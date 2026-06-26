Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Fotografía de los presuntos asesinos. Crédito: X - @Tania_aguilarcr

Un vendedor de aguas de 21 años fue asesinado a balazos este viernes por la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los atacantes se acercaron a la víctima en la esquina de las calles Rodríguez Puebla y República de Colombia, en la colonia Centro, le dispararon y huyeron a bordo de una motocicleta.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar con al menos tres ambulancias y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Reportes de medios presentes en la zona revelaron que la pareja de la víctima llegó a la escena, sufrió una crisis nerviosa al ver el cuerpo tendido en el asfalto y tuvo que ser auxiliada por presentes y paramédicos.

Dos hombres con sudaderas rojas huyeron en motocicleta negra tras el ataque

De acuerdo con reportes periodísticos, los agresores viajaban en una motocicleta negra y vestían sudaderas de color rojo al momento del ataque. Ambos escaparon entre las calles llenas de negocios y compradores, en una zona donde el flujo de personas es constante durante la tarde

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La víctima vestía sudadera gris, playera blanca y pantalón gris; quedó tendido sobre la calle impidiendo el paso de vehículos.

No se conoce la cantidad de impactos de bala que recibió el comerciante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió a escasas cuadras de Palacio Nacional, en uno de los corredores comerciales más transitados de la capital. A pesar del acordonamiento policiaco, el flujo de compradores no se detuvieron tras los hechos. No se han revelado posibles líneas de investigación tras el crimen.

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La SSC analiza cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en un comunicado oficial que la zona fue acordonada y que se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes. Peritos llegaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de los casquillos percutidos.

La SSC señaló que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar a los probables responsables.

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Hasta el momento no hay personas detenidas.

Tania Aguilar, reportera urbana, compartió en su cuenta de X una fotografía de los presuntos atacantes que habría sido tomada directamente desde el C5. En la imagen se observaría a los dos hombres con sudaderas rojas a bordo de la motocicleta negra.

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