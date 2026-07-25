El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos provoca menos gente en restaurantes y caída en ventas de lechuga

El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se detectó en nueve estados y quedó vinculado a lechuga procedente de México (REUTERS/Nathan Howard)

La expansión del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos —detectado en nueve estados y vinculado a lechuga procedente de México— empezó a impactar en la afluencia a restaurantes y en la compra del producto en supermercados, mientras los consumidores reducen sus adquisiciones para evitar una enfermedad que puede causar diarrea explosiva durante dos semanas.

Según CBS News, cadena estadounidense de noticias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos informó el viernes que los casos asociados al parásito Cyclospora se extendieron a cuatro estados más.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos señaló el jueves que el brote también quedó vinculado con al menos un producto alimenticio adicional que todavía no fue identificado.

Los datos que la plataforma de análisis de afluencia Placer.ai entregó a CBS News mostraron una baja en las visitas a cadenas de comida con menús donde la lechuga es un ingrediente habitual.

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El 18 de julio, la fecha más reciente con estadísticas disponibles, Taco Bell registró la mayor caída: 29,8% por debajo de un sábado promedio medido entre el 1 de enero y el 6 de julio.

En el mismo recorte, Chopt cayó 24%, Panera Bread 9,1% y Cava y Sweetgreen 4,7% cada una. CBS News indicó que ninguna de esas cadenas respondió de inmediato a una consulta sobre la menor afluencia de clientes.

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La caída de afluencia en restaurantes con lechuga como ingrediente central

Taco Bell había servido la lechuga luego retirada del mercado en algunos locales antes de eliminarla de sus menús (AP Foto/Paul Sancya)

La disminución alcanzó a restaurantes de comida rápida informal como Cava, Chopt, Chipotle, Panera y Sweetgreen. En el caso de Taco Bell, la caída coincidió con el hecho de que la cadena había servido la lechuga luego retirada del mercado en algunos de sus locales antes de eliminarla de sus menús.

Sweetgreen buscó diferenciarse del episodio con una publicación en X, donde detalló sus protocolos habituales de seguridad alimentaria, afirmó que “no ha sido identificada en relación con el actual brote de ciclosporiasis” y añadió que sus especialistas siguen de cerca la situación.

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Taco Bell anunció el miércoles en Instagram una promoción de enchiritos sin lechuga por USD 1. La publicación no mencionó el brote y no quedó claro si la oferta llevó más clientes a sus restaurantes en los días posteriores.

Supermercados, consultas en góndola y el repliegue en las ventas

Las ventas de lechuga bajaron cerca de 11% en los supermercados Stew Leonard's, donde los clientes consultan por los riesgos y evitan el producto (REUTERS/Nathan Howard)

El repliegue de los consumidores no se limitó a los locales de comida. Según CBS News, Stew Leonard’s, una cadena con ocho supermercados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, afirmó que sus ventas de lechuga bajaron cerca de 11%.

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“Hay mucha confusión en las tiendas ahora mismo”, dijo Stew Leonard Jr., presidente y director ejecutivo de Stew Leonard’s, al medio. “Los clientes preguntan si pueden comer lechuga y la evitan. Hay reticencia en el mercado, y creo que por eso nuestras ventas han bajado”.

Leonard recomendó a quienes buscan reducir riesgos optar por lechuga hidropónica, cultivada en un entorno controlado.

“Se cultiva en un invernadero con suelo controlado, y el agua se purifica y filtra.

“Se cultiva en un invernadero con suelo controlado, y el agua se purifica y filtra. Es lo que como en casa“, afirmó. El directivo presentó ese tipo de cultivo como una alternativa para consumidores que quieren mantener el consumo de vegetales de hoja mientras siguen de cerca la evolución del brote.

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También remarcó que el criterio de compra cambió en cuestión de días, a partir de preguntas repetidas en la góndola y de la búsqueda de opciones que transmitan mayor control sobre el proceso de producción.

Leonard también dijo que comprende la reacción del público frente a una enfermedad que puede extenderse por dos semanas. "Claro, no quieren acabar con diarrea durante dos semanas“, señaló. ”Así que los clientes están siendo cautelosos ahora mismo“.

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En paralelo, sostuvo que en los últimos días las ventas de lechuga empezaron a repuntar. Según indicó, espera una recuperación del consumo: "No creo que la gente vaya a dejar de comer lechuga“.