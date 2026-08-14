Detectan garrapatas con una peligrosa bacteria y otros patógenos en una zona de Estados Unidos donde no eran comunes

La detección de garrapatas infectadas con Borrelia burgdorferi en Carolina del Norte activó una alerta de salud pública por la enfermedad de Lyme en el sureste de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detección de garrapatas infectadas con bacterias responsables de la enfermedad de Lyme y otros patógenos en Carolina del Norte ha generado una alerta en organismos de salud pública de Estados Unidos. El hallazgo, confirmado en agosto de 2026, afecta a comunidades donde históricamente no se identificaban estos riesgos y obliga a revisar protocolos de prevención y diagnóstico en amplias zonas del sureste del país.

Según el informe más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cerca del 40% de las garrapatas de patas negras adultas recolectadas en Biltmore Forest dieron positivo para Borrelia burgdorferi, bacteria causante de la enfermedad de Lyme. Además, se detectaron por primera vez en la región otros patógenos como Borrelia miyamotoi y Anaplasma phagocytophilum. El reporte recomienda reforzar la vigilancia epidemiológica y la formación de los equipos médicos en áreas donde antes no se consideraban endémicas estas infecciones.

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El aumento de casos y la expansión geográfica de Ixodes scapularis responde a factores ambientales y al desplazamiento de especies hospedadoras. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano. De acuerdo con estimaciones de los CDC, la enfermedad de Lyme afecta cada año a unas 500.000 personas en Estados Unidos.

¿Cómo se detectó la expansión de las garrapatas de Lyme en Carolina del Norte?

La investigación realizada por los CDC entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 incluyó la recolección de 373 garrapatas en 22 propiedades residenciales de Biltmore Forest, Carolina del Norte. El 76,9% de estos ejemplares correspondía a la especie Ixodes scapularis, principal vector de la enfermedad de Lyme en humanos. Según el informe oficial publicado el 13 de agosto de 2026, el 39,6% de las garrapatas adultas portaba la bacteria Borrelia burgdorferi.

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Por primera vez en la región, los científicos identificaron otros patógenos relevantes: cuatro garrapatas portaban Anaplasma phagocytophilum y otras cuatro, Borrelia miyamotoi, vinculada a la fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Ambas infecciones pueden provocar cuadros clínicos similares a una gripe, de acuerdo con información de los CDC.

El estudio respondió a un aumento de casos reportados en la comunidad y a la solicitud de las autoridades locales, que expresaron preocupación por la presencia creciente de garrapatas en áreas residenciales y recreativas.

Los CDC informaron que cerca del 40% de las garrapatas de patas negras adultas recolectadas en Biltmore Forest dieron positivo para la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores impulsan la expansión de la enfermedad de Lyme al sur de Estados Unidos?

El avance de las garrapatas de patas negras hacia el sur del país se atribuye a condiciones climáticas más cálidas y a la reducción de las heladas estacionales. Según los CDC, el cambio climático ha facilitado la migración de ciervos, ratones y otros roedores, hospedadores naturales de estos parásitos. Como resultado, las garrapatas infectadas han colonizado regiones donde antes no se detectaban casos de Lyme.

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El informe institucional advierte que “la cantidad de comunidades en riesgo aumentará a medida que las garrapatas infectadas sigan expandiéndose geográficamente”. Modelos oficiales proyectan que para 2050, el rango de distribución de Ixodes scapularis podría incrementarse considerablemente, exponiendo a nuevas poblaciones a infecciones transmitidas por garrapatas. El crecimiento de la vegetación y el mantenimiento de corredores verdes en zonas urbanas contribuyen también a la dispersión de estos vectores.

¿Cuáles son los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme suele iniciar con fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción característica conocida como “eritema migratorio”. Si no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones neurológicas o cardíacas. De acuerdo con los CDC, el diagnóstico temprano permite un tratamiento efectivo con antibióticos.

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El principal desafío para los profesionales de la salud es que los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades virales. Además, los tests serológicos convencionales pueden tardar varias semanas en detectar los anticuerpos, lo que retrasa el diagnóstico. “Los médicos deben considerar la posibilidad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas incluso cuando los síntomas no son típicos o en zonas donde estas infecciones no eran frecuentes”, explicó el epidemiólogo Lars Eisen, del CDC de Fort Collins, en el documento oficial.

La enfermedad de Lyme puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza, fatiga y eritema migratorio, y sin tratamiento puede causar complicaciones neurológicas o cardíacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas están tomando las autoridades para frenar el avance de enfermedades transmitidas por garrapatas?

El 23 de abril de 2026, los CDC emitieron una alerta tras registrar el mayor número de visitas a salas de emergencia por picaduras de garrapatas desde 2017. Las autoridades han intensificado las campañas de prevención, el monitoreo de vectores y la capacitación médica. Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Kay Hagan Tick Act, que destinará 150 millones de dólares en cinco años a programas de investigación, vigilancia y respuesta frente a enfermedades transmitidas por garrapatas.

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La legislación prevé fortalecer los Centros de Excelencia en Enfermedades Transmitidas por Vectores, dependientes de los CDC, y apoyar a las agencias de salud estatales, locales y tribales en regiones de riesgo. El objetivo es mejorar la detección precoz, la respuesta ante brotes y el desarrollo de métodos diagnósticos más rápidos y precisos.

¿Cuántos casos de enfermedad de Lyme se reportan en Estados Unidos?

Las cifras oficiales muestran un crecimiento sostenido de los diagnósticos de Lyme. En 2023, los departamentos de salud estatales reportaron más de 89.000 casos confirmados, aunque el propio CDC estima que el número real de personas infectadas supera las 500.000 anuales. El 90% de los casos se concentra en el noreste, el Atlántico medio y el medio oeste, pero la expansión de las garrapatas está modificando ese patrón.

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El incremento de casos y la aparición de nuevas áreas de transmisión obligan a reforzar la vigilancia clínica y la información a la población. “La vigilancia, la prevención y la educación pública serán esenciales para contener la propagación de estas enfermedades”, afirma el último informe de los CDC.

Los CDC advirtieron que el diagnóstico de la enfermedad de Lyme puede demorarse porque los síntomas se confunden con infecciones virales y los tests serológicos tardan en detectar anticuerpos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer para prevenir las enfermedades transmitidas por garrapatas?

El CDC recomienda a la población seguir una serie de medidas para reducir el riesgo de picaduras y de infecciones:

Usar ropa clara y de manga larga al transitar por áreas con vegetación.

Aplicar repelentes autorizados sobre la piel y la ropa.

Revisar el cuerpo y la ropa al volver de actividades al aire libre, especialmente en zonas boscosas o con césped alto.

Retirar las garrapatas adheridas de inmediato utilizando pinzas finas, evitando dañarlas.

Consultar al médico ante síntomas sospechosos, especialmente si se ha estado en áreas de riesgo.

Las autoridades insisten en que la detección temprana es clave para un tratamiento efectivo y para evitar complicaciones a largo plazo.

¿Qué se espera para los próximos años y cómo impacta en la salud pública?

Las proyecciones del CDC y de organismos especializados anticipan que la expansión de las garrapatas y de las enfermedades asociadas continuará en los próximos años, debido a factores ambientales y a la movilidad de las especies hospedadoras. La respuesta institucional se centra en reforzar la infraestructura sanitaria, actualizar los protocolos clínicos y mejorar los sistemas de monitoreo de vectores.

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El impacto en la salud pública se refleja en la necesidad de adaptar las estrategias de prevención, diagnóstico y control en áreas donde antes no se consideraban prioritarias estas infecciones. Los servicios de salud deberán estar preparados para atender un número creciente de casos y para informar a la población sobre los riesgos y las medidas de protección recomendadas.