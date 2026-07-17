No sería el Chino Huerta: esta es la bomba mundialista que realmente llegaría a Toluca

El Deportivo Toluca ha encendido la Liga MX con la promesa de un fichaje de élite para el Apertura 2026. Tras el bicampeonato y la conquista de la Concachampions 2026, la directiva busca mantener la hegemonía y darle a Paulinho un socio de nivel internacional.
Aunque muchos aficionados especularon en torno al nombre de César “Chino” Huerta, el nombre que ha tomado más fuerza en las últimas horas es el del uruguayo Federico Viñas.
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El periodista experto César Luis Merlo adelantó que las negociaciones entre Toluca y León estarían avanzadas, aunque aún falta convencer al jugador. Por ahora, todo apunta a que la “bomba escarlata” sería Viñas.
Viñas, mundialista con la Celeste
El primer argumento que seduce a Toluca es la etiqueta de mundialista. Viñas fue parte de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026, bajo el mando de Marcelo Bielsa.
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- Tres partidos disputados: titular en dos, suplente en uno.
- Presencia física y presión alta: aunque no anotó, cumplió un rol táctico clave.
- Experiencia internacional: pese a la eliminación en la fase de grupos, su paso por la Copa Mundial lo coloca como un refuerzo de prestigio.
Este detalle se presenta como el gancho mediático que buscan los Diablos Rojos: un jugador que ya probó el máximo escenario del futbol y que puede aportar jerarquía a la plantilla escarlata.
Su paso por la Liga MX
El segundo atractivo es su historial probado en México. Viñas ya dejó huella con América y León, donde acumuló goles y títulos individuales.
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- América (2019-2023): 122 partidos, 24 goles y 4 asistencias.
- León (2023-2024): 33 partidos, 16 goles y un título de goleo individual.
- Estilo de juego: potencia física, dominio aéreo y sacrificio defensivo.
Para Toluca, este pasado significaría que Viñas puede ofrecer resultados inmediatos sin atravesar un largo proceso de adaptación. Por ello, su regreso sería un argumento sólido tanto en lo deportivo como en lo mediático.
La dupla con Paulinho
El proyecto ofensivo de Toluca busca formar una dupla temible: Paulinho y Viñas. Mientras el uruguayo es un goleador nato dentro del área, el portugués aporta movilidad, presión y presencia física.
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Así, la combinación promete diversificar el ataque y evitar la dependencia exclusiva del lusitano. De confirmarse, los Diablos no sólo sumarían a un delantero probado en México, sino también a un mundialista que puede elevar el nivel colectivo en un semestre cargado de competencias.
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