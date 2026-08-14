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Captan a hombre de talla baja presuntamente robando en el Metro CDMX

La escena fue difundida por una cuenta de redes sociales y generó advertencias entre usuarios del transporte público capitalino

La escena fue difundida por una cuenta de redes sociales y generó advertencias entre usuarios del transporte público capitalino. (TikTok / Metro Viral)
La escena fue difundida por una cuenta de redes sociales y generó advertencias entre usuarios del transporte público capitalino. (TikTok / Metro Viral)
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Un hombre de talla baja fue captado en un vagón del Metro de la Ciudad de México mientras aparentemente intentaba introducir una de sus manos en la bolsa de una pasajera. La escena fue fotografiada y posteriormente difundida en redes sociales, donde rápidamente comenzó a generar comentarios y advertencias entre usuarios del transporte público.

La imagen fue compartida por la cuenta @metro_viral, especializada en publicar situaciones relacionadas con el Sistema de Transporte Colectivo y otros acontecimientos registrados en la capital. En ella se observa al sujeto colocado muy cerca de una mujer, mientras mantiene una de sus manos dentro de la bolsa que la pasajera lleva consigo.

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El momento habría ocurrido en medio de un vagón con varios usuarios, quienes aparentemente continuaban con su trayecto mientras se desarrollaba la escena.

La imagen viral muestra al sujeto muy cerca de una usuaria mientras aparentemente intenta acceder a sus pertenencias. (TikTok / Metro Viral)
La imagen viral muestra al sujeto muy cerca de una usuaria mientras aparentemente intenta acceder a sus pertenencias. (TikTok / Metro Viral)

La fotografía llamó especialmente la atención por la posición del hombre y la cercanía que mantenía con la pasajera. A partir de la publicación, algunos internautas señalaron que podría tratarse de un intento de robo, aunque la evidencia disponible no permite determinar si finalmente consiguió sustraer alguna pertenencia.

Por ello, el hecho debe manejarse como una presunta tentativa de robo, ya que hasta el momento no existe información que confirme que algún objeto haya sido tomado de la bolsa de la usuaria.

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La imagen encendió las alertas entre usuarios del Metro

Metro CDMX inicio de operaciones Metro Rosario
Metro CDMX inicio de operaciones Metro Rosario (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Después de que la fotografía comenzó a circular, distintos usuarios aprovecharon la publicación para recordar la importancia de mantenerse atentos durante los recorridos en el transporte público, particularmente cuando existe una gran concentración de personas dentro de los vagones.

Los espacios reducidos del Metro pueden facilitar que una persona se acerque demasiado a otra sin levantar sospechas, situación que también puede ser aprovechada para intentar acceder a bolsos, mochilas o bolsillos.

En este caso, la imagen permitió advertir la maniobra que presuntamente realizaba el hombre, aunque no se conocen mayores detalles sobre lo ocurrido antes o después del momento captado.

Tampoco se ha establecido públicamente la identidad del sujeto que aparece en la fotografía ni la de la mujer que presuntamente habría sido el objetivo de la maniobra.

La publicación provocó reacciones divididas. Mientras algunos internautas señalaron directamente al hombre como presunto responsable de un intento de robo, otros recordaron que una fotografía aislada no permite conocer todo el contexto de lo sucedido.

¿Hubo robo dentro del vagón?

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los principales interrogantes que dejó el caso es si realmente se concretó la sustracción de alguna pertenencia.

Hasta ahora, no existe confirmación de que el sujeto haya conseguido extraer algún objeto de la bolsa. La fotografía únicamente muestra el momento en que mantiene una mano dentro de ella, por lo que no permite establecer qué ocurrió posteriormente.

Tampoco se ha informado si la pasajera detectó la situación, si confrontó al hombre o si otros usuarios intervinieron al percatarse de lo que estaba sucediendo.

La falta de información oficial mantiene el caso en el terreno de las versiones que circulan en redes sociales.

¿El Metro CDMX ya se pronunció?

Ante la viralización de la imagen, queda pendiente conocer si el Metro de la CDMX emitirá alguna postura sobre el incidente o si las autoridades podrán identificar al hombre que aparece en la fotografía.

Por ahora, el caso permanece como una advertencia para los usuarios del transporte capitalino y como un ejemplo de cómo una sola imagen puede generar una fuerte conversación en redes.

La recomendación para los pasajeros es mantener sus pertenencias bajo vigilancia, especialmente durante los momentos de mayor afluencia, y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, la fotografía continúa circulando en plataformas digitales y los usuarios esperan que se conozca qué ocurrió después de que el hombre fue captado aparentemente introduciendo la mano en la bolsa de una pasajera.

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