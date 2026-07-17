No sería el Chino Huerta: esta es la bomba mundialista que realmente llegaría a Toluca

Con el objetivo de darle un aliado a Paulinho y extender el bicampeonato y la Concachampions, la directiva de Toluca estaría cerca de amarrar al charrúa que disputó el Mundial 2026 bajo las ordenes de Marcelo Bielsa. (X @Uruguay)

El Deportivo Toluca ha encendido la Liga MX con la promesa de un fichaje de élite para el Apertura 2026. Tras el bicampeonato y la conquista de la Concachampions 2026, la directiva busca mantener la hegemonía y darle a Paulinho un socio de nivel internacional.

Aunque muchos aficionados especularon en torno al nombre de César “Chino” Huerta, el nombre que ha tomado más fuerza en las últimas horas es el del uruguayo Federico Viñas.

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Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed buscan mantener su gran momento en el futbol mexicano con una "bomba" uruguaya que se sumaría a los fichajes de Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán. REUTERS/Eloisa Sanchez

El periodista experto César Luis Merlo adelantó que las negociaciones entre Toluca y León estarían avanzadas, aunque aún falta convencer al jugador. Por ahora, todo apunta a que la “bomba escarlata” sería Viñas.

Viñas, mundialista con la Celeste

El primer argumento que seduce a Toluca es la etiqueta de mundialista. Viñas fue parte de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026, bajo el mando de Marcelo Bielsa.

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Tres partidos disputados : titular en dos, suplente en uno.

Presencia física y presión alta : aunque no anotó, cumplió un rol táctico clave.

Experiencia internacional: pese a la eliminación en la fase de grupos, su paso por la Copa Mundial lo coloca como un refuerzo de prestigio.

Federico Viñas fue parte de la Selección de Uruguay que dirigió Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, disputando tres partidos en el torneo. REUTERS/Amanda Perobelli

Este detalle se presenta como el gancho mediático que buscan los Diablos Rojos: un jugador que ya probó el máximo escenario del futbol y que puede aportar jerarquía a la plantilla escarlata.

Su paso por la Liga MX

El segundo atractivo es su historial probado en México. Viñas ya dejó huella con América y León, donde acumuló goles y títulos individuales.

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América (2019-2023) : 122 partidos, 24 goles y 4 asistencias.

León (2023-2024) : 33 partidos, 16 goles y un título de goleo individual.

Estilo de juego: potencia física, dominio aéreo y sacrificio defensivo.

Viñas brilló con América, donde sumó 122 partidos, 24 goles y 4 asistencias durante su paso por la Liga MX. EFE/José Méndez

Para Toluca, este pasado significaría que Viñas puede ofrecer resultados inmediatos sin atravesar un largo proceso de adaptación. Por ello, su regreso sería un argumento sólido tanto en lo deportivo como en lo mediático.

La dupla con Paulinho

El proyecto ofensivo de Toluca busca formar una dupla temible: Paulinho y Viñas. Mientras el uruguayo es un goleador nato dentro del área, el portugués aporta movilidad, presión y presencia física.

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Toluca busca consolidar una dupla ofensiva letal junto a Paulinho para competir en Liga MX, Leagues Cup y Copa Intercontinental. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la combinación promete diversificar el ataque y evitar la dependencia exclusiva del lusitano. De confirmarse, los Diablos no sólo sumarían a un delantero probado en México, sino también a un mundialista que puede elevar el nivel colectivo en un semestre cargado de competencias.