México

Seguro contra delitos en el Metro de CDMX: diputado propone indemnizar a víctimas de carteristas

El diputado Andrés Sánchez indicó que el seguro no incrementaría el costo del boleto

Guardar
Google icon
El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)
El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)

Andrés Sánchez, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una propuesta para crear un seguro para usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro capitalino que sean víctimas de delitos dentro de las instalaciones.

En su cuenta de X, el legislador capitalino explicó que se ha normalizado la presencia de carteristas, es decir, personas dedicadas a robar sin violencia dinero, celulares y otras pertenencias.

PUBLICIDAD

Por ello, la mayoría de las víctimas no denuncian y las autoridades no implementan acciones para evitarlo.

“Que te roben en el Metro está tan normalizado que muchos usuarios ya ni siquiera piensan en denunciar, y las autoridades tampoco parecen hacer algo para evitarlo.

PUBLICIDAD

“Por eso, desde el Congreso propuse el Seguro contra Delitos en el Metro, para dejar de normalizar esta situación e indemnizar a quienes sean víctimas de carteristas y otros delitos”, indicó.

Detalló que el objetivo de este seguro es que si una persona sufre un robo dentro del sistema, exista una indemnización por el valor de sus pertenencias.

Asimismo, señaló el seguro no incrementaría el costo del boleto, ya que los recursos se otorgarían desde el gobierno de la Ciudad de México.

“Obligaría al gobierno a implementar una verdadera estrategia de seguridad en el transporte público y a asumir su responsabilidad de proteger a los usuarios.

“(...) El metro no solo debe mover personas, también debe protegerlas. Y si el gobierno no garantiza seguridad en sus instalaciones, entonces debe responder ante los usuarios. Porque la seguridad no debería terminar cuando cruzas los torniquetes”, concluyó.

El robo de celulares y carteras es uno de los delitos más comunes en el Metro de la CDMX, especialmente en horas pico por la alta afluencia de pasajeros.

En diciembre pasado, el tiktoker Yulay difundió el testimonio de “Tayson”, quien asegura dedicarse a este tipo de robos y explica el modus operandi de los llamados carteristas.

Según el testimonio, los delincuentes seleccionan a sus víctimas antes de cometer el robo, eligiendo principalmente a personas con celulares llamativos o de alta gama y que se muestran distraídas.

Los carteristas trabajan en grupo. Cuando la víctima tiene las manos en los bolsillos para proteger sus pertenencias, uno de los cómplices la empuja para que levante los brazos y, en ese momento, otro aprovecha para sustraer el celular o la cartera.

Los objetos robados se ocultan rápidamente en prendas o mochilas. Si la víctima detecta el robo, los cómplices confunden a las autoridades dando descripciones falsas.

El testimonio también destaca que los ladrones buscan evitar el contacto visual directo para no ser identificados.

Además, suelen simular accidentes para deshacerse del objeto robado en caso de ser descubiertos, facilitando que otro miembro del grupo lo recupere.

Temas Relacionados

MetroCDMXCongreso de CDMXdelitosinseguridadmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Tuca Ferretti pide a España como rival para México en los 16vos del Mundial 2026

El exjugador brasileño quiere que la Selección Mexicana enfrente a un equipo fuerte en lugar de una delegación accesible en la CDMX

Tuca Ferretti pide a España como rival para México en los 16vos del Mundial 2026

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

El entrenador de Monterrey compartió su visión sobre el papel que ha desempeñado México durante la Copa del Mundo

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes: anuncian nuevas fechas para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

La Coordinación Nacional de Becas mantiene el operativo para los beneficiarios y reciban el apoyo económico

Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes: anuncian nuevas fechas para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 26 de junio

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 26 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Cárteles mexicanos controlan gran parte de producción de drogas, alerta el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 ONU

¿Qué está pasando con el fentanilo en México? Nuevas rutas, fórmulas y el futuro del narcotráfico sintético

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

DEPORTES

Tuca Ferretti pide a España como rival para México en los 16vos del Mundial 2026

Tuca Ferretti pide a España como rival para México en los 16vos del Mundial 2026

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

Esta es la cantidad que ganarían los jugadores de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

Balón de Oro Liga MX 2025-2026: estos son todos los nominados por categoría