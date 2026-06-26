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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

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Calle residencial con un vehículo Hyundai Kona negro y la puerta del conductor abierta, acordonado por cinta policial; agentes de policía inspeccionan casquillos de bala marcados.
La policía investiga una escena de crimen con un vehículo y casquillos de bala marcados en el sector Monte Verde de Canóvanas, Puerto Rico, durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pocas líneas:

13:50 hsHoy

Detienen a hombre en San Andrés Larráinzar por intentar vender a su hija de 12 años en Chiapas

Fiscalía de Chiapas judicializa primer caso de cohabitación forzada tras reforma legal

Detención de padre por el delito de cohabitación forzada contra su hija en Chiapas (foto: FGE Chiapas)
Detención de padre por el delito de cohabitación forzada contra su hija en Chiapas (foto: FGE Chiapas)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la detención de un hombre identificado como Andrés “N”, originario del municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, acusado del delito de cohabitación forzada tras presuntamente intentar vender a su hija de 12 años por 25 mil pesos.

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13:50 hsHoy

CDHE investiga presuntos actos de tortura por policías municipales de Colima

Ayuntamiento de Coquimatlán inició investigaciones administrativas y jurídicas

Tortura de policías municipales de Coquimatlán, Colima (especial)
Tortura de policías municipales de Coquimatlán, Colima (especial)

La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) inició una investigación formal por presuntos actos de tortura cometidos por elementos policiacos del Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa la agresión contra una persona detenida, identificada como Gabriel N.

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13:45 hsHoy

Autoridades de EEUU aseguran que cárteles controlan toda la frontera norte de México y defienden construcción del muro

El DHS asegura que los cárteles han incrementado el uso de drones y túneles para el tráfico ilícito

El secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte REUTERS/Annabelle Gordon
El secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte REUTERS/Annabelle Gordon

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte del país, al operar mediante “plazas” controladas por grupos criminales.

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