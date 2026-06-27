Esposa del exdirector de Pemex denuncia violencia familiar y pide ayuda a la presidenta Sheinbaum

Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, publicó una serie de videos en su canal de YouTube en los que denunció ser víctima de violencia doméstica por parte del funcionario y pidió ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una de las grabaciones, cuya fecha apuntaría al 15 de marzo de 2026, marcó el primer momento en que Jiménez decidió romper públicamente el silencio.

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En las descripciones de los videos, la mujer señaló que no callar tiene un costo concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad.

Atribuyó ese riesgo a la cercanía de Rodríguez Padilla con figuras de alto nivel del gobierno federal, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

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Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Petróleos Mexicanos el pasado 14 de mayo de 2026. (Infobae)

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, dijo la mujer.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”

María Felicia señaló que el discurso de su esposo sobre la soberanía energética y la defensa de la igualdad de las mujeres se quedó en los mítines y en las tribunas de Pemex y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) donde es actual director.

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Mensajes publicados en el canal de YouTube de María Felicia. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

“Este es un gobierno liderado por mujeres”, escribió Jiménez, y con ese argumento dirigió su llamado directamente a la presidenta Sheinbaum. Le pidió que se tomaran las medidas necesarias para su protección y la de sus hijos menores de edad.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“, advirtió. Publicó el mismo mensaje en dos ocasiones. En la primera hay un video en calidad de oculto que muestra el momento en que el servidor público violenta a la mujer. Todo comienza con un forcejeo por lo que parece ser un porta documentos, el cual es de color verde.

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