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Wanda Nara mostró su paseo por Milán con sus hijas: camisetas de Argentina, visita al Duomo y relax en la piscina

Luego de la chicana de Mauro Icardi, la empresaria decidió usar sus redes sociales para dejar en claro su postura tras el robo de la documentación

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Mujer rubia y dos niñas de espalda, tomadas de la mano, miran una fachada de catedral gótica iluminada. Noche, gente y farola en la plaza
Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi con contundentes posteos en redes (Instagram)

Milán tiene para Wanda Nara una historia larga y conocida. Fue la ciudad donde vivió durante años junto a Mauro Icardi, donde nacieron dos de sus hijas y donde construyó buena parte de su vida pública. Ahora volvió, pero en un contexto muy distinto: con sus hijas, sin Icardi, y en medio de un conflicto legal que tiene al delantero enfrentado a la justicia argentina.

Las vacaciones arrancaron antes de que los problemas aparecieran. Wanda llegó a Milán con las dos hijas que tiene con Icardi y dos de los tres que tiene con Maxi López. Mientras ella viajaba a Nueva York para ver la final del Mundial 2026, la casa de campo que tiene a las afueras de la ciudad fue blanco de un robo. Las nenas estaban al cuidado de su abuela materna cuando ocurrió. Lo que se llevaron no fue dinero ni objetos de valor convencionales: fue la documentación de los cuatro niños, lo que complicó directamente su posibilidad de salir de Italia.

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Icardi decidió viajar a Milán. La razón declarada fue resolver el tema de la documentación. Lo que hizo en la ciudad contó otra historia. En lugar de ocuparse del problema, el delantero se mostró de compras y publicó una story desde una tienda de Louis Vuitton que no dejó lugar a interpretaciones: ¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”, escribió, con emojis que reforzaron la ironía.

Niña de espaldas con camiseta azul y negra de Argentina con el número 10, forma un corazón con las manos, en una calle de ciudad con edificios y automóviles
Las dos niñas eligieron usar la camiseta de Argentina para caminar por las calles de Milán
Una mujer rubia y dos niñas sentadas frente a un hombre canoso que dibuja, rodeados de retratos expuestos en soportes, con un bolso Prada en el suelo
Wanda y las pequeñas posaron para un artista callejero
Tres mujeres de espaldas, una de ellas con cabello rubio, frente a la fachada iluminada de una catedral gótica por la noche en una plaza pavimentada con personas
Wanda y sus hijas posan de espaldas frente a la fachada iluminada del Duomo

El texto apareció superpuesto sobre una estantería iluminada con luz cálida donde letras decorativas con el monograma de la marca formaban la palabra “MILANO”. La pregunta apuntaba directamente al juez Leandro Hagopián, que interviene en la causa por la tenencia de sus hijas con Wanda.

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La respuesta de Nara no llegó con palabras. Llegó con fotos. Las imágenes que publicó desde Milán mostraron a las nenas recorriendo la ciudad con camisetas de la selección argentina. El detalle tiene peso propio: las dos hijas que Wanda tiene con Icardi nacieron en Italia, en esa misma ciudad. Sin embargo, la elección de qué ponerse para salir a caminar por sus calles no dejó margen para la duda.

En una de las fotos, una de las hijas aparece de espaldas en plena calle, con la camiseta número 10 de Argentina puesta como vestido, los brazos en alto formando un corazón con las manos. El fondo: una vereda milanesa cualquiera, con autos y edificios. La postal no necesitó texto.

De noche, el grupo se plantó frente al Duomo. Tres de las nenas caminan tomadas de la mano ante la fachada iluminada, al menos dos de ellas con camisetas de Argentina. Wanda aparece en el medio, con una campera deportiva a rayas. La escena se repitió en otro ángulo: las mismas tres figuras de espaldas, el Duomo de fondo, una pantalla azul a un costado.

Niña en bañador rojo, piscina de azotea, edificios modernos, edificio en construcción, torre, cielo con nubes
También mostró a sus hijas en el departamento que tiene en el centro de Milán
Joven mujer en piscina de azotea. Sostiene un donut de chocolate y un vaso con bebida roja y pajita. Fondo urbano con edificios y cielo azul
La mayor de las niñas eligió una bebida de Starbucks para pasar el calor de Europa
Mano con uñas rojas sostiene un helado de cono de barquillo con un palillo. Fondo de plaza urbana con edificios coloridos y personas
Por su parte, Wanda fue a lo seguro y apostó por un gelatto

El paseo incluyó también una parada ante un retratista callejero apostado cerca del Duomo. Wanda se sentó junto a dos de las nenas —con los rostros cubiertos por corazones blancos— mientras el artista trabajaba. A un costado, una cartera de Prada Milano completó el cuadro.

Durante el día, las imágenes cambiaron de escenario pero no de tono. Una de las hijas mayores posó en la pileta de la terraza de la casa de Wanda, con malla bordo y el skyline de Milán de fondo. Otra apareció dentro del agua, con una dona y un jugo en las manos, de espaldas a la ciudad. Y desde algún punto del recorrido, una mano con las uñas pintadas de rojo sostuvo un cono de gelato italiano frente a una plaza empedrada con edificios de colores.

Nacieron en Italia, conocen sus calles, su idioma y sus sabores, pero la camiseta que eligieron para recorrerla no dejó lugar a dudas de lo que pueden llegar a querer las pequeñas para su futuro. No es menor recordar que una de las artistas legales es la Restitución Internacional, que Icardi comenzó tiempo atrás para llevar a sus dos hijas a vivir a Turquía; sin embargo, él no renovó contrato con el Galatasaray por lo que no está definido su futuro en el deporte.

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