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Gilberto Mora confiesa cómo vivió el momento en el que intercambió camisetas con Jude Bellingham

En su debut mundialista, la joya de Xolos vivió una postal inolvidable junto al inglés en los pasillos del Estadio Azteca tras la eliminación del Tri

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Morita confesó que enfrentar al inglés en la Copa del Mundo fue un orgullo y que el intercambio de prendas significó recibir el reconocimiento de uno de sus referentes. (Especial)
Morita confesó que enfrentar al inglés en la Copa del Mundo fue un orgullo y que el intercambio de prendas significó recibir el reconocimiento de uno de sus referentes. (Especial)

El Mundial 2026 dejó un sinfín de imágenes inolvidables para todos los aficionados de la Selección Mexicana, pero pocas tan estremecedoras como la que protagonizó Gilberto Mora al final del partido contra Inglaterra.

Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos vivió un momento que marcó su carrera: el intercambio de camisetas con Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y figura del encuentro en el Estadio Azteca.

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Jude Bellingham fue el héroe de Inglaterra en el Estadio Azteca, tras anotar los dos goles que sepultaron las aspiraciones del Tri en la Copa del Mundo. REUTERS/Paul Childs
Jude Bellingham fue el héroe de Inglaterra en el Estadio Azteca, tras anotar los dos goles que sepultaron las aspiraciones del Tri en la Copa del Mundo. REUTERS/Paul Childs

El joven, que debutaba en una Copa del Mundo, confesó en rueda de prensa que aquel gesto fue más que un protocolo futbolístico. Para él, significó cumplir un sueño y recibir el reconocimiento de uno de sus ídolos.

El sueño de enfrentar a un ídolo

Morita había señalado desde sus inicios a Bellingham como un referente. Por eso, enfrentarlo en una Copa Mundial fue un momento que lo llenó de orgullo y emoción.

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Tras el silbatazo final, Gilberto se acercó al inglés y vivió un instante que jamás olvidará: “Me ha gustado mucho cómo juega, es un ídolo para mí y poder jugar contra él era un sueño… la verdad es una persona muy humilde, muy buena y como jugador también es muy bueno".

Gilberto Mora señaló a Bellingham como su referente y dijo que enfrentarlo en la Copa Mundial suma un objetivo en su carrera. REUTERS/Daniel Becerril
Gilberto Mora señaló a Bellingham como su referente y dijo que enfrentarlo en la Copa Mundial suma un objetivo en su carrera. REUTERS/Daniel Becerril

Así, el encuentro con Bellingham fue un hito personal y profesional para Mora, confirmando que su talento ya lo conecta con las grandes figuras del fútbol mundial.

El abrazo en el túnel del Azteca

La escena se dio en los pasillos rumbo a los vestidores. Bellingham, tras ser ovacionado por la afición inglesa, se detuvo para consolar a Mora, que caminaba cabizbajo por la eliminación del Tri.

  • El gesto humano: El inglés le entregó su camiseta y, con una sonrisa, pidió la del mexicano.
  • Abrazo simbólico: Ambos sellaron el intercambio con un abrazo que desarmó la rivalidad.
  • Reconocimiento: Para Gilberto, aquel instante fue un recordatorio de que el futbol también se construye a través de la empatía.
El ídolo inglés entregó su camiseta y pidió la de Morita en los pasillos del Azteca, y ambos cierran el gesto con un abrazo. (Capturas de pantalla)
El ídolo inglés entregó su camiseta y pidió la de Morita en los pasillos del Azteca, y ambos cierran el gesto con un abrazo. (Capturas de pantalla)

Así, para Morita, aquel instante no fue sólo un intercambio de prendas, sino la confirmación de que el deporte también puede tender puentes entre generaciones y culturas, dejando huellas que trascienden el marcador.

Mora como símbolo del futuro del Tri

Más allá del resultado, el episodio se convirtió en un símbolo de lo que representa Mora para el futbol mexicano: juventud, proyección y humildad.

En un contexto en el que Gilberto es el mexicano mejor valuado en el mercado y donde ha sido elogiado por estrellas mundiales como Lothar Matthäus, Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry, el propio jugador lo resumió con un mensaje claro: “Fue un sueño hecho realidad poder vivir ese momento”.

El futuro de Mora genera gran esperanza entre los aficionados del futbol mexicano, en donde ahora es el jugador de mayor valor en el mercado internacional. REUTERS/Raquel Cunha
El futuro de Mora genera gran esperanza entre los aficionados del futbol mexicano, en donde ahora es el jugador de mayor valor en el mercado internacional. REUTERS/Raquel Cunha

El intercambio con Bellingham no sólo fue un recuerdo personal, sino también un mensaje para la afición mexicana: la certeza de que el país tiene una joya lista para competir en la élite.

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