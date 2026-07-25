Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: Diablos y cementeros se enfrentan para definir al Campeón de Campeones 2026

La Máquina de Joel Huiqui aterriza con 12 partidos sin derrota para medirse al equipo de Antonio Mohamed, que buscará el segundo trofeo al hilo en el Campeón de Campeones. (Composición Raúl A. González/Infobae México)

Toluca y Cruz Azul se enfrentan este 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles para definir al Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX.

El duelo reúne a los dos últimos monarcas del futbol mexicano: Toluca, campeón del Apertura 2025, y Cruz Azul, ganador del Clausura 2026, en un choque donde cada detalle puede inclinar la balanza y que promete gran intensidad.

Ambas escuadras llegan con plantillas sólidas y técnicos de peso: Antonio Mohamed lidera a los Diablos Rojos en busca de su segundo título con el club, mientras que Joel Huiqui comanda a una Máquina enrachada que suma 12 partidos sin perder.