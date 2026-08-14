Detectan ocupantes ilegales en viviendas públicas de Nueva York: así funciona el nuevo programa de inspección

La NYCHA detectó 27 ocupaciones ilegales en departamentos vacíos de vivienda pública de Nueva York tras aplicar inspecciones mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La autoridad de vivienda pública de Nueva York informó que detectó ocupaciones ilegales en 27 departamentos vacíos desde la puesta en marcha de un nuevo sistema de inspecciones mensuales, una medida que surgió tras una investigación oficial que expuso la magnitud del problema en complejos administrados por la New York City Housing Authority (NYCHA). La novedad volvió a poner el foco sobre la seguridad en esos edificios y sobre las demoras para volver a asignar unidades que permanecen fuera de uso, de acuerdo con un reporte de CBS New York.

La emisora CBS New York señaló que el nuevo esquema de controles comenzó en abril y se aplicó después de un informe difundido en marzo por el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York, conocido por sus siglas en inglés como DOI. Ese documento concluyó que al menos 548 departamentos vacíos de NYCHA fueron ocupados por intrusos entre 2022 y 2025, una cifra que encendió alarmas dentro del sistema de vivienda pública más grande del país.

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La comisionada del DOI, Nadia Shihata, sostuvo que la situación representa “un riesgo significativo”, tal y como recogió CBS New York. La funcionaria también remarcó que observó avances en la respuesta de la agencia. “Hemos visto progresos positivos. Implementaron la recomendación de contar con un protocolo de inspección mensual, de modo que ahora inspeccionan los departamentos vacíos todos los meses”, afirmó en declaraciones reproducidas por el medio.

Un informe oficial expuso años de ocupaciones en unidades sin uso

El informe oficial sobre la NYCHA vinculó departamentos vacíos con casos policiales en Mitchel Houses, Surfside Gardens Houses y Castle Hill Houses (Nathan Howard/Bloomberg)

El reporte del DOI no solo cuantificó el fenómeno, sino que además repasó episodios graves registrados en esos inmuebles. Según informó CBS New York, uno de los casos ocurrió en 2023 en los Mitchel Houses, donde un ocupante ilegal fue arrestado y enfrentó cargos por negligencia infantil. Ese mismo año, la policía encontró una pistola y a dos presuntos miembros de una pandilla en departamentos vacíos de los Surfside Gardens Houses.

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La misma cobertura agregó que en el complejo Castle Hill Houses fue hallado el cuerpo de un presunto integrante de una pandilla que había recibido disparos dentro de una unidad vacante. Esos antecedentes reforzaron la preocupación por el uso irregular de departamentos que deberían estar en proceso de reacondicionamiento para nuevos inquilinos.

Desde NYCHA, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de administración de propiedades, Dan Greene, aseguró que las inspecciones mensuales permitieron detectar actividad que requiere seguimiento. “Vimos situaciones que necesitan investigación, así que sí creo que es un problema de seguridad y tenemos que mantenernos atentos”, expresó, en declaraciones citadas por CBS New York.

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Más de 6.000 unidades vacías y una lista de espera de 159.000 personas

La NYCHA mantiene más de 6.000 unidades vacías mientras 159.000 personas esperan una vivienda pública en Nueva York

La discusión sobre los ocupantes ilegales aparece en un momento delicado para la autoridad de vivienda. El informe de marzo también indicó que la cantidad de departamentos vacíos de NYCHA superó los 6.000, más del doble de los niveles registrados en años anteriores. Esa cifra resulta especialmente sensible porque la demanda de vivienda asequible sigue en aumento en la ciudad.

De acuerdo con CBS New York, actualmente existen 159.000 solicitantes en lista de espera para acceder a una vivienda administrada por NYCHA. Ese dato expone el costo social de cada unidad que permanece cerrada o demorada en su reasignación. En una ciudad marcada por la presión sobre los alquileres y la escasez de opciones accesibles, cada departamento fuera de circulación agrava la crisis habitacional.

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Greene explicó que el aumento de unidades vacías responde en parte a nuevas exigencias durante el proceso de renovación. Según dijo al medio, la expansión de los trabajos ambientales elevó los tiempos de recambio. En términos concretos, la agencia atribuye parte de la demora a requisitos adicionales para el tratamiento de plomo y asbesto, tareas que deben completarse antes de habilitar nuevamente las viviendas para su ocupación legal.

NYCHA promete acelerar la recuperación de viviendas y atender otras quejas de residentes

NYCHA indicó que su personal interviene apenas una unidad queda desocupada, con la intención de prepararla para un nuevo inquilino lo antes posible. Aun así, el volumen de departamentos pendientes y los casos detectados por las inspecciones reflejan que el problema persiste. La alcaldía de Nueva York, afirmó CBS New York, anunció este año una asignación de cientos de millones de dólares para restaurar más unidades vacantes durante los próximos años.

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La preocupación vecinal no se limita a quienes entran en departamentos sin autorización. Residentes de distintos complejos también denunciaron la presencia de personas ajenas a los edificios en escaleras y pasillos. La presidenta de la asociación de inquilinos de los Frederick Douglass Houses, en el Upper West Side, tomó fotos y videos de personas sentadas sobre mantas en una escalera y de otras acostadas sobre cartones en un corredor, según relató CBS New York.

La autoridad de vivienda respondió que esos casos no corresponden a ocupaciones ilegales de apartamentos, sino a situaciones de merodeo o permanencia indebida en espacios comunes. La agencia añadió que ya revisa esas denuncias y pidió a empleados y residentes llamar al 911 o al 311 para reportarlas.

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La cobertura de CBS New York recordó además otra investigación publicada el invierno pasado, en la que se informó que los inspectores detectan entre 60 y 70 casos por año de fraude habitacional cometidos por inquilinos de NYCHA, entre ellos el subalquiler ilegal de viviendas. Frente a ese escenario, la agencia sostuvo que mantiene una política de “tolerancia cero” y que trabaja con las fuerzas de seguridad para frenar esas irregularidades.