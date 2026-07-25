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¡México suma otro oro! Matías Grande y el equipo varonil de tiro con arco recurvo se coronan en Santo Domingo 2026

La representación mexicana consiguió su segundo oro del día en la disciplina tras imponerse en la final varonil por equipos

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Tres hombres con uniformes deportivos de México, flechas en un carcaj, un telescopio, blancos de tiro con arco y banderas en un campo al aire libre.
(Especial)

La Selección Mexicana de tiro con arco sumó una nueva medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ahora en la prueba por equipos varonil de arco recurvo, donde el equipo conformado por Matías Grande, Francisco Padilla y Raúl Rodríguez derrotó a Colombia en una final intensa que terminó con marcador de 6-2.

El conjunto mexicano logró imponerse en cuatro sets ante la representación colombiana y consiguió el segundo oro del día para México en la disciplina, después del triunfo del equipo femenil integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez.

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México supera a Colombia y conquista el oro en la final varonil

Un hombre con gorra blanca, uniforme verde y rojo, sostiene un arco compuesto apuntando. Se observa otro arquero y personas sentadas en las gradas.
(Captura de pantalla)

La final comenzó con dominio mexicano, luego de que el equipo conformado por Matías Grande, Francisco Padilla y Raúl Rodríguez se llevara el primer set por 57-54.

Colombia respondió en la segunda serie y se quedó con el parcial por 56-55, evitando que México cerrara la definición sin perder un set. Sin embargo, el equipo tricolor retomó la ventaja en el tercer episodio al imponerse 56-55.

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En el cuarto y último set, México aseguró la victoria con un marcador de 52-51, resultado que le permitió cerrar la final con triunfo de 6-2 y subir a lo más alto del podio.

Resultado de la final: México vs Colombia

  • Primer set: México 57-54 Colombia
  • Segundo set: México 55-56 Colombia
  • Tercer set: México 56-55 Colombia
  • Cuarto set: México 52-51 Colombia

Resultado final: México 6-2 Colombia

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

(Conade)
(Conade)

Los aficionados en México podrán seguir las competencias a través de diferentes plataformas de televisión abierta, paga y digitales:

  • Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)
  • Fox Sports México (televisión de paga)
  • AYM Sports (televisión de paga)
  • Centro Caribe Sports (canal oficial de YouTube)
  • Claro Sports (canal oficial de YouTube)
  • TV Azteca Deportes (aplicación oficial)
  • Azteca Network (transmisión gratuita)

México participa en Santo Domingo 2026 como una de las delegaciones favoritas para destacar en el medallero.

Además de ser el único país presente en todas las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la representación nacional busca alcanzar un nuevo registro histórico al superar las 4 mil 500 medallas en la historia de la competencia.

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