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Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

Automóviles todo terreno valuados en millones de pesos y camionetas de lujo fueron localizadas en las bodegas cateadas

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Las bodegas fueron cateadas por autoridades federales. Crédito: Gabinete de Seguridad
Las bodegas fueron cateadas por autoridades federales. Crédito: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad Nacional reveló este 26 de junio que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República catearon tres inmuebles usados como bodegas en Durango, en un operativo derivado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional dirigido contra el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico.

En los tres inmuebles, las fuerzas federales aseguraron 46 vehículos —entre tractocamiones y camionetas—, dos de ellos con reporte de robo y uno con blindaje de fábrica, además de un arma larga, 435 cargadores y 180 cartuchos.

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El operativo se realizó el pasado 23 de junio, según consta en el informe de acciones relevantes de esa fecha consultado por Infobae México.

Cártel del Pacífico, otra forma de identificar al Cártel de Sinaloa

Este 26 de junio, el Gabinete de Seguridad precisó mediante su cuenta de X que los bienes asegurados están vinculados al Cártel del Pacífico, nombre con el que también se conoce al Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos: Guzmán cumple cadena perpetua más 30 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, mientras Zambada enfrenta cargos de narcotráfico tras ser detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas.

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El Mayo y El Chapo 23 de octubre de 2024
Los cofundadores del Cártel de Sinaloa se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses. (Jovani Pérez | Infobae México)

La captura de “El Mayo” desató una ola de violencia en el país, debido a que habría sido secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, hecho que fracturó al Cártel de Sinaloa y desencadenó una guerra interna entre facciones de la organización.

Este 26 de junio las autoridades no revelaron a qué facción pertenecen las bodegas cateadas; no obstante, registros previos de Infobae México señalan que en Durango hay mayor presencia de Los Mayos, quienes mantienen una alianza con Los Cabrera.

Seis siluetas de personas observan una pila de píldoras azules sobre billetes de dólar, con el texto "CÁRTEL DE SINALOA" arriba, todo en un tono rojizo oscuro.
El Cártel de Sinaloa está designado como organización terrorista por EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gabinete de Seguridad señaló que con estas acciones se debilita la base logística de los grupos delictivos y se contribuye a fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

Información en desarrollo...

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