Operativo en Sonora por asesinato de comandante de la AMIC deja 13 detenidos en Ímuris

Fueron realizados cuatro cateos (Twitter@PespSonora/Ilistrativa)

Como resultado de un operativo tras el asesinato del comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Juan Manuel Quintana Valenzuela, las autoridades de Sonora informaron sobre detenciones en flagrancia y cumplimentación de órdenes de captura.

El ataque en contra de Manuel Quintana fue realizado el 16 de junio pasado, se trató de una emboscada que derivó en la muerte del agente de seguridad. Mientras que los avances respecto al caso fueron compartidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 25 de junio.

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Las averiguaciones de las autoridades detectaron apersonas de interés que habrían participado en los hechos violentos, con lo que fueron obtenidas órdenes de aprehensión por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de asociación delictuosa.

"De manera paralela, el operativo desplegado por la AMIC permitió la captura de 11 personas en flagrancia por diversos delitos, así como la ejecución de dos órdenes de aprehensión por delitos diversos correspondientes a Jaime “N” y Éder Faustino “N”“, es parte del informe de la Fiscalía de Sonora.

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Los sujetos e indicios asegurados (Fiscalía de Sonora)

Los agentes de seguridad realizaron en total cuatro cateos, de los cuales tres fueron positivos. Lo anterior permitió la incautación de nueve vehículos, tres con reporte de robo y uno que al parecer fue usado en el asesinato del agente de seguridad.

De igual manera, el despliegue resultó en el aseguramiento de 37 kilos de marihuana, cartuchos, cargadores, equipo táctico, una pistola, cámaras tipo parásito y maquinas tragamonedas.

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La Fiscalía de Sonora detalló que entre las personas aseguradas hay varios imputados por los delitos de atentado contra la comunidad, o “halconeo”, narcomenudeo, y posesión de narcótico.

También agregó que continúan con las acciones de búsqueda para arrestar a las personas que cuentan con órdenes de aprehensión por el homicidio de Juan Manuel Quintana, acciones con las que hay coordinación con los tres niveles de Gobierno.

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Arresto de “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a ataques contra policías

En otras acciones, el 18 de junio pasado fue informado el arresto de Enrique “N”, alias El Coyotito, quien fue detenido en un rancho ubicado en una zona despoblada del municipio de Ímuris como resultado de trabajos de vigilancia con drones.

(FGJEM)

La Fiscalía de Sonora lo identificó como objetivo prioritario y presunto responsable de múltiples agresiones contra elementos de seguridad en distintos hechos violentos, además de estar presuntamente vinculado a un grupo criminal.

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El detenido acumula cuatro órdenes de aprehensión en su contra por su posible responsabilidad en delitos de alto impacto, entre los que figuran asociación delictuosa, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Entre los hechos que se le atribuyen, las autoridades lo relacionan con una agresión armada perpetrada el 30 de julio de 2020 contra el comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quien perdió la vida durante un operativo de vigilancia en Estación Llano, en el municipio de Santa Ana.

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De igual manera, es investigado por el homicidio de Aarón “N”, agente de la Policía Municipal de Santa Ana, ocurrido en septiembre de 2021, y por una agresión contra un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) registrada en abril de 2026.

Por el conjunto de estos antecedentes, Enrique “N” es catalogado por las autoridades como un generador de violencia e integrante de una estructura criminal que opera en la zona norte de Sonora, con presencia particular en los municipios de Ímuris, Cucurpe, Nogales y Magdalena de Kino.

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Investigan muerte de mujer por nexos criminales

Mientras que el 22 de junio la Fiscalía de Sonora confirmó el fallecimiento de Grecia María “N”, quien fue atacada el 20 de junio pasado en la colonia Bella Vista, en el municipio de Cajeme.

Múltiples vehículos y agentes de policía municipal y estatal se encuentran en una calle de Ciudad Obregón, Sonora,. La víctima fue identificada como Grecia María "N", quien fue atacada con arma de fuego en la colonia Bella Vista, un hecho vinculado a actividades ilícitas y narcomenudeo, según reportes de la FGJES (Especial)

Las averiguaciones señalan que la mujer tendría nexos criminales, lo que es parte de las líneas de investigación.