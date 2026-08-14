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Rosalía vuelve a México con ocho conciertos en tres ciudades este mes: fechas, boletos y horarios

La cantante catalana trae su gira más grande hasta ahora, con paradas en Guadalajara, Monterrey y la CDMX tras años de fortalecer un vínculo especial con el público mexicano

Cantante Rosalía con micrófono, top blanco, falda de tul verde y naranja. Fondo oscuro, gran círculo luminoso naranja y tiras de tela naranjas extendidas
La artista catalana, cuyo nombre completo es Rosalía Vila Tobella, presentará en vivo su cuarto álbum de estudio, Lux, lanzado en noviembre de 2025. (Movistar Arena/Infobae Argentina/@rosalia.vt)
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Rosalía regresa a México con ocho conciertos de su Lux Tour en agosto de 2026, la gira más ambiciosa de su carrera hasta ahora, que la trae de vuelta a un país donde construyó una de sus bases de seguidores más fieles.

La artista catalana, cuyo nombre completo es Rosalía Vila Tobella, presentará en vivo su cuarto álbum de estudio, Lux, lanzado en noviembre de 2025. El disco fue grabado con la London Symphony Orchestra y está compuesto en 13 idiomas distintos, desde el español hasta el ucraniano y el japonés. La gira arrancó el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, y contempla 57 shows en Europa, Norteamérica y Sudamérica.

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Rosalía Gira de Lux Tour/Instagram @rosalia.vt

Un show dividido en cinco actos

Una imagen en blanco y negro de Rosalía con un tocado de plumas en forma de corazón, rodeada de diez personas, algunas con cuellos de gorguera y auriculares
La Heritage Orchestra, conjunto británico, acompaña a Rosalía en vivo en cada fecha de la gira. (Billboard Argentina/Billboardar)

El Lux Tour no es un concierto convencional. La producción mezcla ballet clásico, ópera, escenas de cabaret, elementos religiosos y pop electrónico en una puesta en escena estructurada en cinco actos, con un escenario en forma de cruz ubicado en el centro del recinto.

La Heritage Orchestra, conjunto británico, acompaña a Rosalía en vivo en cada fecha de la gira. El repertorio combina canciones de Lux con versiones retrabajadas de éxitos de Motomami —como “SAOKO”, “BIZCOCHITO” y “Despechá”— y un segmento llamado “Confesionario”, donde la artista recibe en el escenario a una invitada sorpresa.

El probable setlist, basado en presentaciones recientes en Buenos Aires y Río de Janeiro, incluye alrededor de 22 canciones. Entre los temas de Lux que suenan en cada función están “Sexo, violencia y llantas”, “Berghain” —con arreglos orquestales y un coro de estilo operístico—, “La Perla” y “Magnolias”, con la que cierra la noche.

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Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'
Ambos shows comienzan a las 20:00 horas. (rosalía.vt)

Guadalajara: dos noches en la Arena VFG

Las primeras presentaciones en México serán el 15 y 16 de agosto en la Arena VFG, ubicada en la Carretera Guadalajara-Chapala, en Tlajomulco de Zúñiga. Ambos shows comienzan a las 20:00 horas.

Los boletos se adquieren en Ticketmaster con precios que van de $967 a $14,013 MXN, según la zona.

Monterrey: fecha única en Arena Monterrey

Rosalía durante un concierto
Fotografía por: X de Lux Tour

El 19 de agosto, Rosalía se presenta en la Arena Monterrey, en Avenida Francisco I. Madero 2500, junto al Parque Fundidora. Es la única parada de la gira en esa ciudad, con puertas a las 19:00 horas y show a las 21:00 horas.

La venta de boletos sigue activa a través de Superboletos con alta demanda registrada.

Ciudad de México: cinco noches en el Palacio de los Deportes

El tramo más extenso de la visita se concentra en la capital, con cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco. Las fechas son 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto, todas con inicio a las 20:00 horas.

Las primeras entradas salieron a la venta en diciembre de 2025 tras una preventa para fans y otra con Banamex. La demanda fue inmediata y obligó a sumar fechas adicionales.

El 22 de agosto fue la última en anunciarse y es, al cierre de esta nota, la que conserva mayor disponibilidad de asientos. Las noches del 24 y 26 de agosto son las de oferta más limitada.

La historia de Rosalía con México

En 2022, durante la gira de Motomami, agotó boletos en la Ciudad de México. Un año después, en abril de 2023, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino ante unas 160,000 personas REUTERS/Henry Romero
En 2022, durante la gira de Motomami, agotó boletos en la Ciudad de México. Un año después, en abril de 2023, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino ante unas 160,000 personas REUTERS/Henry Romero

México no es una parada más en el itinerario. Desde su primera visita al país en 2019, cuando se presentó en el Festival Ceremonia, la relación de Rosalía con el público mexicano creció de forma sostenida.

En 2022, durante la gira de Motomami, agotó boletos en la Ciudad de México. Un año después, en abril de 2023, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino ante unas 160,000 personas, según cifras de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Esa noche, la artista declaró desde el escenario: “México tienes para siempre mi corazón”.

Con el lanzamiento de Lux, Rosalía eligió la capital mexicana como una de las ciudades donde presentó el nuevo material de forma exclusiva antes del arranque de la gira, un gesto que sus seguidores en el país interpretaron como una señal de la importancia que le otorga al mercado.

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