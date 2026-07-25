Crimen y Justicia

Quién es la ex policía de la Bonaerense detenida por reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

Griselda Inés Ortiz fue capturada por la Federal en Tigre en una causa a cargo del juez Luis Armella. El delito: trata de personas. La trama de pasajes de avión y su pareja ex PFA que huyó a Brasil

Guardar
Google icon
Video: Ortiz tras ser arrestada por la Federal

En noviembre de 2025, un oscuro sitio web pro-ruso revelaba una lista de fotos y nombres de quienes llamaba los “gansos grises”, más de un centear de hombres y mujeres de Latinoamérica que habían supuestamente combatido como mercenarios en el conflicto entre el Kremlin y Ucrania, para el lado ucraniano. Allí, había una argentina: Griselda Inés Ortiz era su nombre, supuestamente oriunda de Villa Constitución, Santa Fe, vecina de Tigre, hoy de 45 años.

En ese artículo, la mujer posaba con su equipo táctico y su fusil de asalto, en una foto que ilustra esta nota. También, flexionaba un poco la espalda para una selfie de espejo con un suéter de alguna fuerza de seguridad. En junio del año pasado, precisamente, Ortiz había cobrado su último aporte de seguridad social como policía de la Bonaerense, según sus registros previsionales. En 2016, un boletín informativo del Ministerio de Seguridad provincial la nombraba como cadete, tras un paso por la Academia de la Policía Local de Tigre.

PUBLICIDAD

Hoy, Ortiz está detenida. El Departamento Antisecuestros Norte de la PFA la arrestó ayer viernes en un conventillo de la zona de Tigre. Comparecerá ante el juez Luis Armella, que subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, en un expediente donde participa el fiscal Sergio Mola.

El magistrado la indagará este lunes por el delito de trata de personas, en una variante inesperada de la calificación, atravesada por lo más turbulento del siglo XXI. La Justicia federal la acusa, precisamente, de reclutar a mercenarios argentinos para pelear en la guerra entre Rusia y Ucrania.

PUBLICIDAD

Griselda Inés Ortiz, detenida por reclutar mercenarios argentinos, arma y smartphone en mano
Griselda Inés Ortiz, detenida por reclutar mercenarios argentinos, arma y smartphone en mano

Hay cuatro víctimas identificadas, todos varones. Por otra parte, Griselda no estaría sola en su presunto negocio de soldados argentinos de la fortuna. Su pareja, un ex PFA transferido a la Policía de la Ciudad, hoy dado de baja, se encuentra prófugo. Los investigadores creen que cruzó a Brasil.

En su domicilio en el conventillo se encontró una pistola y varios emblemas del ejército ucraniano, así como formularios para el reclutamiento mismo y los viejos gafetes policiales de Ortiz con su número de legajo. Los blancos de Griselda y su pareja, según investigadores, eran ex policías como ellos, una figurita repetida en el conflicto ruso-ucraniano. El precio por jugarse la vida bajo el fuego de los drones: tres mil dólares.

La causa en su contra comenzó el 11 de marzo de este año, cuando la PSA encontró en un pre-embarque en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a cuatro pasajeros sospechosos, las presuntas víctimas en esta historia.

Detuvieron a una mujer acusada de reclutar mercenarios para viajar a Ucrania
Ortiz tras su arresto

El análisis de sus rutas de viaje reveló que todos ellos volarían por Turkish Airlines hacia Estambul, Turquía, con conexión en Chisinau, ubicada en la República de Moldavia. Luego, entrarían a Ucrania, con el pretexto de realizar tareas de “reconstrucción de infraestructura” como albañiles para reparar el daño causado por los bombardeos.

Cada uno fue entrevistado por separado. Sus relatos no coincidían entre sí. Los agujeros en sus testimonios eran evidentes. Ninguno de ellos podía explicar quién les pagó los pasajes, o su fecha de retorno a la Argentina. Dijeron no conocer a su reclutador. Habían sido, básicamente, contactados por redes sociales. Todo sonaba a trata de personas, con síntomas de manual.

Detuvieron a una mujer acusada de reclutar mercenarios para viajar a Ucrania
Emblemas ucranianos hallados en el departamento de la acusada

Finalmente, los cuatro se quebraron. Dijeron que irían a pelear en el conflicto más agónico de la actualidad por treinta billetes americanos de cien.

Así, comenzó la investigación que llevó a Ortiz y a su pareja. Los autos en los que trasladaron a las víctimas a Ezeiza fueron una de varias claves. En el allanamiento a la ex policía se encontraron también varias insignias de su marido, entre ellas su gafete con rango de cabo de la PFA.

Temas Relacionados

UcraniaMercenariosPolicía Federal ArgentinaPolicía BonaerenseTrata de personasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Se trata de Iara Ayelén Duprat. No se sabe nada de su paradero desde el viernes, cuando su madre denunció su desaparición en la ciudad de Curuzú Cuatiá

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Detuvieron en Tigre a una mujer acusada de reclutar mercenarios para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia

Según la investigación, la mujer y su pareja prófuga les ofrecían 3.000 dólares mensuales a ex uniformados y civiles para enviarlos al conflicto. La falsa coartada de cuatro “contratados” que reveló el caso

Detuvieron en Tigre a una mujer acusada de reclutar mercenarios para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia

Una policía de la fuerza porteña se suicidó en una comisaría de La Matanza mientras su ex novio la denunciaba por violencia

Ocurrió este sábado. Su última pareja, de 27 años, había ido a la dependencia policial con sus padres para reportar un episodio de daños contra su auto y el de su papá. Tenía un antecedente similar

Una policía de la fuerza porteña se suicidó en una comisaría de La Matanza mientras su ex novio la denunciaba por violencia

Imputaron al ex futbolista que atropelló y mató a un jubilado en Mendoza, se fugó y dio positivo en alcoholemia

Está acusado de homicidio culposo agravado. La fiscalía, además, dispuso una caución de 7 millones de pesos para resolver la situación procesal

Imputaron al ex futbolista que atropelló y mató a un jubilado en Mendoza, se fugó y dio positivo en alcoholemia

Investigan la muerte de un bebé de un año que llegó sin vida a un hospital de Neuquén tras un viaje desde Bolivia

El hecho sucedió en la localidad de Centenario. La familia, oriunda de Potosí, había arribado a la región con intención de radicarse. La fiscalía ordenó una autopsia

Investigan la muerte de un bebé de un año que llegó sin vida a un hospital de Neuquén tras un viaje desde Bolivia

DEPORTES

River Plate pierde con Barracas Central en el Monumental por el debut del Torneo Clausura

River Plate pierde con Barracas Central en el Monumental por el debut del Torneo Clausura

Polémica en River-Barracas Central: por qué el árbitro debió sancionar penal para el Millonario

La ovación del público de River Plate a Nicolás Otamendi en su debut como capitán

Los convocados de Boca ante Riestra: el permiso especial a Paredes y el debut de un “famoso” juvenil

Crece la expectativa por el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en medio de señales de respaldo de Alpine

TELESHOW

Wanda Nara mostró su paseo por Milán con sus hijas: camisetas de Argentina, visita al Duomo y relax en la piscina

Wanda Nara mostró su paseo por Milán con sus hijas: camisetas de Argentina, visita al Duomo y relax en la piscina

La emotiva carta de La Joaqui por el cumpleaños de su hija: “Recuerdo cuando tu bañera era un balde y sonreías igual”

El sensible homenaje al youtuber Gaspi en La Velada del año VI: la emoción de su madre tras la ovación del estadio

El romántico fin de semana de Valentina Cervantes y Enzó Fernández en Ibiza: besos, playa y relax

Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro: “La exponía a ella”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala realiza requisas simultáneas en Renovación I y El Boquerón

El Gobierno de Guatemala realiza requisas simultáneas en Renovación I y El Boquerón

Destrucción de recursos naturales lidera el aumento de los delitos ambientales en Panamá

Nicaragua: Rosario Murillo anuncia reuniones con embajadores y empresarios tras una semana de condenas al régimen de Daniel Ortega

Se entrega joven acusado de inducir a una menor a ingerir sustancia mortal en República Dominicana

Cómo cazan los tiburones ballena: cámaras submarinas revelan sus impactantes estrategias de alimentación