Facebook apuesta todo por los videos: ocuparán toda la pantalla desde que abres la app

Facebook experimenta con un nuevo formato donde los videos dominan la pantalla desde el inicio. (Reuters)

Meta anunció el viernes 25 de julio una prueba que transformará la experiencia de Facebook para un grupo selecto de usuarios: la red social mostrará videos a pantalla completa desde el primer instante en que se abra la aplicación, una apuesta que modifica su identidad tradicional y se acerca al modelo de consumo de contenido que popularizó TikTok.

La nueva versión que Meta desplegará en fase de prueba durante el último trimestre del año busca ofrecer una “experiencia reinventada” centrada en el video. Según explicó Tom Allison, ejecutivo a cargo de Facebook, los usuarios incluidos en el ensayo podrán desactivar la nueva configuración en cualquier momento y volver a la versión clásica de la plataforma.

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Por su parte, aquellos que decidan mantener la opción de priorizar los videos conservarán la alternativa de alternar entre el formato audiovisual y el feed tradicional de publicaciones.

La fase experimental de la nueva interfaz comenzará en países donde el consumo de video resulta elevado, según detalló Meta. Aunque la empresa no especificó fechas exactas ni territorios, sí anticipó la posibilidad de ampliar la iniciativa a Estados Unidos en 2027. Un portavoz de la tecnológica evitó proporcionar más detalles sobre los plazos o el alcance de la prueba.

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El cambio responde a la tendencia global de consumir videos en plataformas sociales. (Reuters)

Cabe precisar que una prueba no implica una decisión definitiva sobre el futuro del producto. El proceso podría modificarse o incluso descartarse, como ocurre habitualmente en la industria tecnológica, donde las plataformas experimentan con nuevas funciones sin notificar previamente a los usuarios.

Transición hacia el video y el abandono del paradigma social

Esta evolución sigue una tendencia que Meta y otras plataformas sociales han impulsado durante los últimos años: alejarse de las publicaciones de amigos y conocidos para dar paso a una experiencia audiovisual continua basada en recomendaciones algorítmicas.

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El escritor y presentador de pódcasts Derek Thompson sintetizó este fenómeno con la frase: “Todo es televisión”, una alusión a la preeminencia del video sobre otros formatos en el consumo digital contemporáneo.

La actualización permitirá alternar entre el feed clásico y el nuevo modo de videos. (Europa Press)

Las razones de esta transición se vinculan directamente con los intereses comerciales de las plataformas. Cuanto más tiempo permanezcan los usuarios en la aplicación, más anuncios pueden mostrarles. Además, el video permite insertar publicidad de mayor valor, lo que facilita captar parte del negocio publicitario que todavía permanece en la televisión tradicional.

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Las redes sociales han dejado de ser espacios eminentemente interactivos. La mayoría de los usuarios adoptan un rol pasivo y consumen contenido en vez de generarlo. Por este motivo, las empresas tecnológicas optan por nutrir el feed con videos seleccionados de desconocidos, ante la escasez de publicaciones de amigos y familiares.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó anteriormente a Business Insider: “Mostramos recomendaciones porque podrías seguir 200 cuentas, y una de cada 10 publicó algo. Así que tenemos 20 cosas [para mostrarte]. Y podemos reordenar esas 20 cosas de 20 maneras factoriales, pero eso no ofrece muchas posibilidades. En cambio, si analizamos los mil millones de publicaciones diarias y encontramos algo que te interese, el potencial de crecimiento es mucho mayor”.

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Con esta prueba, Facebook se acerca al modelo de TikTok y refuerza su foco en la publicidad en video. (Reuters)

El movimiento de Meta replica el esquema implementado por otras plataformas. En Instagram, al hacer clic en un video, la aplicación despliega una secuencia continua de clips seleccionados algorítmicamente. La aplicación X de Elon Musk sigue el mismo enfoque.

Facebook ahora explora dar el siguiente paso: situar los videos recomendados en el centro de la experiencia desde el primer momento, apostando por un consumo audiovisual inmediato y persistente.

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