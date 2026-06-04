De Pemex al Instituto Nacional de Energía: Víctor Rodríguez Padilla asume cargo directivo a menos de un mes de su renuncia

Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, asume cargo en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).(REUTERS/Henry Romero)

Menos de un mes fue suficiente para que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), se reincorporara a otra institución del sector energético del gobierno federal.

El 1 de junio de 2026, el académico de la UNAM asumió la Dirección General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), dieciocho días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara su salida de la petrolera estatal.

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La llegada de Rodríguez Padilla a el INEEL no es sorpresa, debido a que la mandataria mexicana habría adelantado la nueva posición hace algunas semanas.

Rodríguez Padilla dejó Pemex tras cumplir el plazo acordado con Sheinbaum

La salida de Rodríguez Padilla de Pemex no fue precisamente una destitución, según lo informado. Desde el inicio de la administración, el académico había pactado con la presidenta Sheinbaum permanecer al frente de la empresa solo un año y medio, antes de regresar a la vida académica.

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Comunicado de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum reconoció públicamente que el exdirector se mostró inicialmente renuente a dejar la universidad para incorporarse al gobierno.

Al momento de su salida, Rodríguez Padilla defendió los resultados de su gestión. Entre los puntos que enumeró en su carta de despedida destacan:

La transformación de Pemex en empresa pública del Estado tras la reforma constitucional.

La desaparición de subsidiarias para consolidar una estructura más integrada.

La reducción de la deuda financiera de la empresa.

El fortalecimiento de proyectos estratégicos de refinación, exploración y fertilizantes.

El avance de las refinerías de Tula y Salina Cruz, así como la operación de la refinería Olmeca.

La salida se produjo en un momento financiero complejo para Pemex: en el primer trimestre de 2026, la empresa reportó pérdidas cercanas a los 46 mil millones de pesos y mantiene una deuda estimada en alrededor de 79 mil millones de dólares.

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El INEEL destaca trayectoria del exdirector de Pemex

El Dr. Víctor Rodríguez Padilla asumió dirección del INEEL. (Foto: INEEL)

El evento de presentación ante la comunidad del INEEL se realizó el 1 de junio. Rodríguez Padilla fue acompañado por el Dr. Víctor Alejandro Salcido González, el Grupo Directivo del instituto, personal académico, de investigación, administrativo y sindicalizado.

El saliente director Salcido González agradeció el respaldo de la comunidad y señaló que la llegada de Rodríguez Padilla permitirá al instituto desarrollar proyectos de envergadura para México. Salcido González permanecerá en el INEEL para continuar aportando su experiencia en investigación.

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El Grupo Directivo del INEEL valoró la gestión de Salcido González por la reestructuración de las áreas técnicas con enfoque en la transición energética, la recuperación de espacios de diálogo, la reconstrucción de la confianza interna y la mejora del clima laboral.