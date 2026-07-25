La emotiva carta de La Joaqui por el cumpleaños de su hija: “Recuerdo cuando tu bañera era un balde y sonreías igual”

Shaina, hija de La Joaqui, cumplió 10 años y lo celebró con la temática de la selección (Instagram)

La Joaqui atraviesa uno de los momentos más agitados de su vida personal. La cantante de RKT, referente de la música urbana argentina, enfrenta los rumores de una separación de Luck Ra —confirmada al aire de LAM por el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró que la pareja “no está junta ya” tras más de un mes de silencio digital entre ellos— mientras, en paralelo, celebra uno de los hitos más queridos de su historia: los 10 años de Shaina, su primera hija.

El festejo llegó con fotos, una torta blanca con velas azules, cupcakes temáticos y globos celestes y blancos colgados en la pared. Shaina apareció con la camiseta número 10 de la Selección argentina, trenzas largas y una flor blanca en el pelo, sentada frente a la mesa con una sonrisa que no necesitó explicación. A un costado, una piñata con forma de camiseta celeste y blanca completó la escena.

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Las imágenes del festejo mostraron también otros momentos del viaje: las dos hermanas recostadas juntas sobre un inflable verde en una pileta con vista al mar, los pies descalzos de una de las nenas apoyados en la ventanilla del avión contra un cielo celeste, y Shaina con una mariposa posada en su dedo, el ceño fruncido de concentración, como quien no quiere asustar a algo frágil.

La tierna foto de Shaina junto a Eva, su hermana menor

""Solo vos y yo sabemos todo lo que nos costó vivir la vida con plenitud, sin miedo y para adelante", escribió la cantante en la emotiva carta que le dedicó

Para La Joaqui, los 10 años de su hija no eran una fecha más. Lo que escribió para acompañar las fotos fue una carta larga, sin filtro, que repasó una historia de vida compartida desde el principio. “Tu existencia en este mundo hizo la vida más fácil. Nadie se merece más que vos sentirse elegida, por el universo, por el mundo, por mamá”, escribió La Joaqui.

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Sobre lo que esa crianza les costó a las dos, fue directa: “Solo vos y yo sabemos todo lo que nos costó vivir la vida con plenitud, sin miedo y para adelante”.

La carta no eludió el origen. “La familia que no se me dio como hija me la diste vos como mamá, entraste en un cuarto de cristales rotos y volviste el piso de algodón, te escribo poesías desde el día en que naciste”, escribió la cantante.

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Sobre Eva, la hermana menor de Shaina fue precisa: “Tu hermana que te ama; porque vos viviste 2 años sin chuchu pero ella no conoce la vida sin vos”. Los rasgos de Shaina que, según su madre, la definen también tuvieron lugar en la carta. “Le lavas la cara a mi pasado, a mi historia y a mi rebeldía con tus buenos modales, con tu comprensión, con tu cercanía con los animales, vibras alto, y el mundo lo siente”, escribió La Joaqui.

La torta que eligió la pequeña para celebrar su 10 años

"Nunca supe que quería ser cantante, pero desde que nací soñé con ser tu mamá. Mi primera hija, feliz vida", cerró su posteo la cantante de RKT

El recorrido hacia el presente apareció con una imagen concreta: “Sos y siempre serás la luz que llegó a esa casita sin electricidad, caminando de mi mano hasta que se volvió una casa de princesa, el hogar que siempre quise y nunca había tenido”, dijo.

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Y fue más atrás todavía: “Aún recuerdo cuando tu bañera era un balde de pintura y sonreías igual de gigante que en las piletas exóticas a las que la gente nos dio la oportunidad de llegar, apoyando nuestra historia, la tuya sobretodo”. La carta cerró con una frase que sintetizó todo el recorrido: “Nunca supe que quería ser cantante, pero desde que nací soñé con ser tu mamá. Mi primera hija, feliz vida“.

Los comentarios de la publicación se llenaron rápido. Wanda Nara saludó en nombre de sus hijas, que se hicieron amigas de la pequeña durante las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Feliz cumple Shaini, te mandan besos y buenos deseos tus amigas Fran e Isi, te queremos pronto festejamos juntas”. Nicki Nicole escribió: “feliz cumpleaños para la princesa”. Evangelina Anderson, quien también tuvo la oportunidad de comparar con la niña en MasterChef sumó: “Feliz cumple a mi Shaini hermosa! Que seas siempre muy feliz muñequita preciosa”. Y Momi Giardina cerró con: “Feliz cumple bebita hermosa”.

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