Neuquén, Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan: cómo cambiaron la geografía y la matriz exportadora argentina en los últimos 15 años

Las exportaciones argentinas de bienes totalizaron USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, un 24,4% más que en igual período del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer semestre de 2026 dejó un dato sin antecedentes en el comercio exterior argentino: las exportaciones de bienes totalizaron USD 49.454 millones, un 24,4% más que en igual período del año anterior, con un superávit de USD 13.923 millones. Pero detrás del número récord hay una transformación más profunda que el volumen, y es el mapa de qué exporta Argentina y desde dónde lo hace. Este cambio más en los últimos dos años, que en la década y media anterior.

Neuquén, Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan -provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país.

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Según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región patagónica exportó USD 8.783 millones en el primer semestre de 2026, y el Noroeste argentino (NOA) sumó otros USD 3.203 millones. Juntas, más Cuyo con USD 2.517 millones, esas tres regiones aportaron casi USD 14.500 millones, el 29,3% del total nacional.

De esta forma, si se contrastan esos números con los datos de comercio exterior de 2010, cuando la soja y sus derivados explicaban más de dos tercios de las exportaciones, esas provincias eran casi invisibles en la estadística de ICA.

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Provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país

La región pampeana, sin embargo, sigue siendo el principal aportante de dólares al país, con USD 32.698 millones en el semestre. Santa Fe sumó USD 9.237 millones -casi todo en manufacturas de origen agropecuario- y la provincia de Buenos Aires otros USD 15.748 millones. Pero su peso relativo se redujo. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios (PP) sumados representan hoy el 57,5% del total exportado. En el período 2016-2020, ese par rozaba el 70 por ciento.

La energía recuperó una participación que no tenía desde 2006

El rubro de mayor crecimiento en el semestre fue combustibles y energía (CyE), con una suba del 42,5% interanual y una participación del 15,4% sobre el total exportado.

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El dato tiene una dimensión histórica: en el primer semestre de 2006, CyE representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes el sector cayó sin pausa. De hecho, entre 2016 y 2020, cuando el país era importado neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas 4% del total exportado.

Neuquén exportó USD 4.283 millones en el primer semestre de 2026, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía (Foto: Europa Press)

En este escenario, Neuquén es el epicentro de ese regreso. Según el Indec, la provincia exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Es decir, casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta. Solo en junio, Neuquén exportó USD 819 millones.

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El salto en el valor de CyE, no obstante, combina dos factores de distinto peso. Por un lado, por el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo crudo subió 47,8% interanual en junio, lo que explica una parte sustancial del incremento en dólares.

El volumen exportado de CyE, en cambio, cayó 11,7% en ese mes. El crecimiento del semestre acumulado -donde las cantidades exportadas de CyE subieron 24,9%- muestra que la expansión productiva también existe, pero que el precio amplifica el resultado.

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Minería: de sector marginal a uno de cada diez dólares exportados

Si la energía recuperó terreno perdido, la minería directamente reescribió su lugar en la economía exportadora argentina. En 2025, el sector cerró con ventas externas por USD 6.075 millones, equivalentes al 6,9% del total nacional y un 31% más que en 2024, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

El salto de las exportaciones mineras se apoya en: oro, plata y litio

La proyección para 2026, elaborada por CAEM estima que el sector superará los USD 9.000 millones, lo que representaría más del 10% de las exportaciones totales del país -o, dicho de otra forma, USD 1 de cada USD 10 que Argentina vende al exterior-.

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Ese salto se apoya en tres metales con dinámicas distintas. El oro exportó USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que el año anterior, y la proyección para 2026 es de USD 5.129 millones (25 por ciento).

El carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina

La plata sumó USD 785 millones en 2025 y podría llegar a USD 1.172 millones este año (aumenta 49%). En ambos casos, el crecimiento en valor no proviene de mayor extracción sino de precios internacionales en niveles máximos. “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en Argentina a causa de los altos costos actuales”, advirtió Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, durante una presentación ante el sector en mayo.

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El litio tiene una lógica diferente. Las exportaciones del mineral pasaron de USD 911 millones en 2025 a una proyección de USD 2.559 millones para 2026, un salto del 181% que se explica tanto por precios más altos como por una expansión real de la producción: la CAEM estima que Argentina producirá 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) este año, 48% más que en 2025, por mayor utilización de capacidad instalada en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz. Ya en el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de litio crecieron 137,8% interanual en valor, según datos del Ministerio de Economía.

El carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina

El ICA de junio confirma que el carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina. Y el mapa provincial del Indec muestra desde dónde sale:

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Jujuy exportó USD 941 millones en el semestre, con USD 549 millones en manufacturas de origen industrial -categoría que incluye el litio procesado-.

Catamarca aportó USD 391 millones, de los cuales USD 371 millones corresponden al mismo rubro.

Salta sumó USD 958 millones, con USD 503 millones en MOI minero.

San Juan exportó USD 1.283 millones, con USD 1.151 millones en MOI -casi en su totalidad oro y plata de Veladero y otros yacimientos-.

Las provincias de Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta concentran entre 44% y 93% de su actividad económica en la minería, según cifras de la CAEM.

El agro, ancla inamovible con menor peso relativo

La transformación de la canasta exportadora no desplazó al agro: lo relativizó. Las MOA lideraron el semestre con USD 15.819 millones y una participación del 32%, mientras los productos primarios sumaron USD 12.631 millones (25,5 por ciento).

El complejo sojero exportó USD 8.844 millones en el período, con la harina y pellets de soja y el aceite de soja en bruto entre los tres productos más vendidos al exterior. El maíz en grano ocupó el segundo lugar del ranking general, con USD 639 millones solo en junio.

El complejo sojero exportó USD 8.844 millones en el primer semestre de 2026, con la harina y pellets de soja y el aceite en bruto entre los tres productos más vendidos al exterior (Foto: Reuters)

La suma de MOA y PP -que durante años representó dos tercios del total exportado- hoy equivale al 57,5%. Esa reducción de diez puntos porcentuales no responde a una caída del agro, sino al crecimiento más acelerado de los otros sectores.

Santa Fe exportó USD 9.237 millones en el semestre, casi todo en MOA, y sigue siendo la segunda provincia exportadora del país. El complejo agroindustrial del Gran Rosario no retrocedió; el resto del país avanzó.