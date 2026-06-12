Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación tras 10 días del secuestro contra la periodista veracruzana

Roxana Guzmán fue sacada de su casa por sujetos armados. (Redes sociales/Captura de pantalla)

La Fiscal General del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó este 12 de junio en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) será la autoridad encargada de investigar la privación de la libertad en contra de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital por parte de un comando armado.

Según la titular, la carpeta de investigación fue entregada este 12 de junio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México. La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el pasado 10 de junio.

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La comunicadora raptada es fundadora del medio Pulso Informativo del Sur.

Esto reveló la Fiscal en conferencia

Jiménez precisó que la FGE Veracruz realizó todas las diligencias correspondientes desde el día de los hechos: entrevistas, dictámenes y labores de búsqueda.

Sin embargo, subrayó que la entrega de la carpeta no implica el cese de las investigaciones por parte de la fiscalía estatal. “Continuamos”, afirmó.

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La Fiscal de Veracruz confirmó la atracción del caso por parte de las autoridades federales. Crédito: FGE Veracruz

La titular de la FGE señaló que la investigación cuenta con al menos dos líneas activas y que ninguna ha sido descartada. Advirtió que el caso debe analizarse en su contexto social y familiar, y que existen especulaciones —sobre una posible aparición de la periodista y sobre detenciones— que deben ser evaluadas con cautela antes de establecer conclusiones.

“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”, sostuvo Jiménez.

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Agregó que la fiscalía estatal se mantiene “muy respetuosa” de la facultad de atracción ejercida por la FGR.

Operativo de búsqueda desde el primer día

El mismo 2 de junio, el Gobierno de Veracruz desplegó un operativo de búsqueda y localización. La Secretaría de Seguridad Pública del estado encabezó las acciones, con la participación de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la FGE.

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De manera paralela, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video en el que se observa a sujetos encapuchados irrumpir en la vivienda de la periodista, romper los vidrios de la entrada y apuntar con armas largas hacia el interior.

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El padre de Roxana Guzmán intentó interponerse; los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron inmovilizado en el suelo. Tuvo que ser hospitalizado.

Avances en la investigación: seis detenidos, tres liberados

Extraoficialmente se reportó que la madrugada del 6 de junio, efectivos de la Policía Ministerial detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con el secuestro de Roxana, en un domicilio del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital.

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Los arrestos no fueron confirmados de forma oficial por la FGE ni por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Reportes periodísticos actualizaron que el 8 de junio fueron presentados ante un juez de control en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.

Tras una audiencia de más de seis horas, el juez habría resuelto el liberar a tres de los imputados formalmente, al no lograr la Fiscalía sustentar los cargos de ataque a las instituciones públicas y narcomenudeo.

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Uno de los sujetos, identificado como César Alejandro, trabajador de Pemex, presuntamente quedó detenido y continúa su proceso. No se ha confirmado su participación directa en el secuestro.

Los familiares de los arrestados denunciaron irregularidades durante el operativo y señalaron que los elementos policiales irrumpieron sin orden de aprehensión.

Artículo 19 exige mantener la búsqueda y denuncia cobertura especulativa

La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, urgió a las autoridades federales y estatales a no detener las labores de búsqueda para localizar con vida a Guzmán Ramírez.

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Señaló que, pese a los avances reportados y a la detención de presuntos responsables, la coordinación institucional debe mantenerse hasta dar con el paradero de la comunicadora.

La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

La organización también expresó preocupación por los señalamientos de la familia sobre una aparente disminución en la comunicación con las autoridades. La madre de Roxana Guzmán declaró que se enteró de algunos avances —entre ellos, la detención de seis personas y la posterior liberación de algunas de ellas— únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas.

Artículo 19 criticó además parte de la cobertura mediática del caso, que habría difundido versiones especulativas sobre posibles vínculos de terceros con actividades ilícitas y narrativas que buscan atribuir responsabilidades a decisiones editoriales o laborales de la propia periodista.