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Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

Sigue el minuto a minuto con alineaciones, incidencias y las mejores acciones de la gran final

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17:39 hsHoy

Toluca vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de la Concachampions 2026

A diferencia de otras rondas del torneo, el título se definirá en un solo partido y no en serie de ida y vuelta

(Jovani Pérez / Infobe México)
(Jovani Pérez / Infobe México)

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 llegará a su desenlace este sábado con el duelo entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez, partido que definirá al nuevo campeón de la región y otorgará un boleto tanto a la Copa Mundial de Clubes como a la Copa Intercontinental.

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17:39 hsHoy

Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos

El Estadio Nemesio Diez será testigo de un duelo en el que se buscará romper sequías y alcanzar el ansiado pase al Mundial de Clubes de la FIFA

La final anticipa un duelo electrizante, con Paulinho liderando la tabla de goleo y André-Pierre Gignac al frente de los felinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La final anticipa un duelo electrizante, con Paulinho liderando la tabla de goleo y André-Pierre Gignac al frente de los felinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Nemesio Diez se prepara para ser el escenario de la ansiada final de la Concachampions 2026, donde Toluca y Tigres buscarán no sólo un trofeo internacional, sino romper rachas de frustración en sus últimos encuentros.

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