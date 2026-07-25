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Gilberto Mora rompe el silencio sobre Europa tras darle el triunfo a Xolos sobre el León en la Liga MX

El atacante dejó claro cuál es su prioridad después de marcar el gol del triunfo y encender nuevamente las versiones sobre su futuro

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El canterano tijuanense habló por primera vez sobre las versiones que lo colocan fuera de la Liga MX.

Después de convertirse en el héroe de Xolos de Tijuana durante la Jornada 2 del Apertura 2026, Gilberto Mora volvió a ser tema de conversación, no solo por el gol que le dio la victoria a su equipo, sino también por las crecientes versiones que lo vinculan con el futbol europeo.

Al finalizar el encuentro, el joven atacante atendió a Fox Sports, donde fue cuestionado sobre las especulaciones que han tomado fuerza desde su destacada participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Aunque su nombre ha sido relacionado con clubes del Viejo Continente, el futbolista dejó claro que, por ahora, su atención está completamente puesta en el presente.

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El canterano de los fronterizos aseguró que no piensa distraerse con rumores y que su principal objetivo es seguir creciendo dentro del proyecto encabezado por el entrenador Sebastián Abreu.

(Instagram / @Xolos)
(Instagram / @Xolos)

La actuación de Mora en el Mundial despertó el interés de aficionados y analistas, quienes consideran que el atacante reúne las condiciones para dar el salto al futbol europeo. Sin embargo, el propio jugador aseguró que no tiene noticias sobre una posible negociación y que tampoco ha recibido información por parte de su representante.

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Cuestionado directamente sobre si ya existen ofertas concretas para emigrar al extranjero, el juvenil respondió con total sinceridad.

“Hasta ahorita no me ha llegado nada. Voy a enfocarme en el club. Mi representante no me ha dicho nada. Los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a disfrutar y pues esperemos que se dé”.

Con esas palabras, Gilberto Mora dejó en pausa las especulaciones que durante las últimas semanas lo colocaban fuera de la Liga MX y reiteró que su prioridad inmediata es seguir aportando al conjunto tijuanense.

El presente está en Tijuana

Más allá de los rumores, el delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera. Su anotación en la segunda jornada permitió a Xolos quedarse con una valiosa victoria y confirmó el crecimiento que ha mostrado desde su irrupción en el máximo circuito.

El atacante se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del cuadro fronterizo y poco a poco también en uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema de Sebastián Abreu.

Su rendimiento ha provocado que muchos lo consideren una de las mayores promesas del futbol mexicano, especialmente después de la experiencia adquirida durante la Copa del Mundo.

Europa puede esperar

(Instagram / @Xolos)
(Instagram / @Xolos)

Aunque la posibilidad de emigrar al extranjero continúa siendo un objetivo para cualquier futbolista mexicano, Mora dejó claro que no pretende acelerar los tiempos.

El atacante considera que todavía tiene mucho por aprender en la Liga MX y entiende que mantener un buen nivel con Xolos será la mejor carta de presentación para despertar el interés de clubes europeos.

Por ahora, el mercado de fichajes sigue abierto y las versiones podrían continuar apareciendo, pero el jugador insistió en que no existe ninguna negociación de la que tenga conocimiento.

(Instagram / @Xolos)
(Instagram / @Xolos)

Mientras tanto, la afición de Tijuana puede respirar con tranquilidad. Su figura permanecerá, al menos por ahora, defendiendo los colores del club y buscando consolidarse como uno de los jóvenes con mayor proyección del futbol mexicano.

Con apenas unos partidos disputados en el Apertura 2026, Gilberto Mora ya comenzó a marcar diferencia dentro del terreno de juego. Si mantiene este nivel y continúa siendo decisivo para Xolos, las oportunidades para emigrar al futbol europeo podrían llegar más temprano que tarde. Entretanto, el atacante tiene claro cuál es su prioridad: seguir creciendo en Tijuana y dejar que su desempeño hable por él.

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