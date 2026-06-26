Seguro contra delitos en el Metro de CDMX: diputado propone indemnizar a víctimas de carteristas

El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)

Andrés Sánchez, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una propuesta para crear un seguro para usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro capitalino que sean víctimas de delitos dentro de las instalaciones.

En su cuenta de X, el legislador capitalino explicó que se ha normalizado la presencia de carteristas, es decir, personas dedicadas a robar sin violencia dinero, celulares y otras pertenencias.

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Por ello, la mayoría de las víctimas no denuncian y las autoridades no implementan acciones para evitarlo.

“Que te roben en el Metro está tan normalizado que muchos usuarios ya ni siquiera piensan en denunciar, y las autoridades tampoco parecen hacer algo para evitarlo.

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“Por eso, desde el Congreso propuse el Seguro contra Delitos en el Metro, para dejar de normalizar esta situación e indemnizar a quienes sean víctimas de carteristas y otros delitos”, indicó.

Detalló que el objetivo de este seguro es que si una persona sufre un robo dentro del sistema, exista una indemnización por el valor de sus pertenencias.

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Asimismo, señaló el seguro no incrementaría el costo del boleto, ya que los recursos se otorgarían desde el gobierno de la Ciudad de México.

“Obligaría al gobierno a implementar una verdadera estrategia de seguridad en el transporte público y a asumir su responsabilidad de proteger a los usuarios.

“(...) El metro no solo debe mover personas, también debe protegerlas. Y si el gobierno no garantiza seguridad en sus instalaciones, entonces debe responder ante los usuarios. Porque la seguridad no debería terminar cuando cruzas los torniquetes”, concluyó.

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El robo de celulares y carteras es uno de los delitos más comunes en el Metro de la CDMX, especialmente en horas pico por la alta afluencia de pasajeros.

En diciembre pasado, el tiktoker Yulay difundió el testimonio de “Tayson”, quien asegura dedicarse a este tipo de robos y explica el modus operandi de los llamados carteristas.

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Según el testimonio, los delincuentes seleccionan a sus víctimas antes de cometer el robo, eligiendo principalmente a personas con celulares llamativos o de alta gama y que se muestran distraídas.

Los carteristas trabajan en grupo. Cuando la víctima tiene las manos en los bolsillos para proteger sus pertenencias, uno de los cómplices la empuja para que levante los brazos y, en ese momento, otro aprovecha para sustraer el celular o la cartera.

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Los objetos robados se ocultan rápidamente en prendas o mochilas. Si la víctima detecta el robo, los cómplices confunden a las autoridades dando descripciones falsas.

El testimonio también destaca que los ladrones buscan evitar el contacto visual directo para no ser identificados.

Además, suelen simular accidentes para deshacerse del objeto robado en caso de ser descubiertos, facilitando que otro miembro del grupo lo recupere.