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Chivas vs Juárez EN VIVO: el rebaño sagrado busca sumar su primera victoria del torneo en casa

Ambos equipos buscan sumar sus primeros tres puntos en un duelo de muchas emociones desde el Estadio Akron

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Los Bravos y el Guadalajara se enfrentan en juego correspondiente a la jornada 2 de la Liga Mx (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
Los Bravos y el Guadalajara se enfrentan en juego correspondiente a la jornada 2 de la Liga Mx (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

El duelo entre las Chivas y los Bravos de Juárez se presenta como de alta necesidad para la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan al Estadio Akron arrastrando derrotas en su debut de la primera fecha, lo que inyecta una dosis extra de presión para conseguir sus primeros puntos y evitar un inicio de torneo cuesta arriba.

Para el Rebaño Sagrado, este encuentro representa la oportunidad ideal de reconciliarse con su afición en casa y hacer valer la localía, mientras que el conjunto fronterizo busca sacudirse el dominio histórico de los tapatíos y dar la sorpresa como visitante.

22:27 hsHoy

Esta es la alineación de Chivas

@Chivas
@Chivas
22:22 hsHoy

Así el vestidor de Chivas a minutos de que comience el encuentro

Este video documenta la llegada y momentos de jugadores del equipo de fútbol Chivas. Se observan futbolistas en una sala de vestidores, examinando uniformes azules y blancos. Otros jugadores interactúan con la cámara en un pasillo y en lo que parece ser un espacio de preparación. Un jugador con una camiseta rojiblanca de Chivas sonríe a la cámara. El contenido tiene un tono informal y podría ser parte de material detrás de cámaras o de redes sociales del club.
21:53 hsHoy

Ya llegaron las Chivas al Estadio Akron

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
21:40 hsHoy

Chivas vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Jornada 2 del Apertura 2026

Guadalajara recibe a los Bravos en el Estadio Akron con la obligación de dejar atrás el descalabro sufrido en la primera fecha

Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos frente a un rival que también debutó con derrota. (Ilustración: Jovani Pérez)
Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos frente a un rival que también debutó con derrota. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Jornada 2 del Apertura 2026 ofrecerá un compromiso clave para Chivas y FC Juárez, dos equipos que comenzaron el torneo con una derrota y que ahora necesitan reaccionar para evitar rezagarse desde las primeras semanas del campeonato.

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