William Arroyo y Cecilia Lee se suben al podio y suman dos medallas más para México en taekwondo poomsae

Las rutinas individuales dejaron una medalla dorada para William Arroyo y una plateada para Cecilia Lee Kim, un impulso para el medallero nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Captura de pantalla)

La dupla formada por William Arroyo y Cecilia Lee se consolidó como protagonista en el taekwondo poomsae de México durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

Sus actuaciones individuales y en equipo permitieron sumar nuevas medallas para la delegación nacional, confirmando el peso de ambos en la escena regional y reafirmando la calidad del trabajo realizado en este ciclo.

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William Arroyo y Cecilia Lee se consolidan como protagonistas del taekwondo poomsae en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. (X/ @Rommel_Pacheco)

El impacto de sus logros ahora trasciende el medallero y proyecta al equipo mexicano hacia los próximos compromisos internacionales con confianza renovada.

Oro y plata para William Arroyo y Cecilia Lee

El inicio de la jornada estuvo marcado por las ejecuciones de William Arroyo y Cecilia Lee en las rutinas individuales, donde ambos brillaron por su técnica y concentración.

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William Arroyo se colgó la medalla de oro en la modalidad individual varonil, tras recibir una puntuación de 8.820 , la más alta de la competencia.

Cecilia Lee Kim , representante de Nuevo León , obtuvo la plata en la modalidad individual femenil al lograr 8.390 puntos .

Los jueces destacaron la precisión técnica, el ritmo y el control como claves en el desempeño de ambos atletas.

William Arroyo gana la medalla de oro en la modalidad individual varonil de poomsae con 8.820 puntos, la calificación más alta de la competencia. (Federación Mexicana de Taekwondo)

De esta manera, el doble podio de Arroyo y Lee refuerza la condición de México como potencia en el poomsae y marca el inicio de una nueva etapa para ambos exponentes.

La dupla apunta al Campeonato Mundial tras su éxito en Centroamérica

Tras los éxitos individuales, Arroyo y Lee integraron la pareja nacional en la modalidad de duplas mixtas, demostrando una compenetración que deriva de años de entrenamiento conjunto.

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La dupla mexicana se mantuvo entre las mejores de la región, destacando por su coordinación y sincronía en el tatami .

El desempeño de ambos sumó otra medalla para México y evidenció el valor del trabajo en equipo como pilar de la estrategia nacional.

Tanto William como Cecilia tienen como siguiente reto el Campeonato Mundial de Poomsae en Corea del Sur, donde buscarán ampliar su palmarés internacional.

Cecilia Lee Kim, representante de Nuevo León, obtiuvo la medalla de plata en la modalidad individual femenil con 8.390 puntos. (Federación Mexicana de Taekwondo)

Así, el aporte conjunto de ambos atletas muestra cómo la experiencia y la confianza mutua continúan traduciéndose en resultados sobresalientes para la delegación.

México como potencia del poomsae

La jornada en Santo Domingo ratificó el liderazgo de México en el taekwondo poomsae y motiva a las nuevas generaciones a integrarse a la especialidad.

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Los logros de William Arroyo y Cecilia Lee fortalecen el prestigio nacional y destacan la importancia de la formación técnica en el alto rendimiento.

El poomsae demanda equilibrio, precisión y control absoluto, atributos que ambos atletas han desarrollado y perfeccionado a lo largo de sus trayectorias.

Arroyo y Lee compitieron como dupla mixta de México en poomsae y mostraron coordinación y sincronía tras años de entrenamiento conjunto. (X/ @Rommel_Pacheco)

De esta manera, los éxitos de Arroyo y Lee abren nuevas oportunidades para el equipo nacional, que cierra la jornada con la mira puesta en el compromiso de mantener su presencia en la élite.