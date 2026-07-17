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Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho

El presidente de los Diablos pidió a la afición ilusionarse por el refuerzo que llega tras el bicampeonato y el título de Concachampions 2026

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Tras la llegada de Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán, en Toluca apuestan por un jugador que disputó el Mundial 2026 para elevar el nivel colectivo y encajar junto a Paulinho. (Fotos: REUTERE/TolucaFC)
Tras la llegada de Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán, en Toluca apuestan por un jugador que disputó el Mundial 2026 para elevar el nivel colectivo y encajar junto a Paulinho. (Fotos: REUTERE/TolucaFC)

El Toluca FC ha encendido el mercado de fichajes de la Liga MX con el anuncio de un refuerzo de élite: un jugador mundialista que llegará para reforzar la ofensiva y formar dupla con Paulinho, goleador portugués que renovó contrato hasta 2029.

La noticia fue confirmada en rueda de prensa por el presidente y director general Francisco Suinaga, quien pidió a la afición “ilusionarse” y dejó claro que el club no se conforma con lo ya conseguido.

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En medio de la reapertura del museo de Toluca y la presentación del nuevo jersey, Francisco Suinaga confirmó el fichaje de un futbolista internacional que jugó el Mundial 2026. (X/ @TolucaFC)
En medio de la reapertura del museo de Toluca y la presentación del nuevo jersey, Francisco Suinaga confirmó el fichaje de un futbolista internacional que jugó el Mundial 2026. (X/ @TolucaFC)

Toluca busca mantener su hegemonía tras el bicampeonato y la conquista de la Concacaf Champions Cup 2026, y lo haría con un golpe de mercado que promete transformar su identidad para el nuevo semestre.

El ADN de Toluca: seguir acumulando triunfos y no conformarse

Toluca aprovechó la reapertura de su museo para reforzar un mensaje de identidad y ambición. Suinaga destacó que la historia reciente del club se ha construido con éxitos y fracasos, pero que el ADN escarlata es “no conformarse”.

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“Tenemos un técnico que sabe ganar, un dueño que apoya incansablemente y una plantilla que no se conforma. Queremos seguir levantando trofeos”, afirmó el directivo.

Paulinho, goleador portugués, renovó contrato hasta 2029 y se perfila como eje de la nueva dupla ofensiva escarlata. REUTERS/Eloisa Sanchez
Paulinho, goleador portugués, renovó contrato hasta 2029 y se perfila como eje de la nueva dupla ofensiva escarlata. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el museo se convirtió en un espacio simbólico que refleja la memoria del club y que ahora se llena con nuevas expectativas. La directiva reafirmó que el objetivo es mantener a Toluca en la élite y competir en todos los frentes.

La dupla con Paulinho

El gran atractivo del anuncio es la dupla ofensiva que se formará con Paulinho. El portugués es el máximo referente del club y ahora tendrá un socio de nivel internacional.

  • “Hacer pareja con Paulinho, tú dirás si no es un paquete”, lanzó Suinaga ante los medios.
  • El fichaje llegaría para diversificar el ataque y evitar la dependencia exclusiva del goleador lusitano.
  • Muchos aficionados especulan sobre la llegada de César “Chino” Huerta tras rumores surgidos días antes del Mundial 2026.
Mundial 2026 - México - Corea
César Huerta disputó un par de minutos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, por lo cual los aficionados escarlatas revivieron los rumores de junio sobre su llegada. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

En este sentido, la apuesta ofensiva de los Diablos Rojos para el Apertura 2026 será crear una de las duplas más temidas del continente para potenciar a su estrella y darle un acompañante que eleve el nivel colectivo.

Un semestre de retos para los Diablos

Toluca afrontará Liga MX, Leagues Cup y la histórica Copa Intercontinental: Vamos a participar en muchos torneos, muchos partidos, por eso estamos armando un plantel que dé para eso”.

La contratación mundialista se suma a otros movimientos clave como la incorporación de Érick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán, dos mediocampistas de experiencia que aportan equilibrio y calidad.

Toluca está conformando su plantel con las altas de Érick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán y las salidas de Mauricio Isaís, Sebastián Córdova y Víctor Arteaga. (X/ @TolucaFC)
Toluca está conformando su plantel con las altas de Érick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán y las salidas de Mauricio Isaís, Sebastián Córdova y Víctor Arteaga. (X/ @TolucaFC)

En contraste, el club dio salida a jugadores como Mauricio Isaís, Sebastián Córdova y Víctor Arteaga, quienes no lograron consolidarse en el esquema de Antonio Mohamed. La directiva dejó claro que el objetivo es mantener su hegemonía en México y consolidarse como potencia internacional.

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