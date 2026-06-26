EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio

En pocas líneas:
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la detención de un hombre identificado como Andrés “N”, originario del municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, acusado del delito de cohabitación forzada tras presuntamente intentar vender a su hija de 12 años por 25 mil pesos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) inició una investigación formal por presuntos actos de tortura cometidos por elementos policiacos del Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa la agresión contra una persona detenida, identificada como Gabriel N.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte del país, al operar mediante “plazas” controladas por grupos criminales.