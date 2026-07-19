Pumas cae 3-0 goleado ante Pachuca en el debut del Apertura 2026: Esteban “Tano” Solari termina expulsado

Pumas pierde contra Pachuca en la jornada 1 del Apertura 2026 (Pumas MX/FB)

Pumas arrancó de la peor manera su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX al caer de forma contundente por 3-0 frente a Pachuca, en duelo correspondiente a la jornada inaugural disputado este sábado en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto universitario, ahora dirigido por el argentino Esteban “Tano” Solari, sufrió una dolorosa derrota ante unos Tuzos que mostraron mayor contundencia y aprovecharon cada oportunidad para quedarse con sus primeros tres puntos del campeonato.

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El cuadro hidalguense, bajo el mando del técnico mexicano Benjamín Mora, encontró en el venezolano Salomón Rondón a su principal figura. El experimentado delantero firmó un doblete, mientras que Elías Montiel abrió el marcador con un gol de gran factura que encaminó la victoria visitante.

Elías Montiel abrió el camino para los Tuzos

Pumas vs Pachuca de la jornada 1 del Apertura 2026 (Pumas MX/FB)

Desde los primeros minutos ambos equipos intentaron imponer condiciones. Pumas generó aproximaciones gracias al canterano Stanley García y al refuerzo Sebastián Córdova, quien debutó oficialmente con los universitarios. Sin embargo, la defensa hidalguense respondió con orden y evitó cualquier sorpresa.

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Pachuca también mostró peligro mediante Francisco Venegas y Salomón Rondón hasta que, al minuto 21, llegó la primera anotación. Elías Montiel aprovechó un espacio fuera del área para sacar un potente disparo de derecha que dejó sin posibilidades al arquero costarricense Keylor Navas, silenciando el Estadio Olímpico Universitario.

El gol golpeó anímicamente a los auriazules, que buscaron reaccionar con disparos de Robert Morales y Stanley García, aunque sin precisión frente al arco defendido por Carlos Moreno.

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Salomón Rondón amplió la ventaja antes del descanso

Cuando Pumas intentaba equilibrar el partido, Pachuca volvió a castigar. Al minuto 32, Oussama Idrissi envió un preciso centro al área que encontró a Salomón Rondón, quien conectó un certero remate de cabeza para colocar el balón en el ángulo y aumentar la ventaja a 2-0.

Antes de concluir la primera mitad se presentó la jugada más polémica del encuentro. El árbitro Vicente Reynoso señaló un penalti a favor de Pumas tras una acción dentro del área, pero el VAR lo llamó para revisar la jugada y el silbante decidió revertir su decisión y cancelar la pena máxima.

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Pumas no encontró respuesta y Rondón sentenció el encuentro

En el complemento, Solari intentó modificar el rumbo del partido con el ingreso de Guillermo Martínez al minuto 69 en sustitución de Sebastián Córdova, quien abandonó el terreno de juego entre abucheos de un sector de la afición universitaria.

Pese a los cambios, Pumas nunca encontró claridad ofensiva. El conjunto capitalino generó pocas opciones de peligro y fue incapaz de superar el orden defensivo impuesto por Pachuca.

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La sentencia llegó al minuto 80. Elías Montiel volvió a ser protagonista al enviar un centro preciso que Salomón Rondón convirtió en su segundo gol de la noche con otro sólido remate de cabeza. Aunque inicialmente la anotación fue invalidada por un supuesto fuera de lugar, el VAR confirmó la posición correcta del delantero venezolano y el tanto subió al marcador para decretar el 3-0 definitivo.

Debut complicado para el “Tano” Solari

Solari con un inicio complicado con Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La derrota representa un inicio complicado para Esteban “Tano” Solari, quien además enfrentó a Pachuca, equipo al que dirigió el torneo anterior. El estratega argentino no pudo cambiar el rumbo del encuentro y terminó siendo expulsado por sus constantes reclamos hacia el cuerpo arbitral durante los minutos finales.

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Con este resultado, Pachuca suma sus primeras tres unidades del Apertura 2026 y manda un mensaje como uno de los equipos a seguir en el campeonato. En contraste, Pumas prolonga el mal momento que arrastra desde la derrota en la final del torneo pasado frente a Cruz Azul y comienza el nuevo certamen sin puntos, dejándolo en último lugar de la tabla general, con dudas en su funcionamiento y con la baja de su entrenador para el siguiente compromiso debido a la suspensión por expulsión.