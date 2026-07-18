Erik Lira confirma su futuro en Europa y revela que fue lo que más le costó en el Mundial 2026

Tras disputar la Jornada 1 del Apertura 2026, el mediocampista mexicano revivió recuerdos de la Copa del Mundo y las pruebas más difíciles a las que se tuvo que enfrentar. REUTERS/Eloisa Sanchez

El capitán de Cruz Azul y estrella del mediocampo mexicano durante el Mundial 2026, Erik Lira, ha dado el anuncio más esperado por la afición: su futuro está en Europa.

La confirmación llegó en un espacio inesperado, durante una dinámica con el creador de contenido RobeGrill, donde el jugador habló con naturalidad sobre su próximo paso.

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El mediocampista descartó una continuidad a largo plazo en la Liga MX al confirmar su paso al futbol de Europa. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además de su futuro, Lira habló sobre los rivales más duros a los que se enfrentó en la Copa del Mundo, un detalle que refleja la exigencia del torneo y su madurez futbolística.

Confirmación rumbo a Europa

El primer gran titular lo dio el propio Lira. En un ambiente relajado junto al creador, el “Pitbull” despejó las dudas sobre su destino después de la Liga MX.

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Ante la pregunta de RobeGrill, respondió sin titubeos: “Sí me voy a ir a Europa, hermano. El destino no lo sé, pero la próxima la armamos en otro lado”. Con esa frase dejó en evidencia su deseo de dar su siguiente paso fuera del país.

Ante el cuestionamiento del creador de contenido sobre los rumores que lo vinculan en el Viejo Continente, Lira respondió que se va a Europa, pero sin dar fecha de partida. (TikTok/ @RobeGrill)

Mientras tanto, continua siendo capitán de Cruz Azul y pieza clave en el Apertura 2026, lo que refuerza su profesionalismo en medio de la expectativa de que se convierta en el próximo referente mexicano en el Viejo Continente.

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El rival más difícil de Lira en el Mundial 2026

Después de confirmar su futuro, Lira habló sobre la experiencia más exigente que vivió en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cuando RobeGrill le cuestionó sobre quién fue el jugador más complicado de marcar, dijo sin dudar: “Bellingham” .

Tras concluir el México vs Inglaterra , el inglés del Real Madrid no dudo en destacar a Lira como el jugador que más le exigió: " Ese medio centro corre mucho, muy fuerte. Juega con mucho corazón" .

El duelo contra Jude se interpretó como una prueba de fuego que confirmó la capacidad de Erik para competir al más alto nivel.

Lira y Bellingham elogiaron el gran nivel y capacidad del otro tras el México vs Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este reconocimiento no sólo habla de la calidad del rival, sino también de la honestidad de Lira al evaluar su experiencia mundialista.

El respaldo de Cruz Azul y Joel Huiqui

El técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, también se pronunció sobre la situación de su capitán. Sus palabras reflejaron tanto admiración como apertura a su salida.

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Huiqui elogió su profesionalismo: “Es admirable que tras el Mundial juegue con el club. Hoy es la esencia de Cruz Azul”.

Joel Huiqui reveló que desea apoyar a Erik en su sueño europeo, pidiendo que cualquier equipo interesado presente una oferta formal. (Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

Reconoció que desea que cumpla su sueño europeo, pero subrayó: “Eso está por verse. El equipo que esté interesado en él que presente una oferta formal”.

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Este respaldo institucional confirma que Cruz Azul no cerrará la puerta, pero tampoco dejará ir a su capitán sin una propuesta seria que le permita cumplir su sueño.