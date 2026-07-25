¡México suma otro oro! Matías Grande y el equipo varonil de tiro con arco recurvo se coronan en Santo Domingo 2026

(Especial)

La Selección Mexicana de tiro con arco sumó una nueva medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ahora en la prueba por equipos varonil de arco recurvo, donde el equipo conformado por Matías Grande, Francisco Padilla y Raúl Rodríguez derrotó a Colombia en una final intensa que terminó con marcador de 6-2.

El conjunto mexicano logró imponerse en cuatro sets ante la representación colombiana y consiguió el segundo oro del día para México en la disciplina, después del triunfo del equipo femenil integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez.

PUBLICIDAD

México supera a Colombia y conquista el oro en la final varonil

(Captura de pantalla)

La final comenzó con dominio mexicano, luego de que el equipo conformado por Matías Grande, Francisco Padilla y Raúl Rodríguez se llevara el primer set por 57-54.

Colombia respondió en la segunda serie y se quedó con el parcial por 56-55, evitando que México cerrara la definición sin perder un set. Sin embargo, el equipo tricolor retomó la ventaja en el tercer episodio al imponerse 56-55.

PUBLICIDAD

En el cuarto y último set, México aseguró la victoria con un marcador de 52-51, resultado que le permitió cerrar la final con triunfo de 6-2 y subir a lo más alto del podio.

Resultado de la final: México vs Colombia

Primer set: México 57-54 Colombia

Segundo set: México 55-56 Colombia

Tercer set: México 56-55 Colombia

Cuarto set: México 52-51 Colombia

Resultado final: México 6-2 Colombia

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

(Conade)

Los aficionados en México podrán seguir las competencias a través de diferentes plataformas de televisión abierta, paga y digitales:

Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)

Fox Sports México (televisión de paga)

AYM Sports (televisión de paga)

Centro Caribe Sports (canal oficial de YouTube)

Claro Sports (canal oficial de YouTube)

TV Azteca Deportes (aplicación oficial)

Azteca Network (transmisión gratuita)

México participa en Santo Domingo 2026 como una de las delegaciones favoritas para destacar en el medallero.

Además de ser el único país presente en todas las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la representación nacional busca alcanzar un nuevo registro histórico al superar las 4 mil 500 medallas en la historia de la competencia.

PUBLICIDAD