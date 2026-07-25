EEUU afirmó que el bloqueo naval impuesto a Irán sigue vigente y que el Ejército está “en estado de máxima alerta”

El CENTCOM subió hoy a X un video donde muestra a sus fuerzas abordando el buque cisterna M/T Charminar, con bandera de Comoras, en el mar Arábigo; el petrolero sigue navegando (X)

Las operaciones navales de Estados Unidos en torno a Irán mantienen su curso sin alteraciones, según confirmó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el CENTCOM señaló que hasta este sábado ha desviado doce buques comerciales que intentaron superar el bloqueo y procedió a desactivar dos embarcaciones que no cumplieron con las restricciones. Además, las fuerzas estadounidenses abordaron dos buques para asegurar el cumplimiento de las disposiciones impuestas.

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Durante la jornada, personal militar estadounidense realizó un abordaje de verificación al petrolero M/T Charminar, con bandera de Comoras, en el mar Arábigo. Tras completar las inspecciones correspondientes, la nave recibió autorización para proseguir su travesía.

El día anterior, el CENTCOM desactivó el M/T Lavine, con bandera de Mozambique, en el golfo de Omán. La medida se tomó después de que la tripulación intentara reiteradamente eludir el bloqueo y desoyera múltiples advertencias. Tras la acción, el barco interrumpió su ruta hacia Irán. Las fuerzas estadounidenses mantienen un nivel elevado de vigilancia y preparación en la zona.

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Las fuerzas estadounidenses reforzaron la vigilancia naval y desviaron doce buques mercantes en la región (Captura de video)

Por otro lado, en la jornada hoy, el régimen de Irán afirmó que mantendrá sus ataques contra objetivos estadounidenses hasta lograr, según sus palabras, “la rendición total del enemigo”, en medio de un escenario de creciente tensión entre ambas naciones.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, aseguró través de un mensaje difundido por la agencia Tasnim: “Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.

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Bajo este contexto de la guerra, las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente emitieron advertencias a sus ciudadanos sobre las crecientes dificultades para abandonar la región debido al aumento de hostilidades. La Guardia Revolucionaria de Irán instó a los habitantes de países vecinos a mantenerse alejados de bases donde hubiera presencia militar estadounidense, ante el riesgo de nuevos ataques.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que las negociaciones con Irán atravesaban una fase de máxima seriedad, aunque persisten los ataques diarios en el entorno del Golfo y por eso fue el motivo de la declaración del régimen de esta mañana.

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“Que esta declaración sirva para indicar, hasta nuevo aviso, que a partir de ahora, todos y cada uno de los daños causados ​​a buques, carga o cualquier cosa relacionada con ellos, serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y bajo su control”, señaló Trump.

Donald Trump advirtió que los daños a buques serán cobrados con fondos iraníes bajo control estadounidense (Europa Press)

De igual manera, el estrecho de Ormuz permanece como el principal punto de fricción, con rutas energéticas internacionales afectadas por los ataques y el cierre de facto del canal. El incremento en la hostilidad elevó los precios de los combustibles y generó incertidumbre en los mercados globales.

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En el frente terrestre, fuerzas estadounidenses y aliadas derribaron drones cargados con explosivos en la ciudad de Irbil, al norte de Irak, donde se encontraron desplegados asesores militares de Washington.