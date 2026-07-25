Tecno

Facebook apuesta todo por los videos: ocuparán toda la pantalla desde que abres la app

Meta busca transformar la experiencia de usuario priorizando los contenidos audiovisuales

Guardar
Google icon
Facebook experimenta con un nuevo formato donde los videos dominan la pantalla desde el inicio. (Reuters)
Facebook experimenta con un nuevo formato donde los videos dominan la pantalla desde el inicio. (Reuters)

Meta anunció el viernes 25 de julio una prueba que transformará la experiencia de Facebook para un grupo selecto de usuarios: la red social mostrará videos a pantalla completa desde el primer instante en que se abra la aplicación, una apuesta que modifica su identidad tradicional y se acerca al modelo de consumo de contenido que popularizó TikTok.

La nueva versión que Meta desplegará en fase de prueba durante el último trimestre del año busca ofrecer una “experiencia reinventada” centrada en el video. Según explicó Tom Allison, ejecutivo a cargo de Facebook, los usuarios incluidos en el ensayo podrán desactivar la nueva configuración en cualquier momento y volver a la versión clásica de la plataforma.

PUBLICIDAD

Por su parte, aquellos que decidan mantener la opción de priorizar los videos conservarán la alternativa de alternar entre el formato audiovisual y el feed tradicional de publicaciones.

La fase experimental de la nueva interfaz comenzará en países donde el consumo de video resulta elevado, según detalló Meta. Aunque la empresa no especificó fechas exactas ni territorios, sí anticipó la posibilidad de ampliar la iniciativa a Estados Unidos en 2027. Un portavoz de la tecnológica evitó proporcionar más detalles sobre los plazos o el alcance de la prueba.

PUBLICIDAD

El cambio responde a la tendencia global de consumir videos en plataformas sociales. (Reuters)
El cambio responde a la tendencia global de consumir videos en plataformas sociales. (Reuters)

Cabe precisar que una prueba no implica una decisión definitiva sobre el futuro del producto. El proceso podría modificarse o incluso descartarse, como ocurre habitualmente en la industria tecnológica, donde las plataformas experimentan con nuevas funciones sin notificar previamente a los usuarios.

Transición hacia el video y el abandono del paradigma social

Esta evolución sigue una tendencia que Meta y otras plataformas sociales han impulsado durante los últimos años: alejarse de las publicaciones de amigos y conocidos para dar paso a una experiencia audiovisual continua basada en recomendaciones algorítmicas.

El escritor y presentador de pódcasts Derek Thompson sintetizó este fenómeno con la frase: “Todo es televisión”, una alusión a la preeminencia del video sobre otros formatos en el consumo digital contemporáneo.

Facebook - Meta
La actualización permitirá alternar entre el feed clásico y el nuevo modo de videos. (Europa Press)

Las razones de esta transición se vinculan directamente con los intereses comerciales de las plataformas. Cuanto más tiempo permanezcan los usuarios en la aplicación, más anuncios pueden mostrarles. Además, el video permite insertar publicidad de mayor valor, lo que facilita captar parte del negocio publicitario que todavía permanece en la televisión tradicional.

Las redes sociales han dejado de ser espacios eminentemente interactivos. La mayoría de los usuarios adoptan un rol pasivo y consumen contenido en vez de generarlo. Por este motivo, las empresas tecnológicas optan por nutrir el feed con videos seleccionados de desconocidos, ante la escasez de publicaciones de amigos y familiares.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó anteriormente a Business Insider: “Mostramos recomendaciones porque podrías seguir 200 cuentas, y una de cada 10 publicó algo. Así que tenemos 20 cosas [para mostrarte]. Y podemos reordenar esas 20 cosas de 20 maneras factoriales, pero eso no ofrece muchas posibilidades. En cambio, si analizamos los mil millones de publicaciones diarias y encontramos algo que te interese, el potencial de crecimiento es mucho mayor”.

Con esta prueba, Facebook se acerca al modelo de TikTok y refuerza su foco en la publicidad en video. (Reuters)
Con esta prueba, Facebook se acerca al modelo de TikTok y refuerza su foco en la publicidad en video. (Reuters)

El movimiento de Meta replica el esquema implementado por otras plataformas. En Instagram, al hacer clic en un video, la aplicación despliega una secuencia continua de clips seleccionados algorítmicamente. La aplicación X de Elon Musk sigue el mismo enfoque.

Facebook ahora explora dar el siguiente paso: situar los videos recomendados en el centro de la experiencia desde el primer momento, apostando por un consumo audiovisual inmediato y persistente.

Temas Relacionados

FacebookVideosMetaAplicacionesTiktokTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los centros de datos en el espacio serían “catastróficos” para el planeta

Científicos temen que la proliferación de satélites agrave la destrucción de la capa de ozono y aumente la radiación ultravioleta

Por qué los centros de datos en el espacio serían “catastróficos” para el planeta

El ajuste que debes hacer para que tu celular Android identifique las llamadas spam

Los usuarios pueden bloquear manualmente números sospechosos desde el historial de llamadas

El ajuste que debes hacer para que tu celular Android identifique las llamadas spam

Cómo hacer un chequeo de seguridad en tu celular sin perder más de 10 minutos

Actualizar el sistema operativo y las apps es la primera medida clave para evitar brechas de seguridad

Cómo hacer un chequeo de seguridad en tu celular sin perder más de 10 minutos

Truco para grabar llamadas en iPhone y Android sin instalar aplicaciones adicionales

Desde funciones nativas hasta el uso de un segundo dispositivo, estas son las opciones para grabar llamadas en iPhone y Android sin recurrir a apps de terceros

Truco para grabar llamadas en iPhone y Android sin instalar aplicaciones adicionales

Adiós al contador y secretaria: Facebook Marketplace crea Seller para hacer inventarios y finanzas

Esta nueva puede crear anuncios con inteligencia artificial y proporcionar informes de los artículos vendidos

Adiós al contador y secretaria: Facebook Marketplace crea Seller para hacer inventarios y finanzas

DEPORTES

River Plate pierde con Barracas Central en el Monumental por el debut del Torneo Clausura

River Plate pierde con Barracas Central en el Monumental por el debut del Torneo Clausura

Polémica en River-Barracas Central: por qué el árbitro debió sancionar penal para el Millonario

La ovación del público de River Plate a Nicolás Otamendi en su debut como capitán

Los convocados de Boca ante Riestra: el permiso especial a Paredes y el debut de un “famoso” juvenil

Crece la expectativa por el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en medio de señales de respaldo de Alpine

TELESHOW

Wanda Nara mostró su paseo por Milán con sus hijas: camisetas de Argentina, visita al Duomo y relax en la piscina

Wanda Nara mostró su paseo por Milán con sus hijas: camisetas de Argentina, visita al Duomo y relax en la piscina

La emotiva carta de La Joaqui por el cumpleaños de su hija: “Recuerdo cuando tu bañera era un balde y sonreías igual”

El sensible homenaje al youtuber Gaspi en La Velada del año VI: la emoción de su madre tras la ovación del estadio

El romántico fin de semana de Valentina Cervantes y Enzó Fernández en Ibiza: besos, playa y relax

Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro: “La exponía a ella”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala realiza requisas simultáneas en Renovación I y El Boquerón

El Gobierno de Guatemala realiza requisas simultáneas en Renovación I y El Boquerón

Destrucción de recursos naturales lidera el aumento de los delitos ambientales en Panamá

Nicaragua: Rosario Murillo anuncia reuniones con embajadores y empresarios tras una semana de condenas al régimen de Daniel Ortega

Se entrega joven acusado de inducir a una menor a ingerir sustancia mortal en República Dominicana

Cómo cazan los tiburones ballena: cámaras submarinas revelan sus impactantes estrategias de alimentación