Toluca vs Cruz Azul: cuánto dinero recibirá el Campeón de Campeones

El Cruz Azul disputa un partido contra un rival de la Liga Mx Foto: Cuartoscuro

Los Diablos Rojos del Toluca FC y la Máquina de Cruz Azul viajaron a Carson, California para disputar el Campeón de Campeones este sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, casa de Los Ángeles Galaxy.

Para eso los dos equipos cumplieron en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2026 al proclamarse campeones de la Liga Mx. Esta vez irán por la distinción que avala al mejor equipo del año, además de un premio económico de aproximadamente dos millones de pesos.

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Incluso, Toluca FC y Cruz Azul aspiran a disputar el Campeones Cup el 16 de septiembre del 2026 contra Lionel Messi y el inter Miami CF al ser los vigentes campeones de la MLS Cup 2025 en el Nu Stadium, de Florida.

El encuentro por el Campeón de Campeones está programado a las 18:30 horas horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Toluca FC se presenta como campeón del Apertura 2025 y Cruz Azul como vigente monarca del Clausura 2026.

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Historial y antecedentes

Toluca y Cruz Azul van a disputar el Campeón de Campeones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Diablos Rojos del Toluca FC suman cinco títulos del Campeón de Campeones, el más reciente conseguido en 2025 ante América. Por otro lado, Cruz Azul busca su cuarta copa similar, con precedentes en las temporadas 1968-69 (automático tras ganar Liga y Copa), 1973-74 sobre América y 2021 contra Club León.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre Toluca FC y la Máquina de Cruz Azul, los celestes suman dos victorias, mientras tanto los Diablos no han logrado vencer a los capitalinos, los últimos tres duelos finalizaron en tablas; el más actual entre ambos finalizó 1-1, el 2 de julio de 2026 en el estadio Nemesio Díez.

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¿Por qué se juega el Campeón de Campeones?

En Carson se conocerá al mejor equipo de la temporada 2025-26 de la Liga MX. (Jovani Pérez | Infobae México)

El Campeón de Campeones de la Liga Mx es un partido del futbol de México que enfrenta al campeón del torneo Apertura y al campeón del torneo Clausura. Este encuentro tiene el objetivo para definir quién es el mejor de la temporada futbolística.

El nacimiento del Campeón de Campeones se remonta a la época en la que existía solo un torneo cada año. Al establecerse el formato de torneos cortos (Apertura y Clausura), la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) quiso mantener este encuentro para ofrecer un título oficial y darle más relevancia a los campeones de cada semestre.

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Posibles alineaciones

Se viene el duelo por el Campeón de Campeones 2025-26. Manuel Velasquez/GettyImages

Cruz Azul

Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela, Christian Ebere.

Toluca FC

Luis García, Santiago Simón, Everardo López, Federico Pereira. Jesús Gallardo. Franco Romero. Nicolás Castro. Alexis Vega. Jesús Angulo. Érick Gutiérrez y Jorge Díaz

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Lo que está en juego

El ganador entre Toluca FC y Cruz Azul no solo se llevará el trofeo del Campeón de Campeones 2025-26, sino también el premio cercano a los dos millones de pesos y el derecho a enfrentar al Inter Miami CF por el Campeones Cup.

Cómo llega cada escuadra

Toluca FC

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 21JULIO2026.- La escuadra de PUMAS de la UNAM lograron la victoria ante los Diablos de Toluca, como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con un marcador final 1-2. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

El último partido oficial de la escuadra de Antonio Mohamed fue contra los Pumas de la UNAM, el 21 de mayo del 2026, en el que sufrieron la voltereta de los Auriazules en el estadio Nemesio Díez. Los Escarlatas dejaron ir la ventaja y terminaron perdiendo 1-2.

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Cruz Azul

El argentino empató el cotejo ante Puebla (X / Cruz Azul)

A su vez, el equipo de Joel Huiqui remontó a la Franja del Club Puebla para ligar su segunda victoria del Apertura 2026, con marcador de 2-1 y ser líder provisional en la Liga Mexicana tras conquistar el campeonato nacional.