Toluca vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver el partido de Campeón de Campeones 2026

Cementeros y Diablos se medirán en un encuentro único para determinar quién es el mejor de la Liga MX. (Jovani Pérez | Infobae México)

El balompié mexicano se prepara para coronar al soberano supremo del año futbolístico. En un enfrentamiento que reúne a los dos clubes más dominantes y constantes de las últimas temporadas en la Liga MX, Cruz Azul y Toluca se verán las caras para disputar el prestigioso trofeo del Campeón de Campeones 2026.

El duelo frente a frente pondrá en juego el máximo honor de la temporada 2025-2026: por un lado, el conjunto mexiquense acude en calidad de campeón tras haber conquistado de manera categórica el Torneo Apertura 2025; por el otro, la escuadra cementera llega impulsada por el entusiasmo de haberse proclamado monarca del Torneo Clausura 2026, tras una liguilla memorable que culminó con la obtención de su ansiado título de liga.

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Los cementeros llegan a este compromiso con la corona y enfrentarán a un complicado cuadro choricero que quiere refrendar su poderío en la liga mexicana. (X / (Cruz Azul))

El escenario en Carson, California

Como se ha vuelto una tradición emblemática para el fútbol nacional en territorio estadounidense, el cotejo no se disputará en el Estadio Nemesio Diez ni en la capital mexicana. La sede elegida para albergar la contienda es el Dignity Health Sports Park, emblemático estadio ubicado en Carson, California, hogar habitual del LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) que ha servido como casa de la Selección Mexicana y que ha mostrado altos índices de asistencia azteca a lo largo de los años.

El inmueble californiano volverá a vestirse de gala para recibir a decenas de miles de aficionados celestes y choriceros que residen en Estados Unidos, garantizando un lleno total en las tribunas y una atmósfera neutral pero sumamente pasional.

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California es uno de los estados con mayor presencia de fanáticos mexicanos. (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido?

El compromiso estelar se llevará a cabo a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) / 17:30 horas (tiempo local) en el Dignity Health Sports Park, emblemático escenario ubicado en Carson, California, que lucirá un lleno en sus tribunas para albergar el choque entre el campeón del Apertura 2025 y el monarca del Clausura 2026.

Los aficionado que deseen seguir las acciones de este crucial duelo en vivo a través de la pantalla grande podrán hacerlo en México por televisión abierta en Canal 5, así como en televisión de paga por TUDN, mientras que en la vía del streaming la transmisión estará disponible mediante ViX Premium.

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Los diablos llegarán a este compromiso con varios refuerzos de alto nivel y sus figuras más emblemáticas como Paulinho. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un duelo de dinastías y estilos de juego

El choque entre escarlatas y celestes representa un duelo de filosofías futbolísticas que han marcado la pauta en el balompié nacional. Toluca salta a la cancha con la encomienda de refrendar su jerarquía en esta competencia, recordando que llega como el vigente defensor del título del Campeón de Campeones tras haber derrotado al Club América en la edición previa. Una victoria para los Diablos significaría ratificar su época dorada y sumar un trofeo más a sus vitrinas.

Por su parte, La Máquina busca su primer Campeón de Campeones desde la edición de 2021, cuando superaron al Club León. El conjunto celeste arrastra una inercia ganadora tras un semestre redondo y pretende mantener la hegemonía en el choque de monarcas, demostrando que su proyecto deportivo se encuentra en el punto más alto de madurez.

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Más allá del valor simbólico de levantar el plato metálico y quedarse con el membrete de “Campeón de Campeones”, el triunfo en Carson representa un impulso anímico fundamental para el resto del año. El equipo que resulte victorioso no solo reafirmará su condición de mejor escuadra de la temporada 2025-2026, sino que ganará un voto de confianza importantísimo frente a su afición al inicio del nuevo año deportivo.