Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

En pocas líneas:
17:39 hsHoy
La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 llegará a su desenlace este sábado con el duelo entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez, partido que definirá al nuevo campeón de la región y otorgará un boleto tanto a la Copa Mundial de Clubes como a la Copa Intercontinental.
17:39 hsHoy
El Estadio Nemesio Diez se prepara para ser el escenario de la ansiada final de la Concachampions 2026, donde Toluca y Tigres buscarán no sólo un trofeo internacional, sino romper rachas de frustración en sus últimos encuentros.