Cruz Azul vs Toluca: antecedentes de eliminación directa antes de que se enfrenten por el Campeón de Campeones 2026

Cruz Azul y Toluca, los últimos campeones del futbol mexicano se enfrentarán este fin de semana por el trofeo Campeón de Campeones 2026 (REUTERS)

Cruz Azul y Toluca disputan el título Campeón de Campeones este fin de semana en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El duelo, programado para las 18:30 horas del centro de México, enfrenta a los últimos dos equipos campeones del futbol mexicano con más presencias recientes en instancias decisivas.

La Máquina Cementera buscará alcanzar su trofeo oficial número 28, mientras que los Diablos Rojos aspiran a levantar el título número 22 en su historia.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Amaury Morales in action with Toluca's Pavel Perez REUTERS/Eloisa Sanchez

Antecedentes entre Cruz Azul y Toluca en duelos de eliminación directa

Desde el Apertura 2005, Cruz Azul y Toluca han protagonizado seis series de eliminación directa en torneos cortos. En el Guard1anes 2021, el conjunto cementero eliminó a los Diablos Rojos en cuartos de final con marcador global de 3-1, resultado que allanó el camino hacia la obtención del campeonato para los celestes. En la eliminatoria previa, durante el Apertura 2020, fueron los mexiquenses quienes dejaron fuera a la Máquina tras imponerse 3-2 en el global.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En el Clausura 2009, Toluca consiguió el pase a la final superando a Cruz Azul por 2-1 en el agregado. Un año antes, en la final del Apertura 2008, los Diablos Rojos se consagraron campeones tras empatar 2-2 en el marcador global y vencer 7-6 en tanda de penales, una de las definiciones más recordadas de la década. El Clausura 2006 también tuvo a Toluca avanzando en cuartos de final con un global de 3-2, mientras que en el Apertura 2005, los mexiquenses eliminaron a los cementeros con marcador acumulado de 1-0.

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Cruz Azul le arrebató el título a los Diablos Rojos en una de las finales más recordadas del torneo.

La rivalidad entre ambos equipos se ha construido a partir de estos enfrentamientos, todos en fases definitorias, que han marcado el rumbo de cada institución en las últimas dos décadas. En cada uno de estos duelos destaca la paridad, con marcadores cerrados y finales apretados, rasgo que caracteriza los choques entre celestes y escarlatas.

Cruz Azul venció a Toluca por el último trofeo internacional

El último antecedente en una final por un título entre estos clubes ocurrió en la Liga de Campeones de la Concacaf 2013-14. Cruz Azul se coronó campeón tras empatar 1-1 en el marcador global y beneficiarse de la regla del gol de visitante. La ida, celebrada en el Estadio Azul, terminó 0-0, mientras que la vuelta en el Nemesio Díez concluyó 1-1, resultado que dio el trofeo a los capitalinos. Esta definición marcó el título internacional número seis en la historia de la Máquina.

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El conjunto mexiquense intentará cambiar la historia tras el duro golpe sufrido en 2014.

El partido de vuelta registró una asistencia de más de 25,000 aficionados, según cifras de la Concacaf, y consolidó a Cruz Azul como el equipo mexicano con más títulos de la Liga de Campeones en ese momento, mientras que para Toluca, la derrota supuso el segundo subcampeonato internacional en la década.

La Máquina comenzó con tres puntos el Apertura 2026 y el jugador aprovechó para elogiar el compromiso rumbo al bicampeonato.

¿Cuándo y cómo ver el partido entre celestes y escarlatas por el Campeón de Campeones?

El duelo entre Cruz Azul y Toluca por el Campeón de Campeones 2026 se juega en la ciudad de Carson, California, donde la comunidad mexicana suele llenar las tribunas en partidos de equipos de la Liga MX. El Dignity Health Sports Park alberga el encuentro a las 18:30 horas del centro de México, 17:30 horas tiempo local. Las autoridades del estadio reportan lleno total para la jornada.

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La transmisión en México está garantizada por Canal 5 en señal abierta y TUDN en televisión de paga, mientras que la plataforma ViX Premium ofrece la señal para usuarios de streaming.