Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó la noche de este viernes 26 de junio la detención de una mujer identificada como Karen “N”, en el marco de las investigaciones por el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Según los datos revelados, esta detención se realizó como parte de una serie de operativos coordinados entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, luego del secuestro de la comunicadora el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

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La captura de Karen “N” fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que derivaron en tres operativos simultáneos ejecutados el mismo día.

En el primer detenido fue José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, señalado como presunto integrante del Grupo Sombra y objetivo prioritario, por su presunta participación directa en el rapto de la comunicadora.

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Además, autoridades confirmaron que las aprehensiones del comandante y tres policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste están relacionadas con el crimen.

En total, seis personas están bajo resguardo de las autoridades por su presunta vinculación con los hechos.

Hasta el momento, la FGE no ha precisado cuál habría sido el papel de Karen “N” en el secuestro de la periodista. La dependencia únicamente confirmó su detención como parte de los operativos y señaló que, al igual que los demás detenidos, será puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Hombres armados irrumpieron en el domicilio de Roxana Guzmán el 2 de junio en Nanchital

La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en el domicilio de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ubicado en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital. Los sujetos, vestidos de negro, golpearon la puerta con un marro para forzar el ingreso a la vivienda.

La periodista alcanzó a grabar parte de la agresión con su celular. En el video, que circuló en redes sociales, se observa a uno de los agresores apuntarle con un arma larga y someter a los presentes antes de llevársela.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

Uno de los hombres tomó el celular y la grabación se interrumpió. Roxana presuntamente fue trasladada a bordo de un Nissan Versa blanco con placas apócrifas.

La FGE Veracruz abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de privación ilegal de la libertad. El 12 de junio, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y lo asignó a la FEADLE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que continuó las investigaciones en coordinación con las autoridades estatales.

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Quiénes son los otros cinco detenidos

El 25 de junio, la Secretaría de Marina y la SSP de Veracruz detuvieron en a José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, presunto integrante del Grupo Sombra y señalado como participante activo en el secuestro de la periodista. S

Su identificación se logró a partir de tatuajes visibles en el video del rapto y de semanas de operaciones de inteligencia naval.

“Delta 7″, presunto integrante del Grupo Sombra de Veracruz, fue detenido. Crédito: Especial

Posteriormente, la FGE aprehendió al comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, identificado como Ismael “N”, junto con tres elementos activos de la misma corporación: Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”. El ayuntamiento confirmó las detenciones mediante un comunicado, aunque precisó que hasta ese momento no había recibido información oficial sobre los delitos imputados.

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Nanchital, donde ocurrió el secuestro, se ubica a aproximadamente 7 kilómetros de Ixhuatlán del Sureste.

Los sujetos policías fueron puestos a disposición de la FGE Veracruz para posteriormente ser presentados ante un juez. Crédito: X - @@azucenau

En resumen, los seis detenidos por su presunta vinculación con el caso son:

Karen “N”

José del Carmen “N”, alias “Delta 7”

Ismael “N”, comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste

Juan Carlos “N”, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

Luis Enrique “N”, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

Julio César “N”, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste

Hasta el momento no hay fotografías oficiales sobre el arresto de Karen “N”.