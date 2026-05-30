Toluca vs Tigres, EN VIVO: esta noche se define al campeón de la Concachampions 2026

El Estadio Nemesio Diez se prepara para ser el escenario de la ansiada final de la Concachampions 2026 , donde Toluca y Tigres buscarán no sólo un trofeo internacional, sino romper rachas de frustración en sus últimos encuentros.

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 llegará a su desenlace este sábado con el duelo entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez , partido que definirá al nuevo campeón de la región y otorgará un boleto tanto a la Copa Mundial de Clubes como a la Copa Intercontinental .

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