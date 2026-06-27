Marina golpea a Los Salazar: detiene a “El Monstruo” junto con tres sicarios en Ciudad Obregón

El Monstruo es el sujeto que viste camisa tipo polo de color rojo. Crédito: Especial

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) detuvieron el pasado miércoles 24 de junio a Jesús Tadeo Hernández Escareño, alias “El Monstruo”, identificado como operador logístico de segundo nivel de Los Salazar, junto con tres presuntos integrantes de la misma célula, en la colonia Morelos de Ciudad Obregón, Sonora.

El aseguramiento representó una afectación económica estimada en más de 5 millones de pesos a la infraestructura logística del grupo, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México.

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La operación fue resultado de labores de inteligencia naval y la coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Las cuatro personas quedaron bajo resguardo de las autoridades y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en la Base Operativa de Ciudad Obregón.

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Las autoridades habían trazado a Hernández Escareño como blanco con anticipación. Su captura no fue producto del azar sino de un rastreo sostenido, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por este medio.

“El Monstruo” operaba la logística de la célula en Cajeme

La detención se ejecutó mediante una orden de cateo en la calle Bacanora, entre las calles Yaqui y Mayo, número exterior 549, de la colonia Morelos, municipio de Cajeme. En el inmueble se aseguraron 110 dosis de presunta metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

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Junto a “El Monstruo” fueron detenidos Jesús Adrián Sánchez, alias “El Gordo”, identificado como jefe de una célula de sicarios, así como Iván Julián Ramírez y Jonathan Alejandro Miranda, presuntos subordinados criminales de la célula.

La detención de Hernández Escareño, de complexión robusta, tez morena clara y cabello largo negro, fue realizada a las 11:48 horas del miércoles 24 de junio, según el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC.

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El Monstruo es un generador de violencia

La célula de los detenidos operaba principalmente en la zona de Cajeme y era señalada como generadora de violencia regional, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México.

Su desarticulación representó un golpe directo a la estructura logística de Los Salazar en el sur de Sonora.

Los Salazar, tres décadas de crimen en Sonora con raíces en la Sierra Tarahumara

Según investigaciones previas de Infobae México, el grupo tiene su origen en Chínipas, Chihuahua, donde la familia Salazar Zamorano construyó sus primeros vínculos con el tráfico de drogas.

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A mediados de los años 2000 se habrían desplazado a Sonora y crecieron como uno de los brazos más activos del Cártel de Sinaloa, con Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, al frente.

La presunta cercanía del líder de Los Salazar con Joaquín “El Chapo” Guzmán los habría posicionado como actores centrales en la guerra contra el Cártel de Juárez y La Línea. Tras la captura de El Chapo, Los Salazar continuaron por años como aliados y presunto brazo armado de Los Chapitos en el estado de Sonora.

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Sin embargo, la ruptura con el grupo comandado por los hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo llegó en 2024, cuando Los Salazar presuntamente se negaron a acatar la orden de Los Chapitos de frenar el tráfico y producción de fentanilo, lo que desató una guerra interna y los llevó a conformar el Cártel Independiente de Sonora.

Las autoridades han dado varios golpes a Los Salazar en Sonora en los últimos meses

El 13 de abril, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvo en la colonia Sonacer de Hermosillo a José Ángel “N”, señalado como principal operador de una célula generadora de violencia vinculada a Los Salazar. En el operativo se aseguraron dos vehículos con reporte de robo —una Jeep Grand Cherokee 2020 y una Chevrolet Silverado 2024— y dosis de narcótico. El detenido intentó identificarse con un documento a nombre de otra persona, estrategia que, según autoridades, usaba de manera frecuente junto con la promoción de amparos para evadir órdenes de aprehensión previas.

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Las autoridades reportaron que la detención fue realizada sin efectuar disparos. Crédito: FGJES

José Ángel “N” fue internado en el Centro de Reinserción Social número 1 de Hermosillo, donde se le ejecutaron tres órdenes de aprehensión adicionales por privación ilegal de la libertad agravada, tentativa de privación ilegal de la libertad y robo agravado. Es señalado como responsable del control de puntos de venta de droga, manejo de máquinas tragamonedas y ejecución de agresiones contra grupos rivales en la capital sonorense.