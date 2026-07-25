Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: Diablos y cementeros se enfrentan para definir al Campeón de Campeones 2026

Toluca y Cruz Azul se enfrentan este 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles para definir al Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX.
El duelo reúne a los dos últimos monarcas del futbol mexicano: Toluca, campeón del Apertura 2025, y Cruz Azul, ganador del Clausura 2026, en un choque donde cada detalle puede inclinar la balanza y que promete gran intensidad.
Ambas escuadras llegan con plantillas sólidas y técnicos de peso: Antonio Mohamed lidera a los Diablos Rojos en busca de su segundo título con el club, mientras que Joel Huiqui comanda a una Máquina enrachada que suma 12 partidos sin perder.
Toluca y Cruz Azul se han enfrentado en diversas ocasiones en la ronda de eliminación directa, ¿quién domina el historial y cómo puede influir en el Campeón de Campeones?
Cruz Azul y Toluca disputan el título Campeón de Campeones este fin de semana en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El duelo, programado para las 18:30 horas del centro de México, enfrenta a los últimos dos equipos campeones del futbol mexicano con más presencias recientes en instancias decisivas.