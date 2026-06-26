Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

Este viernes 26 de junio fueron detenidos el comandante de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, junto con tres elementos más de la corporación, debido a presuntos vínculos con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste desaparecida desde el pasado 2 de junio de 2026.
Las capturas comenzaron a circular como un supuesto rumor la tarde de este día, sin embargo, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste confirmó el hecho, detallando que autoridades competentes realizaron un procedimiento contra los servidores públicos.
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