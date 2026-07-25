Chivas vs Juárez EN VIVO: el rebaño sagrado busca sumar su primera victoria del torneo en casa

Los Bravos y el Guadalajara se enfrentan en juego correspondiente a la jornada 2 de la Liga Mx (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

El duelo entre las Chivas y los Bravos de Juárez se presenta como de alta necesidad para la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan al Estadio Akron arrastrando derrotas en su debut de la primera fecha, lo que inyecta una dosis extra de presión para conseguir sus primeros puntos y evitar un inicio de torneo cuesta arriba.

Para el Rebaño Sagrado, este encuentro representa la oportunidad ideal de reconciliarse con su afición en casa y hacer valer la localía, mientras que el conjunto fronterizo busca sacudirse el dominio histórico de los tapatíos y dar la sorpresa como visitante.