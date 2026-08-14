Gobierno pide a Secretaría del Trabajo informar sobre huelga en Monte de Piedad: “Ya son muchos meses”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que pedirá más información a la Secretaría del Trabajo sobre huelga en Monte de Piedad, iniciada el pasado 1 de octubre de 2025, ante las peticiones de trabajadores de al menos 300 sucursales.
“A ver si Marath puede dar más información sobre este tema. Marath ha estado muy cerca de, del tema, ha hablado varias veces con la empresa, con los líderes sindicales, con los trabajadores. Se ha atendido por parte de Secretaría del Trabajo y a ver si se puede dar una nota”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 14 de agosto en Palacio Nacional.
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