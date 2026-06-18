EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo requerido por EEUU

Valdemar “N”, alias “El Valdo”, fue trasladado a la Ciudad de México tras ser detenido en Colima junto con otras dos personas requeridas por autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Marina, el sujeto era considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia, además de contar con una orden de aprehensión con fines de extradición por señalamientos relacionados con el envío de metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense. Las autoridades también lo identificaron como presunto autor intelectual de diversos homicidios cometidos en México y EEUU, así como exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación que posteriormente se incorporó al Cártel del Golfo.