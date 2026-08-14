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Detienen a hombre de 27 años señalado de amenazar por redes sociales a la presidenta Laura Fernández

Un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en Desamparados de Alajuela, como parte de una investigación por presuntas amenazas contra la presidenta de Costa Rica

El hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido durante un allanamiento realizado a las 6:00 a. m. en Desamparados de Alajuela. Crédito: OIJ
El hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido durante un allanamiento realizado a las 6:00 a. m. en Desamparados de Alajuela. Crédito: OIJ
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este viernes a un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, señalado como presunto responsable de realizar publicaciones en redes sociales en las que habría amenazado a la presidenta de Costa Rica,Laura Fernández, con utilizar un arma de fuego contra su integridad física.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en Desamparados de Alajuela, alrededor de las 6:00 de la mañana, como parte de una investigación desarrollada por agentes de la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la investigación comenzó a partir de publicaciones efectuadas en redes sociales el 8 de mayo, en el contexto de la toma de posesión de Fernández como presidenta de la República.

Los investigadores realizaron diferentes diligencias para determinar quién estaba detrás de los mensajes y lograron establecer, de manera preliminar, la participación de Villalobos, quien fue localizado en el cantón de Alajuela.

Agentes de la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ participaron en la investigación que permitió identificar al sospechoso. Crédito: OIJ
Agentes de la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ participaron en la investigación que permitió identificar al sospechoso. Crédito: OIJ

Durante el operativo también fueron decomisados varios dispositivos electrónicos. Estos serán sometidos a análisis forense para determinar con mayor profundidad el contenido de las publicaciones, la participación del sospechoso y otros elementos que puedan resultar relevantes para el expediente.

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Después de su detención, el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público, instancia que deberá determinar las acciones judiciales correspondientes.

La captura ocurre en un contexto en el que las autoridades han investigado durante este año diferentes amenazas dirigidas contra Fernández, tanto durante el periodo en que fue presidenta electa como después de asumir oficialmente el cargo.

Fernández ha denunciado alrededor de nueve amenazas

El caso adquiere especial relevancia porque la propia Laura Fernández reveló en julio que había recibido alrededor de nueve amenazas contra su integridad física.

Según explicó la mandataria, algunas de esas amenazas estaban relacionadas con supuestos ataques mediante francotiradores. Fernández también señaló que las intimidaciones no solamente estaban dirigidas contra ella, sino que involucraban a integrantes de su familia y su gabinete.

La información, según indicó la presidenta, fue trasladada al Ministerio Público para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Ese antecedente permite ubicar la detención de este viernes dentro de una serie de casos que las autoridades han investigado durante 2026 y no como un hecho aislado.

Uno de los primeros episodios conocidos públicamente ocurrió en febrero, cuando una mujer de 26 años fue investigada en Cartago por presuntas amenazas contra Fernández mediante redes sociales. La sospechosa quedó en libertad, aunque con medidas cautelares, según información divulgada por medios nacionales.

Posteriormente, en marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó investigaciones contra dos personas por presuntas amenazas dirigidas contra el entonces presidente Rodrigo Chaves y Fernández, quien en ese momento era presidenta electa.

Uno de esos casos involucró a Alfredo Trejos Salas, de 58 años, quien fue relacionado con declaraciones y videos que presuntamente contenían amenazas contra ambos políticos. La investigación fue remitida al Ministerio Público por un posible delito de amenazas agravadas.

En ese mismo periodo, agentes judiciales detuvieron en Osa a Tatiana Gamboa Freer, también investigada por publicaciones realizadas en redes sociales. Durante el allanamiento de su vivienda fueron decomisados una computadora, un teléfono celular y dos dispositivos USB.

La Fiscalía de Osa impuso posteriormente medidas cautelares a la sospechosa, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de Casa Presidencial y la obligación de abstenerse de realizar nuevas amenazas contra los funcionarios involucrados.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, ha denunciado que recibió alrededor de nueve amenazas contra su integridad física desde que asumió el cargo. Crédito: Captura de video Presidencia de La República
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, ha denunciado que recibió alrededor de nueve amenazas contra su integridad física desde que asumió el cargo. Crédito: Captura de video Presidencia de La República

Otro caso ocurrió durante una gira de Fernández en junio

La lista de investigaciones continuó en junio, cuando un hombre de apellidos Ordóñez Vargas fue denunciado por una presunta amenaza de muerte contra Fernández.

El caso se originó a partir de un comentario publicado en redes sociales relacionado con la visita de la mandataria a la Zona Norte. Posteriormente, el sospechoso fue detenido por las autoridades.

El episodio ocurrió durante una gira presidencial que estuvo marcada por un incidente de seguridad. Fernández tuvo que ser evacuada después de que se escuchara una explosión cerca del sitio donde inspeccionaba una zona afectada por minería ilegal.

Aunque las autoridades no determinaron que se tratara de un ataque contra la presidenta, el incidente generó preocupación debido al contexto de las amenazas que ya habían sido detectadas contra la mandataria.

Ahora, la investigación contra Villalobos vuelve a colocar las redes sociales en el centro de una pesquisa por presuntas amenazas contra la presidenta.

Por ahora, Villalobos permanece a la orden del Ministerio Público y se mantiene como presunto responsable de los hechos investigados. Será el avance de la investigación y la valoración de las pruebas lo que determine las eventuales responsabilidades penales.

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