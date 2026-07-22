Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón

El "Pitbull" Lira, con valor en el mercado de 14 millones de euros, estaría viendo frustrada su partida de la Liga MX ante la falta de propuestas satisfactorias. REUTERS/Eloisa Sanchez

El futuro de Erik Lira se ha convertido en uno de los puntos clave para Cruz Azul tras el Mundial 2026, donde el mediocampista mexicano confirmó su gran nivel y deseo de emigrar del país.

La expectativa creció con declaraciones directas del propio jugador: “Sí me voy a ir a Europa. El destino no lo sé, pero la próxima (Copa del Mundo) la armamos en otro lado”.

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El mediocampista aseguró en entrevista con RobeGrill: “Sí me voy a ir a Europa”, aunque no define el destino para su posible transferencia. (TikTok/ @RobeGrill)

La dirigencia celeste habría recibido en los últimos días dos propuestas formales desde Europa, pero ninguna alcanzaría la cifra pretendida. La operación se estaría trabando por cuestiones económicas, lo que mantiene al futbolista, por ahora, en la Liga MX.

Ofertas europeas lejos de las expectativas de La Máquina

El principal obstáculo para la salida de Lira sería la diferencia entre lo que ofrecen los clubes europeos y lo que espera Cruz Azul. Los números sobre la mesa no estarían cumpliendo con la valoración que la directiva asigna a su jugador.

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De acuerdo con reportes, las ofertas no superarían los 3 millones de dólares, quedando lejos de la cotización del mediocampista, estimada en 14 millones de euros.

Las propuestas no llegan ni a un cuarto del valor de mercado del mediocampista.

Cruz Azul consideraría que aceptar menos de lo que marca la referencia sería una devaluación injustificada .

El entorno del futbolista y el club coinciden en que la negociación sólo avanzará si llega una oferta contundente.

Los reportes indican que las ofertas europeas no superan los 3 millones de dólares, una cifra por debajo de lo que pretende Cruz Azul tras el gran papel de Erik en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ahora, la operación se mantiene detenida. El “Pitbull” permanece bajo contrato hasta 2029 y la directiva no tiene urgencia por cerrar una venta en condiciones poco ventajosas.

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Lira mantiene la profesionalidad mientras Cruz Azul se encarga de las negociaciones

Mientras avanza el proceso de transferencias, Erik Lira ha mantenido su enfoque profesional con el club. El mediocampista está dejando en manos de sus representantes la gestión de su posible salida.

Lira no estaría interviniendo directamente en las discusiones contractuales.

El técnico Joel Huiqui ha destacado su entrega y señaló: “Esperemos que pueda cumplir su sueño de ir a Europa . Erik es el jugador que refleja lo que es Cruz Azul”.

La institución celeste sostiene que sólo aceptará una transferencia que beneficie a todas las partes.

Joel Huiqui ha confirmado que no se truncará el deseo del jugador, pero dejó saber que no partirá sin una oferta lo suficientemente congruente. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la directiva no buscaría bloquear la salida de Erik, pero tampoco hará acuerdos económicos si no aparece una oferta que considere pertinente.

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El contrato vigente hasta 2029 evita presiones

La renovación de Lira hasta 2029 le otorga a Cruz Azul una posición ventajosa en la negociación.

El club puede rechazar propuestas que considere insuficientes para mantener la estabilidad del plantel.

La directiva evita la presión de vender por debajo del valor estimado.

Si los clubes europeos mejoran sus ofertas, la transferencia podría concretarse.

Erik Lira mantiene su compromiso profesional con Cruz Azul en la Liga MX, mientras su contrato vigente hasta 2029 deja en duda su futuro. (Foto: Twitter/@Jovenesfutmx)

Por el momento, Erik Lira sigue como pieza clave, pero mantiene viva su aspiración de jugar en Europa, a la espera de una oferta que cumpla con las condiciones impuestas.

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