Joaquín Arbe, el mejor maratonista argentino de la actualidad y reciente clasificado para los próximos juegos olímpicos en la maratón de Buenos Aires, es un caso fuera de lo normal. Un talentoso nato que no se hace problema por los horarios ni por nada. Desde Esquel y a muy poco de haber sido papá, nos cuenta: “Yo no tengo horario para entrenar en mi ciudad, entreno cuando tengo tiempo. A veces salgo al mediodía, o si se me complica salgo a la noche por un solo turno. Un buen día para mí es cuando puedo entrenar doble turno, sea en el horario que sea”. Y agrega: “De poder elegir, prefiero correr tipo diez de la mañana, a esa hora me siento con más energía, especialmente si tengo que hacer pasadas” (trabajos de intensidad con cambios de ritmos).