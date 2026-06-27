México

Esposa del exdirector de Pemex denuncia violencia familiar y pide ayuda a la presidenta Sheinbaum

La víctima publicó en YouTube evidencia de las acusaciones contra Víctor Rodríguez Padilla y advirtió que todo lo que le ocurra a ella o a sus hijos es culpa del funcionario

Guardar
Google icon
Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez
Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, publicó una serie de videos en su canal de YouTube en los que denunció ser víctima de violencia doméstica por parte del funcionario y pidió ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una de las grabaciones, cuya fecha apuntaría al 15 de marzo de 2026, marcó el primer momento en que Jiménez decidió romper públicamente el silencio.

PUBLICIDAD

En las descripciones de los videos, la mujer señaló que no callar tiene un costo concreto: perder su trabajo, su dinero, su vivienda y la custodia de sus hijos menores de edad.

Atribuyó ese riesgo a la cercanía de Rodríguez Padilla con figuras de alto nivel del gobierno federal, entre ellas gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.

PUBLICIDAD

Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Petróleos Mexicanos el pasado 14 de mayo de 2026. (Infobae)
Víctor Rodríguez Padilla dejó la dirección de Petróleos Mexicanos el pasado 14 de mayo de 2026. (Infobae)

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, dijo la mujer.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”

María Felicia señaló que el discurso de su esposo sobre la soberanía energética y la defensa de la igualdad de las mujeres se quedó en los mítines y en las tribunas de Pemex y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) donde es actual director.

Mensajes publicados en el canal de YouTube de María Felicia. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Mensajes publicados en el canal de YouTube de María Felicia. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

“Este es un gobierno liderado por mujeres”, escribió Jiménez, y con ese argumento dirigió su llamado directamente a la presidenta Sheinbaum. Le pidió que se tomaran las medidas necesarias para su protección y la de sus hijos menores de edad.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla“, advirtió. Publicó el mismo mensaje en dos ocasiones. En la primera hay un video en calidad de oculto que muestra el momento en que el servidor público violenta a la mujer. Todo comienza con un forcejeo por lo que parece ser un porta documentos, el cual es de color verde.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Víctor Rodríguez PadillaPemexPetróleos MexicanosClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias con granizo se activa la Alerta Amarilla en estas zonas de la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: por lluvias con granizo se activa la Alerta Amarilla en estas zonas de la capital

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El equipo mexicano jugará el próximo martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México tras conseguir el paso perfecto en fase de grupos

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

La película cuenta con voces mexicanas reconocidas como Arturo Mercado Jr., José Luis Orozco, Irán Castillo y la colaboración de Belinda; Bad Bunny apareció como invitado en un personaje exclusivo para la versión regional

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

El actor volvió a las redes sociales luego de varios meses de silencio

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: estas calles fueron cerradas por caída de un árbol, aquí la alternativa vial

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: estas calles fueron cerradas por caída de un árbol, aquí la alternativa vial
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

Identifican al aficionado que mojó con cerveza a Tere Fifas en el México vs Chequia y pide disculpas

Así reaccionó Alejandro Fernández al enterarse de que había más de 250 mil fans esperándolo en La Minerva

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

DEPORTES

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas

Qué pasa en la Selección Mexicana: Santiago Giménez se burla de Alexis Vega antes del partido de 16vos de final

México acaricia el top 10 del Ranking FIFA previo a disputar los 16vos de final