y publicidad pueden armar todo. Es costoso —sobre todo si el producto pesa mucho, como un escritorio—, pero agiliza muchísimo el trabajo y da tranquilidad cuando llega el embarque real.

¿Qué importancia tiene la operación para el sector tecnológico como diferencial?

La operación es transversal: atraviesa todo. No es solo un tema tecnológico, impacta en la mayoría de los temas actuales. También es clave en los costos, que son el factor más sensible.

Tener un buen servicio operativo te permite darle una buena experiencia al consumidor final: que el producto llegue bien, llegue a tiempo y llegue donde corresponde. Ese es el objetivo de siempre.

