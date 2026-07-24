México Deportes

Toluca estaría cerca de perder a su fichaje mundialista tras ser superado en la negociación

La irrupción de un club ruso habría complicado las cosas para los Diablos, que ya veían al delantero como dupla de Paulinho

Guardar
Google icon
El uruguayo priorizaría mantenerse en Europa antes de un regreso a la Liga MX tras su paso por America y León, aunado al mejor sueldo que le estarían ofreciendo en Rusia. (Instagram/@federicovinas98)
El uruguayo priorizaría mantenerse en Europa antes de un regreso a la Liga MX tras su paso por America y León, aunado al mejor sueldo que le estarían ofreciendo en Rusia. (Instagram/@federicovinas98)

El Toluca FC había encendido la ilusión de su afición al confirmar que estaba a punto de cerrar un fichaje mundialista para reforzar su ataque junto a Paulinho, en un semestre cargado de retos internacionales.

La directiva, encabezada por Francisco Suinaga, pidió a los seguidores “ilusionarse” con la llegada de un delantero de jerarquía, en medio de una jornada de anuncios pensados en alegrar a la hinchada.

PUBLICIDAD

Diablos vs Pumas
Los Diablos tuvieron un mal arranque en el Apertura 2026 tras caer en el Nemesio Diez, y ahora con el reto inmediato del Campeón de Campeones frente a Cruz Azul. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, lo que parecía un movimiento seguro se ha transformado en una negociación incierta. La supuesta irrupción de un competidor europeo habría puesto en riesgo la operación y dejado a los Diablos en una situación de espera que podría cambiar el rumbo de su mercado.

Un club de Rusia habría entrado a la negociación

El fichaje de Federico Viñas se mostraba encaminado, pero la aparición del Spartak de Moscú habría alterado el escenario.

De acuerdo con el reporte del periodista Francisco Arredondo, el club ruso habría igualado la oferta económica de Toluca y presentado un salario superior al jugador, lo que abrió una nueva batalla por sus servicios.

PUBLICIDAD

  • Oferta rusa: entre 13 y 15 millones de dólares.
  • Condiciones salariales: más atractivas que las de Toluca.
  • Impacto inmediato: la negociación por el uruguayo quedó en suspenso.
En Toluca ya se visualizaba la dupla letal entre Viñas y Paulinho, pero la intromisión del Spartak habría complicado los planes. REUTERS/Eloisa Sanchez
En Toluca ya se visualizaba la dupla letal entre Viñas y Paulinho, pero la intromisión del Spartak habría complicado los planes. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la posibilidad de que Viñas se incline por Europa es cada vez más fuerte, aunque nada estaría cerrado oficialmente.

La postura de Viñas: entre el reto en Europa o el regreso a la Liga MX

Tras disputar el Mundial 2026 con Uruguay, Viñas ha dejado claro que su prioridad es mantenerse en Europa. Su paso por el Real Oviedo reforzó esa intención y la propuesta rusa encajaría con sus aspiraciones.

  • Etiqueta mundialista: tres partidos disputados bajo el mando de Marcelo Bielsa.
  • Experiencia europea: sería una oportunidad de continuidad a su pasado en España.
  • Decisión personal: todo apunta a que se inclinaría por seguir en el Viejo Continente.
Pese al interés inicial, Viñas priorizaría mantenerse en Europa tras su paso por el Real Oviedo de España. (Instagram/ @federicovinas98)
Pese al interés inicial, Viñas priorizaría mantenerse en Europa tras su paso por el Real Oviedo de España. (Instagram/ @federicovinas98)

Pese a tener acuerdos con Grupo Pachuca y León por la carta del jugador, Toluca ahora dependería de la voluntad de Federico y su agente.

La importancia del fichaje en Toluca

La posible pérdida de Viñas sería un golpe duro para el proyecto de los Diablos Rojos. Antonio Mohamed lo veía como una pieza clave para alternar y compartir la delantera con Paulinho y afrontar desafíos como la Leagues Cup y el Campeón de Campeones.

De esta manera, el desenlace definirá si Toluca logra mantener su hegemonía o si deberá improvisar un nuevo plan ofensivo y buscar alternativas en plena exigencia internacional.

Antonio Mohamed veía en Viñas el complemento perfecto en el ataque de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez
Antonio Mohamed veía en Viñas el complemento perfecto en el ataque de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

La negociación aún no es oficial, pero el tiempo corre y la incertidumbre crece en el Nemesio Diez.

Temas Relacionados

Toluca FCFederico ViñasSpartak MoscuPaulinhoLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en méxico: noticias actividad sísmica 24 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en méxico: noticias actividad sísmica 24 de julio de 2026

Qué se sabe de ‘El Venado’, el piloto del CJNG al servicio de “El Jardinero” que está en la mira de EEUU

La OFAC lo nombró por primera vez e hizo pública una fotografía

Qué se sabe de ‘El Venado’, el piloto del CJNG al servicio de “El Jardinero” que está en la mira de EEUU

Chicharito Hernández niega haberse retirado de la Selección Mexicana y revela nuevo equipo

El histórico delantero también aprovechó el espacio para hablar de Cristiano Ronaldo y destacar el futuro de Gilberto Mora y la Hormiga González

Chicharito Hernández niega haberse retirado de la Selección Mexicana y revela nuevo equipo

Así fue el desvanecimiento de Sebastián Yate en Survivor México

Las condiciones del reality suelen ser desafiantes en cuanto a descanso y alimentación

Así fue el desvanecimiento de Sebastián Yate en Survivor México

Dagoberto Espinoza lanza dardo a Cruz Azul y Atlante: “El Azteca es nuestra casa”

El jugador del Club América encendió la polémica previo al partido frente a los Potros de Hierro en el Coloso de Santa Úrsula

Dagoberto Espinoza lanza dardo a Cruz Azul y Atlante: “El Azteca es nuestra casa”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de ‘El Venado’, el piloto del CJNG al servicio de “El Jardinero” que está en la mira de EEUU

Qué se sabe de ‘El Venado’, el piloto del CJNG al servicio de “El Jardinero” que está en la mira de EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” ya salió del tribunal federal de Brooklyn

Fiscalía de Oaxaca revela video del momento exacto en que fue asesinado el periodista Alejandro Leyva

Estas son las sanciones financieras más grandes contra los cárteles mexicanos impuestas por EEUU

Extorsión al sector constructor, el hilo que une a funcionarios de Fresnillo con la masacre de 10 hombres en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Así fue el desvanecimiento de Sebastián Yate en Survivor México

Así fue el desvanecimiento de Sebastián Yate en Survivor México

La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez lanza guiño a Brianda Deyanara e incomoda a Nicola Porcella

“Desgraciada”: Andrea Legarreta explota contra Liliana “N”, la asesina del perrito Rocky

Alfredo Adame desmiente vínculo con Lau Styling

La última voluntad de Mauro Menéndez, revelada por su madre Aylín Mujica

DEPORTES

Chicharito Hernández niega haberse retirado de la Selección Mexicana y revela nuevo equipo

Chicharito Hernández niega haberse retirado de la Selección Mexicana y revela nuevo equipo

Dagoberto Espinoza lanza dardo a Cruz Azul y Atlante: “El Azteca es nuestra casa”

Nuevo estadio de Atlas incluiría hotel y centro comercial: así sería el nuevo complejo

Presentan de manera oficial la nueva Liga Femenil BBVA

México vs Antigua y Barbuda: cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de Concacaf