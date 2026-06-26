México

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

La SSC confirmó el homicidio del joven, quien tenía 21 años de edad

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Fotografía de los presuntos asesinos. Crédito: X - @Tania_aguilarcr
Fotografía de los presuntos asesinos. Crédito: X - @Tania_aguilarcr

Un vendedor de aguas de 21 años fue asesinado a balazos este viernes por la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los atacantes se acercaron a la víctima en la esquina de las calles Rodríguez Puebla y República de Colombia, en la colonia Centro, le dispararon y huyeron a bordo de una motocicleta.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar con al menos tres ambulancias y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Reportes de medios presentes en la zona revelaron que la pareja de la víctima llegó a la escena, sufrió una crisis nerviosa al ver el cuerpo tendido en el asfalto y tuvo que ser auxiliada por presentes y paramédicos.

Dos hombres con sudaderas rojas huyeron en motocicleta negra tras el ataque

De acuerdo con reportes periodísticos, los agresores viajaban en una motocicleta negra y vestían sudaderas de color rojo al momento del ataque. Ambos escaparon entre las calles llenas de negocios y compradores, en una zona donde el flujo de personas es constante durante la tarde

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La víctima vestía sudadera gris, playera blanca y pantalón gris; quedó tendido sobre la calle impidiendo el paso de vehículos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No se conoce la cantidad de impactos de bala que recibió el comerciante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió a escasas cuadras de Palacio Nacional, en uno de los corredores comerciales más transitados de la capital. A pesar del acordonamiento policiaco, el flujo de compradores no se detuvieron tras los hechos. No se han revelado posibles líneas de investigación tras el crimen.

La SSC analiza cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en un comunicado oficial que la zona fue acordonada y que se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes. Peritos llegaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de los casquillos percutidos.

La SSC señaló que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar a los probables responsables.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

Tania Aguilar, reportera urbana, compartió en su cuenta de X una fotografía de los presuntos atacantes que habría sido tomada directamente desde el C5. En la imagen se observaría a los dos hombres con sudaderas rojas a bordo de la motocicleta negra.

Información en desarrollo...

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