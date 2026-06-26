Marina detiene a ‘Delta 7′, presunto secuestrador de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7″ y presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido en Coatzacoalcos. Crédito: Especial

José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7″ y presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido en Coatzacoalcos por su posible implicación en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La captura fue resultado de semanas de operaciones de inteligencia naval coordinadas entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

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De acuerdo información recabada por Infobae México de la Fiscalía General del Estado, las autoridades resaltan que “Delta 7” tuvo participación activa en el secuestro de la periodista. Su detención representa el primer avance concreto en la investigación después de 23 días de búsqueda ininterrumpida.

No obstante, las autoridades aún trabajan para confirmar plenamente la identidad de la persona localizada y determinar si corresponde a la periodista.

El secuestro que conmocionó a la prensa mexicana

El 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Nanchital. La periodista alcanzó a grabar parte de la irrupción con su celular: los sujetos vestidos de negro golpeaban la puerta con un marro.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

Adentro, el hermano de Roxana les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el lugar. Uno de los hombres le apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la comunicadora; el primero en entrar tomó el celular y ahí se cortó la grabación.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) abrió una carpeta de investigación desde ese mismo día. El operativo de búsqueda reunió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial.

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La coordinación que llevó a la detención

La Marina encabezó las labores de localización desde el inicio del caso. La institución articuló inteligencia con la CONASE, la FGE y diversas corporaciones estatales y federales durante las semanas que siguieron al secuestro.

Fuentes de seguridad señalan que “Delta 7” participó de forma activa en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora. Su detención en Coatzacoalcos representó el primer avance concreto en la investigación tras 23 días de búsqueda.

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La puerta de la casa de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su residencia el 2 de junio, se ve dañada en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

¿Quién era Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán Ramírez fundó Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco, un medio digital de perfil hiperlocal. En pocos meses el portal acumuló 19.000 seguidores en redes sociales, con transmisiones en vivo sobre problemas comunitarios, quejas ciudadanas y temas de seguridad en la zona sur de Veracruz.

Antes de fundar ese medio, la periodista trabajó en el Diario del Istmo. Su regreso a Veracruz se produjo en enero de 2026, años después de que la violencia la obligara a abandonar el estado.

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Una historia marcada por la violencia desde 2017

El 11 de marzo de 2017, Carlos Fernández Escalante, esposo de Roxana, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital. El crimen ocurrió a unos metros de donde ella se encontraba, de acuerdo con el medio local Plumas Libres.

Tras ese homicidio, la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) confirmó que Guzmán Ramírez se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad. No se estableció vínculo entre la muerte de su esposo y la actividad periodística de Roxana.

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Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

En 2019, la comunicadora solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital. Fue la única excepción en un historial sin denuncias recientes ante organismos de protección a periodistas.

El contexto de impunidad que rodea el caso

Un compañero de Roxana declaró a Milenio que llevaba “dos o tres años” activa en el periodismo y que “en ningún momento nos dijo o nos platicó que había algo de ese tipo de temas”. Quienes la conocían afirmaron que nunca les advirtió de ningún peligro.

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En los días previos al secuestro, Guzmán Ramírez publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la venta de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento para que cubriera gastos médicos. No había señales públicas de que su trabajo la colocara en riesgo inmediato.

ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó el caso y exigió a la FGE Veracruz, al gobierno del estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas acciones efectivas de forma inmediata. La organización pidió que la actividad periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación.

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A police vehicle stands outside the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez

CIMAC activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). También reclamó la participación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El secuestro de Guzmán Ramírez ocurrió en el país que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año, nueve periodistas fueron asesinados en México, la cifra más alta en tres años.

México también ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores en 2025, con 28 casos. Solo Siria superó esa marca, con 37 periodistas desaparecidos en el mismo periodo.