Harfuch “defenderá” Estrategia de Seguridad en México en evento de la DEA en Argentina

Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 31 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará a Buenos Aires entre el 18 y el 20 de agosto de 2026 para presentar ante más de 100 países los resultados de la estrategia de seguridad de México en la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA y el gobierno de Argentina.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el viaje este viernes 14 de agosto en la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, tras una decisión que tomó por unanimidad el gabinete federal.

De acuerdo con la mandataria, la asistencia de García Harfuch no estaba prevista en un inicio. El propio secretario había dejado la decisión en manos de la mandataria, quien consultó a unos 15 integrantes del gabinete —entre ellos representantes militares, navales y civiles— antes de dar luz verde.

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La presidenta explicó que la primera reacción del gobierno fue rechazar la invitación, por la historia de tensiones entre la DEA y México. “De principio habíamos dicho que no, que pues porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, declaró Sheinbaum en la conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El argumento que cambió la postura fue el alcance del foro. La mandataria señaló que el evento concentrará a secretarios de seguridad de todo el mundo, no solo de América Latina, y que esa audiencia representa una oportunidad para mostrar lo que México ha logrado.

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“Más allá de que sea la DEA, el gabinete decidió que es importante que vaya a mostrar los datos y que la estrategia de coordinación sin subordinación está dando resultados”, puntualizó Sheinbaum ante los medios. La unanimidad del voto fue el elemento que definió la decisión final.

La presidenta también rechazó que la participación en el evento implique subordinación a Washington. “¿Por qué vamos a bajar la cabeza? ¿Por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué vamos a tener miedo?”, cuestionó desde el podio de Palacio Nacional.

Los resultados que García Harfuch llevará a Buenos Aires

El trasfondo del viaje son las cifras que el propio gabinete presentó el martes 11 de agosto. En 22 meses de gobierno, los homicidios dolosos a nivel nacional bajaron 51%, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, el registro mensual más bajo desde 2015.

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Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales han asegurado más de 30 mil armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. Crédito: Especial

Los delitos de alto impacto acumularon una reducción de 33% desde octubre de 2024, con una caída preliminar de 54% en la comparación de 2018 a 2026. El robo de vehículos con violencia también retrocedió 51% respecto a octubre de 2024.

García Harfuch informó en esa misma conferencia que, entre octubre de 2024 y julio de 2026, las fuerzas federales detuvieron a 63.500 personas por delitos de alto impacto. En ese mismo periodo se aseguraron 32.800 armas de fuego, 518 toneladas de drogas —con más de 5 millones de pastillas de fentanilo— y se desmantelaron 2.725 laboratorios clandestinos.

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Sin embargo, los datos de Sinaloa son los que más peso tendrán en la presentación ante la IDEC. De enero a julio de 2026, el registro diario de homicidios dolosos en ese estado cayó 30.2%, mientras que entre septiembre de 2024 y julio de 2026 la reducción acumulada llegó a 52% respecto al promedio de junio de 2025.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, precisó que el indicador pasó de 6.9 homicidios diarios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026. Ese nivel convierte a julio en el segundo mes con el registro más bajo en el último año para el estado.

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Foto: Presidencia

En materia de transporte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lobera, reportó que el Plan Cero Robos al Transporte eliminó por completo los asaltos en la carretera Culiacán-Mazatlán. El tramo pasó de 50 robos a cero en 385 días, con la recuperación de más de 40 unidades.

La IDEC 2026: 40 años de historia, sede en el Palacio Libertad

La conferencia a la que asistirá García Harfuch es la edición número 40 de la IDEC, un foro que la DEA creó en 1983 con menos de una docena de países. En cuatro décadas evolucionó de un espacio de coordinación de políticas a una plataforma de planificación operativa y estratégica.

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La sede del evento es el Palacio Libertad, en Buenos Aires. El lema de esta edición es “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, con la coorganización del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva.

Se espera que el foro reúna entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad de más de 100 países miembros y observadores de la IDEC, junto con representantes de organismos policiales internacionales. La agenda incluye conversaciones sobre cooperación operativa, intercambio de inteligencia y coordinación frente al narcotráfico, el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

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Omar García Harfuch detalla ante la prensa el decomiso de miles de máquinas tragamonedas, resultado de operativos coordinados en el Estado de México. Crédito: Especial

La delegación mexicana llevará a Buenos Aires una postura que Sheinbaum definió con precisión: coordinación sin subordinación. La presidenta fue explícita al señalar que México no cederá ante presiones externas. “Cuando hay cosas que hacen agencias de Estados Unidos, o le envío una carta o se lo digo personalmente en una llamada y lo digo también públicamente”, afirmó.

La participación de México en un evento de la DEA marca un giro pragmático respecto a la postura inicial del gobierno. El mensaje que García Harfuch llevará al foro es que los resultados propios son el mejor argumento ante cualquier narrativa externa sobre el estado de la seguridad en el país.

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