Toluca estaría cerca de perder a su fichaje mundialista tras ser superado en la negociación

El Toluca FC había encendido la ilusión de su afición al confirmar que estaba a punto de cerrar un fichaje mundialista para reforzar su ataque junto a Paulinho, en un semestre cargado de retos internacionales.
La directiva, encabezada por Francisco Suinaga, pidió a los seguidores “ilusionarse” con la llegada de un delantero de jerarquía, en medio de una jornada de anuncios pensados en alegrar a la hinchada.
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Sin embargo, lo que parecía un movimiento seguro se ha transformado en una negociación incierta. La supuesta irrupción de un competidor europeo habría puesto en riesgo la operación y dejado a los Diablos en una situación de espera que podría cambiar el rumbo de su mercado.
Un club de Rusia habría entrado a la negociación
El fichaje de Federico Viñas se mostraba encaminado, pero la aparición del Spartak de Moscú habría alterado el escenario.
De acuerdo con el reporte del periodista Francisco Arredondo, el club ruso habría igualado la oferta económica de Toluca y presentado un salario superior al jugador, lo que abrió una nueva batalla por sus servicios.
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- Oferta rusa: entre 13 y 15 millones de dólares.
- Condiciones salariales: más atractivas que las de Toluca.
- Impacto inmediato: la negociación por el uruguayo quedó en suspenso.
En este sentido, la posibilidad de que Viñas se incline por Europa es cada vez más fuerte, aunque nada estaría cerrado oficialmente.
La postura de Viñas: entre el reto en Europa o el regreso a la Liga MX
Tras disputar el Mundial 2026 con Uruguay, Viñas ha dejado claro que su prioridad es mantenerse en Europa. Su paso por el Real Oviedo reforzó esa intención y la propuesta rusa encajaría con sus aspiraciones.
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- Etiqueta mundialista: tres partidos disputados bajo el mando de Marcelo Bielsa.
- Experiencia europea: sería una oportunidad de continuidad a su pasado en España.
- Decisión personal: todo apunta a que se inclinaría por seguir en el Viejo Continente.
Pese a tener acuerdos con Grupo Pachuca y León por la carta del jugador, Toluca ahora dependería de la voluntad de Federico y su agente.
La importancia del fichaje en Toluca
La posible pérdida de Viñas sería un golpe duro para el proyecto de los Diablos Rojos. Antonio Mohamed lo veía como una pieza clave para alternar y compartir la delantera con Paulinho y afrontar desafíos como la Leagues Cup y el Campeón de Campeones.
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De esta manera, el desenlace definirá si Toluca logra mantener su hegemonía o si deberá improvisar un nuevo plan ofensivo y buscar alternativas en plena exigencia internacional.
La negociación aún no es oficial, pero el tiempo corre y la incertidumbre crece en el Nemesio Diez.
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